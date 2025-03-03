Какой завтра, 4 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

4 марта 2025 года — вторник. 1105 день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 марта в церковном календаре – день памяти святого преподобного Герасима в Иордане. Известный святой, живший в V веке и прославившийся своей аскетической жизнью и духовным наставничеством. Он родился в Ликии, Малая Азия, но большую часть своей жизни провел на берегах реки Иордан, где основал монастырь. Герасим отличался своей глубокой верой, молитвами и смирением. Он поддерживал очень суровый пост и часто проводил дни в пустыне, молясь и медитируя. Известно, что он кормил своих учеников и путников хлебом, собранным от милосердных жителей, а сам ел всего раз в два дня. Одна из легенд, связанная с Герасимом, говорит о том, как он вылечил льва от раны. В благодарность лев остался жить у монастыря и даже помогал в работах, таких как выпас скота. Этот лев стал символом смирения и милосердия святого. Герасим умер в 475 году и был канонизирован за свои заслуги перед Церковью и своей святой жизнью.

Что нельзя делать 4 марта

Любое медицинское вмешательство лучше отложить на другой день.

Не следует держать дома поломанные или испорченные вещи.

Большие покупки совершать запрещается.

Народные приметы и традиции на 4 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такова будет следующая зима;

безоблачная ночь к теплой весне;

солнечная и ясная погода указывает, что у леса летом будет много ягод;

уже много птиц летает – уже идет настоящее тепло.

4 марта уже много птиц летает – уже идет настоящее тепло / Фото: Unsplash

Незамужние девушки в этот день гадали на будущее. Выбегали из дома и смотрели, кто встретится на пути. Если женщина, тогда девушка в этом году обязательно выйдет замуж за любимого.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 марта

Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Александр, Павел, Яков, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 4 марта является карнеол. Одна из разновидностей агата. Издавна карнеол считается символом мужества. В Средние века его носили для защиты от темных сил.

В этот день родились:

1934 год – украинский поэт Владимир Вихрущ;

1946 год – актер львовского театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Петр Бенюк;

1949 год – украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк.

Памятные даты 4 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 марта:

1152 год – Фридрих I становится следующим немецким королем;

1386 год — великого князя Литовского Ягайло избирают польским королем;

1472 год — магистратура Республики Сиена утверждает устав старейшего непрерывно работающего банка в мире;

1493 год — папа Римский Александр VI издает буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50 ° западной долготы;

1750 год — Кирилл Разумовский становится гетманом Украины;

1789 год — вводят в действие Конституция США и федеральное правительство начинает деятельность по нынешней системе правления;

1790 год — административная реформа делит Францию на 83 департамента;

1813 год — мороженое впервые подают на официальном приеме;

1837 год — Чикаго получает статус города;

1849 год – принимают новую конституцию Австрийской империи; Буковину провозглашают коронным краем Габсбургской империи – герцогством Буковина;

1857 год – Парижским договором Британия признает независимость Афганистана;

1877 год – немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создает угольный микрофон; независимо его изобретали Хьюз и Эдисон;

1880 год – нью-йоркская The Daily Graphic размещает первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии;

1918 год — Украинская Центральная Рада принимает постановление о регистрации гражданства Украины;

1939 год — немецкое правительство издает постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии;

1950 год — на экраны США выходит фильм Уолта Диснея "Золушка" — первый полнометражный анимационный фильм;

1955 год – небольшая японская фирма "Sony", новичок на рынке, начинает выпуск карманных транзисторных приемников;

1966 год — Джон Леннон заявляет, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос;

1975 год — Чарли Чаплин посвящен в рыцари;

1989 год — создают украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса;

1996 год — Украина и Канада подписывают договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов;

2006 год — открывают 45-ю станцию Киевского метрополитена — "Вирлица";

2009 год — Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира;

2013 год — мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия;

2018 год – отравление Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания.

Погода на 4 марта

Завтра, 4 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове утром ясно, потом небо покроется облаками, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +8 днем и +1 ночью. Во Львове +9 днем и -1 ночью. В Харькове +5 днем и -1 ночью. В Одессе +8 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 марта празднуют День рождения микрофона / Фото: Unsplash

4 марта в Украине и мире празднуют Международный день индустрии скрапбукинга. Это неофициальный, но популярный праздник среди любителей и профессионалов скрапбукинга – искусства создания фотоальбомов, открыток и коллажей с использованием различных декоративных элементов. Этот день посвящен развитию скрапбукинга как творческой индустрии. Он призван объединить дизайнеров, производителей материалов, блоггеров, магазинов и просто увлеченных людей, любящих хранить воспоминания в красивой, креативной форме.

Также 4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Этот день призван обратить внимание общества на проблему сексуального насилия, торговли людьми и эксплуатации женщин и детей. По данным ООН, миллионы людей в мире становятся жертвами сексуальной эксплуатации, особенно женщин и детей. Торговля людьми – одна из самых прибыльных незаконных индустрий в мире. Этот день напоминает о необходимости совместных действий по преодолению сексуальной эксплуатации и защите человеческого достоинства.

А еще 4 марта Международный день игровых мастеров. Этот праздник посвящен гейм-мастерам (ГМ) или ведущим настольных ролевых игр (TTRPG), которые создают интересные, увлекательные миры и ведут игроков через эпические приключения. Дату 4 марта выбрали в честь Гэри Гигакса – одного из создателей Dungeons & Dragons, умершего в этот день 2008 года. Гигакс считается "отцом настольных ролевых игр", и его вклад в развитие игровой культуры трудно переоценить.

4 марта празднуют День рождения микрофона. Именно в этот день 1877 г. американский изобретатель Эмиль Берлинер подал заявку на патент одного из первых прототипов микрофона. Микрофон – это устройство, которое преобразует звуковые колебания в электрические сигналы. Он играет ключевую роль в музыке, радио, телевидении, театре, подкастах, стримингах, связи и т.д.

Также 4 марта Всемирный день инженерии. Это официальный праздник, установленный ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы подчеркнуть важность инженерии в развитии общества и достижении Целей устойчивого развития ООН. Инженеры создают инновационные решения по экологическим, техническим и социальным вызовам. Они разрабатывают технологии для чистой энергии, устойчивой инфраструктуры, водоснабжения, транспорта и т.д. Подчеркивается роль науки, математики и технологий в будущем человечества.

А еще 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Он направлен на повышение осведомленности о проблеме ожирения, его влиянии на здоровье и необходимость комплексного подхода к ее решению. По данным ВОЗ, ожирение является глобальной эпидемией: более 1 миллиарда людей в мире страдают избыточным весом или ожирением. Это не только эстетическая проблема – ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака и других серьезных заболеваний. Часто его причины связаны не только с питанием, но и со образом жизни, генетикой, гормональными нарушениями и социальными факторами.