Какой праздник 4 марта 2026 года / © ТСН

4 марта 2026 года — среда. 1469-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

4 марта верующие празднуют День памяти святого преподобного Герасима, который в Иордане / © pexels.com

Завтра, 4 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Герасима в Иордане. Подвижник V века, один из самых известных отшельников Палестины. Родился в Ликии (Малая Азия), а впоследствии поселился в Иорданской пустыне, где основал монастырь близ реки Иордан. Он прославился суровой аскетической жизнью, глубокой молитвой и мудрым духовным наставничеством братии. По преданию, святой приручил льва, вынув из его лапы колючку. С того времени лев служил ему до самой смерти, что стало символом кротости и святости подвижника. Преподобный Герасим отошел к Господу около 475 года.

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день инженерии / © pexels.com

4 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день инженерии. Праздник провозглашен ЮНЕСКО в 2019 году с целью подчеркнуть роль инженеров в достижении Целей устойчивого развития ООН. Именно инженерия помогает совместить науку, инновации и практические решения для благосостояния общества. Этот день напоминает: инженерия — это не только техника, но и ответственность за будущее планеты.

4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации / © pexels.com

Также 4 марта Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Его цель — привлечь внимание к проблеме сексуальной эксплуатации, торговли людьми и насилия, нарушающих достоинство и права человека. Больше всего страдают женщины и дети, однако жертвами могут становиться люди всех возрастов и пола. Этот день напоминает: достоинство человека — не товар. Защита свободы, безопасности и права на жизнь без насилия является общей ответственностью государства и общества.

4 марта Международный день индустрии скрапбукинга / © pexels.com

А еще 4 марта Международный день индустрии скрапбукинга. Праздник посвящен развитию творческой отрасли, объединяющей производителей материалов, дизайнеров, мастеров и всех ценителей искусства сохранения воспоминаний. Скрапбукинг — это создание авторских альбомов, открыток и декоративных композиций из фотографий, бумаги, вырезок, лент и других элементов декора. Это способ не просто сохранить фотографии, а оформить историю жизни — семейную, путешествие или личную.

4 марта празднуют Международный день игровых мастеров / © pexels.com

4 марта празднуют Международный день игровых мастеров. Этот праздник посвящен людям, которые создают и проводят ролевые игры — мастеров игровых миров, сюжетов и приключений, известных в настольных играх и RPG. Этот день напоминает, что ролевые игры это не только развлечение, но и искусство создавать миры, где каждый игрок становится частью большой истории.

4 марта Всемирный день борьбы с ожирением / © pexels.com

Также 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Цель этого дня — привлечь внимание к глобальной проблеме ожирения, его последствиям для здоровья и важности профилактики. Ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, некоторых видов рака и снижает качество жизни. Возникает из-за дисбаланса между калориями и затратами энергии, а также из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания.

4 марта День рождения микрофона / © pexels.com

А еще 4 марта День рождения микрофона. Этот праздник посвящен важному техническому изобретению, изменившему коммуникации, музыку, радио и телевидение. Первый рабочий микрофон создал в 1876-1877 годах Александр Грейам Белл для улучшения работы телефона. Впоследствии микрофон развивался: появились динамические, конденсаторные, студийные и беспроводные модели, ставшие незаменимыми в музыкальной индустрии, радио, кино и онлайн-трансляциях.