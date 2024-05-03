Какой завтра, 4 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 мая, Международный день скрапбукинга. Верующие чтят память мученицы Пелагеи. До Нового года остался 241 день.

4 мая 2024 года — суббота. 801-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Пелагеи. Известная как тарсийская дева в Киликии, является одной из ранних христианских святых. Ее история связана с временами гонений на христиан во времена римского императора Диоклетиана. Пелагея была благородной девушкой, решившей не выходить замуж за земного мужа, а сохранить свое девство для небесного жениха — Иисуса Христа. Она была крещена тайно и, согласно легенде, приняла мученическую смерть за свою веру.

Что нельзя делать 4 мая

Запрещается резать домашнюю птицу на мясо.

Нельзя стричься и делать маникюр.

Не стоит сплетничать и раскрывать чужие секреты.

Народные приметы и традиции на 4 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже на калине есть цветы – можете смело сеять огурцы, кабачки и тыкву;

появилось много майских жуков — к засушливому лету;

утром нет росы на траве – скоро изменится погода;

яркая луна и безоблачная ночь – улучшится погода;

идет ливень — ждите очень большого урожая летом;

воробьи летают стаями – ветер будет сильным.

4 мая воробьи летают стаями — ветер будет сильным. / Фото: Unsplash

Святая Пелагея считается покровительницей птиц, как диких так и домашних. Также наши предки верили, если в этот день поставить у засаженной грядки поношенную обувь, то урожай будет большим.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 мая

Какие завтра именины: Иван, Кирилл, Мария, Никита, Никифор, Николай, Николай, Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 4 мая, является аквамарин. Камень считался оберегом моряков еще во времена Древних Рима и Греции. Аквамарин советовали носить тем, кто страдает из-за аллергии.

В этот день родились:

1890 год — украинский писатель, теоретик искусства Николай Бурлюк;

1950 год — украинский скульптор, автор Памятнику в честь Небесной сотни и всех погибших Героев Украины, г. Блумингдейл, близ Чикаго, (США) Прокопов Евгений Иосифович;

1988 год — украинский фристайлист Александр Абраменко.

Памятные даты 4 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 мая:

1415 год — Константский собор принимает сжечь тело английского теолога Джона Уиклифа, умершего за 21 год до этого;

1807 год — Франция и Персия заключают Финкенштайнский договор, который ведет начало Франко-Персидского альянса против Великобритании и Российской империи;

1838 год — деятели культуры выкупают из крепостной неволи Тараса Шевченко;

1848 год — открывается Учредительное собрание Франции;

1863 год — начинают строить Одесскую железную дорогу на участке Одесса-Балта;

1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые демонстрирует изобретенный им фонограф;

1904 год — США получают зону Панамского канала в бессрочное владение;

1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начинают производство автомобилей под названием "Роллс-ройс";

1915 год — заканчивается бой за гору Маковка, который длился почти неделю — первый большой бой Украинских сечевых стрелков;

1979 год — Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером Великобритании;

1986 год — зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров;

2023 год — во время российско-украинской войны войска украинской ПВО с помощью ЗРК Patriot впервые в истории сбили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".

Погода на 4 мая

Завтра, 4 мая, в Киеве облачно с прояснениями, днем возможен мелкий дождь. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +18 днем и +11 ночью. Во Львове — +19 днем и +10 ночью. В Харькове — +18 днем и +13 ночью. В Одессе — +20 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 мая Международный день пожарных / Фото: Unsplash

4 мая в Украине и мире празднуют Международный день скрапбукинга. Ежегодный праздник, который выпадает на первую субботу мая. Скрапбукинг – это искусство создания и оформления фотоальбомов, записных книжек и открыток с помощью фотографий, бумаги и разнообразных украшений. Это хобби дает возможность сохранить воспоминания и рассказать истории творческим способом.

Также 4 мая Международный день уважительного отношения к курам. Этот день был основан в 2005 году организацией United Poultry Concerns и стремится повысить осведомленность о жестоком обращении с курами в промышленном выращивании и пропагандировать доброту, сострадание и уважение к этим птицам.

А еще 4 мая День распространения информации о детском инсульте. Приходится ежегодно на первую субботу мая, чтобы повысить осведомленность о риске инсульта у детей и способствовать раннему выявлению и лечению. Инсульт часто ассоциируется со взрослыми, но также может поражать детей, при этом иметь серьезные последствия для их здоровья и развития.

4 мая празднуют День восстановления отношений. Посвящается восстановлению и оживлению чувств между партнерами. Это время, когда люди могут сосредоточиться на здоровье и счастье своих отношений, признавая, что даже самые крепкие связи могут быть уязвимыми и требуют усилий для их сохранения.

Также 4 мая Всемирный день анкилозирующего спондилита. Целью этой цели является повышение осведомленности об анкилозирующем спондилите (АС), типе артрита, который преимущественно поражает позвоночник. Анкилозирующий спондилит может вызвать сильную боль, скованность и ограничение подвижности, а также может привести к необратимому повреждению позвоночника, если его не лечить.

А еще 4 мая Международный день пожарных. Этот праздник был основан в 1999 году в честь памяти пяти пожарных, погибших во время лесного пожара в Австралии. С этого дня этот день стал символом чествования мужества и героизма пожарных по всему миру.

4 мая празднуют День борьбы с буллингом (День розовой рубашки). Этот день был официально введен Организацией Объединенных Наций в 2012 году. Он призывает людей высказать свою позицию против травли и буллинга, одевая одежду розового, синего или фиолетового цветов, чтобы поддержать тех, кто страдает буллингом.

Также 4 мая Всемирный день щедрости. Этот праздник направлен на пробуждение и распространение щедрости, одного из самых лучших человеческих качеств. Щедрость может быть не только материальной, но и духовной, когда люди делятся своим теплом, состраданием, заботой.

А еще 4 мая День пилатеса. Международный праздник, который выпадает на первую субботу мая. Этот день объединяет поклонников пилатеса, уникальной спортивной методики, которая включает упражнения, полезные для здоровья и способствует повышению гибкости, силы и координации.

4 мая празднуют День уличного музыканта. Праздник, который выпадает на первую субботу мая. Это день, когда уличные музыканты со всего мира выходят на улицы, чтобы поделиться своей музыкой с прохожими. Празднование может включать в себя однодневные фестивали, марафоны музыкальных мероприятий, а также другие музыкальные события, которые демонстрируют разнообразие и талант уличных исполнителей.

Также 4 мая Всемирный день садоводства (День голого садовода). Приходится ежегодно на первую субботу мая. Этот праздник был впервые отмечен в 2005 году и имеет целью подчеркнуть глубокую связь человека с природой.

А еще 4 мая Всемирный день лабиринта. Этот праздник был начат международной организацией "Сообщество лабиринтов" 1998 года. Лабиринт для членов этого клуба – это не просто запутанные пути, а символ сотрудничества, единства и мира.

4 мая Международный день дронов (Международный день беспилотника). Выпадает на первую субботу мая. Этот день был основан в 2015 году Сарой и Дэвидом Онилом в США. Они провели веселую гонку на пляже с дронами, которые не только летали и транслировали видео, но и издавали смешные звуки, что развеселило присутствующих.