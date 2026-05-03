4 мая 2026 года — понедельник. 1530-й день войны в Украине.

Завтра, 4 мая, верующие празднуют День памяти святой мученицы Пелагии. Раннехристианский праздник, живший в III веке. Она прославилась крепкой верой во Христа и отказом отречься от христианства во время гонений. По преданию, Пелагия избрала смерть, чем предательство своей веры, и приняла мученический подвиг. В христианской традиции она есть символ чистоты, мужества и духовной преданности Богу.

4 мая в Украине и мире празднуют Международный день пожарных. Это дата чествования мужества, самопожертвования и преданности людей, которые ежедневно рискуют жизнью ради безопасности других. Праздник был начат в 1999 году после трагической гибели пятерых пожарных во время лесного пожара в Австралии. Дата 4 мая выбрана неслучайно — в этот день чествуют святого Флориана, покровителя пожарных. Символом дня красно-голубая лента: красный цвет означает огонь, а синий — воду и мужество спасателей.

Также 4 мая День борьбы с буллингом (День розовой рубашки). История праздника началась в 2007 году в Канаде, когда двое школьников поддержали парня, которого оскорбляли за розовую рубашку. Они призвали одноклассников одеть розовое в знак солидарности, и эта инициатива быстро распространилась по миру. В этот день люди надевают розовую одежду, проводят уроки доброты, тематические акции и разговоры о важности уважения друг к другу. Праздник напоминает, что даже маленький поступок поддержки может изменить чью-то жизнь.

А еще 4 мая День рождения складного зонтика. Именно сложный зонтик стал настоящей революцией, ведь ее легко носить с собой в сумке или портфеле. В отличие от больших классических моделей, компактный зонтик быстро стал популярным среди жителей городов. Она объединила практичность, легкость и защиту от дождя.

4 мая Международный день уважительного отношения к курам. Этот необычный праздник призван напомнить, что куры — не только домашние птицы, но и живые существа, нуждающиеся в заботе и гуманном отношении. Инициаторами дня стали организации защиты животных, которые стремились обратить внимание на условия содержания кур в фермерских хозяйствах. Праздник призывает уважать природу, ответственно относиться к животным и задумываться над нравственным потреблением.

Также 4 мая Всемирный день щедрости. Праздник, посвященный добрым делам, взаимопомощи и желанию делиться с другими. Он напоминает, что щедрость проявляется не только в материальных подарках, но и в заботе, поддержке, внимании и добром слове. Главная цель этого дня — вдохновить людей совершать бескорыстные поступки, помогать нуждающимся в поддержке и распространять культуру милосердия в обществе. Даже маленький жест доброты способен изменить настроение или жизнь другого человека.

