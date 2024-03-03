Какой завтра, 4 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 марта, Всемирный день тенниса. Верующие чтят память преподобного Герасима Иорданского. До Нового года осталось 302 дня.

4 марта 2024 года – понедельник. 740-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 марта, церковный праздник

4 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Герасима Иорданского. Точной даты его рождения нет, но известно, что Герасим происходил из богатой семьи, получил христианское воспитание, жил в Ликии и в юном возрасте решил быть сподвижником.

Тогда совершил Герасим путешествие в Палестину, где прожил некоторое время в Иорданской пустыне. Позже там начал обустраивать монастырь, где ввел свой монашеский устав. За свои заслуги перед христианством получил от Господа дар прозорливости. Умер спокойно, во сне, в 450 году.

Что нельзя делать 4 марта

Не совершайте большие покупки, они не принесут счастья.

Не стоит держать дома поломанные или старые вещи.

Запрещено проводить в этот день какие-либо медицинские операции.

Народные приметы и традиции на 4 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже много летающих птиц — скоро начнется настоящее тепло;

ночь безоблачная — весна будет теплой;

какая погода в этот день, такова будет зима;

ясная и солнечная погода — в лесу уродится много ягод.

4 марта уже много летающих птиц — скоро начнется настоящее тепло / Фото: Pexels

В этот период начинается время, когда из теплых краев домой возвращаются грачи. Наши предки прислушивались к кукушке. А незамужние девушки гадали: выбегали из дома и смотрели, кто встретится им на пути. Если это была женщина, значит, девушка выйдет в этом году замуж.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 марта

Какие завтра именины: Василий, Даниил, Яков, Вячеслав, Григорий, Юрий, Аркадий, Георгий, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 4 марта является карнеол. Почитаемый многими народами камень, который может похвастаться яркой окраской. Самыми мощными талисманами числились красноватые карнеолы. Особенно они полезны для девушек, ведь разжигают любовь и страсть.

В этот день родились:

1815 год — украинский композитор, общественный деятель, автор гимна Украины "Еще не умерла Украина" Михаил Вербицкий;

1934 год – украинский поэт Владимир Вихрущ;

1949 год – украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк.

Памятные даты 4 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 марта:

1152 год – Фридрих I становится следующим немецким королем;

1386 год — великого князя Литовского Ягайло избирают польским королем;

1472 год — магистратура Республики Сиена утверждает устав старейшего непрерывно работающего банка в мире;

1493 год — Папа Римский Александр VI издает буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50 ° западной долготы;

1750 год — Кирилл Разумовский становится гетманом Украины;

1789 год – вводят в действие Конституцию США и федеральное правительство начинает деятельность по нынешней системе правления;

1790 год — административная реформа делит Францию на 83 департамента;

1813 год — мороженое впервые подают на официальном приеме;

1837 год — Чикаго получает статус города;

1849 год – принимают новую конституцию Австрийской империи;

1857 год – Парижским договором Британия признает независимость Афганистана;

1877 год – немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создает угольный микрофон;

1880 год – нью-йоркская The Daily Graphic размещает первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии;

1918 год — Украинская Центральная Рада принимает постановление о регистрации гражданства Украины;

1939 год – немецкое правительство издает постановление, которым легализует принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии;

1950 год — на экраны США выходит фильм Уолта Диснея "Золушка" — первый полнометражный анимационный фильм;

1955 год – небольшая японская фирма "Sony", новичок на рынке, начинает выпуск карманных транзисторных приемников;

1975 год — Чарли Чаплин посвящен в рыцари;

1989 год — создают украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса;

1996 год — Украина и Канада подписывают договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов;

2006 год — открывают 45-ю станцию Киевского метрополитена — "Вирлица";

2009 год — Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира;

2018 год – отравляют Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания.

Погода на 4 марта

Завтра, 4 марта, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и -1 ночью. Во Львове +11 днем и +3 ночью. В Харькове +4 днем и -2 ночью. В Одессе +7 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса / Фото: Pexels

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Международный праздник, который ежегодно проходит в первый понедельник марта. День был установлен в 2013 году по инициативе Международной федерации тенниса. Этот праздник призван популяризировать теннис, поощряет людей приобщаться к игре, а также указывает на ценности этого вида спорта для здоровья человека.

Также 4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Событие было начато неправительственной организацией GIPF в 2009 году. К сожалению, около 3 миллионов детей в мире страдают из-за сексуальной эксплуатации, также проституцией занимается большое количество женщин, которые могут попасть в сексуальное рабство. Согласно данным Международной организации труда, около одного миллиона человек в год становятся жертвами торговли в сексуальных целях.

А еще 4 марта празднуют Международный день игровых мастеров. Современный профессиональный праздник, появившийся в 2002 году. В этот день можно показать гейммейстеру, насколько сильно вы его цените.

4 марта День рождения микрофона. Этот прибор помогает превратить звуковые колебания в электрический сигнал. В наше время сложно представить работу артистов без микрофона, поэтому некоторые из них отмечают этот день как профессиональный праздник.

Также 4 марта Всемирный день инженерии. Достаточно молодой праздник, созданный для привлечения внимания общественности к важной роли инженерии в программе устойчивого развития. Праздник был введен по инициативе ЮНЕСКО.

А еще 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Инициатором создания такого события стала некоммерческая Всемирная федерация ожирения, сотрудничающая с Минздравом на официальном уровне. Ожирение называют сложное взаимодействие разных факторов, в разных культурах для разных людей.

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