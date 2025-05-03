Какой праздник 4 мая 2025 года / © ТСН

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4 мая 2025 года — воскресенье. 1166-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 мая, верующие празднуют день памяти святой мученицы Пелагии. В III–IV веках в многолюдной сирийской Антиохии жила молодая девушка по имени Пелагия. успеха в ее душе царила пустота.

Все изменилось в мгновение ока: услышанная ею проповедь христианского епископа Нонна проникла глубоко в сердце. Слова о Боге, милосердии и вечной жизни стали для нее потрясением. Пелагия раскаялась, крестилась, порвала с прежней жизнью и сделала что-то радикальное: она раздала все свои богатства бедным и исчезла из города.

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Пелагия пошла в Иерусалим, на Елеонскую гору, и, чтобы никто не узнал ее, стала жить как монах в мужском образе — под именем Пелагий. В уединенной келье она провела остаток своей жизни в молитвах, строгом посте и смирении. Даже после смерти она осталась тайной для монахов вокруг — пока не выяснилось, что “старец-аскет” был действительно бывшей блестящей красавицей, которая полностью посвятила себя Богу.

Пелагию не чтят за чудеса или великую проповедническую миссию — ее почитают как символ чрезвычайной внутренней трансформации. Она – доказательство того, что даже живущий в грехе может стать святым, если покаяние искреннее, а сердце открыто для Божьей любви.

Что нельзя делать 4 мая

Лучше не отправляться в дальний путь без надобности — верили, что в этот день путь может быть опасным, особенно из-за смены погоды или неожиданных препятствий.

Не следует заниматься тяжелой физической работой на земле, особенно если земля еще слишком влажна — считалось, что это может разгневить силы природы.

Нельзя ссориться и повышать голос в доме — день должен быть спокойным, чтобы не навлечь злых духов или беды.

Народные приметы и традиции на 4 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день теплый и ясный — лето будет погожим и сухим;

в этот день дождь — ожидается урожайное лето, но с грозами;

туман утром 4 мая — к влажному, но урожайному сезону;

если много росы на траве — лето будет дождливым;

сильный ветер — на смену погоды, вероятные похолодания;

кукушка закует 4 мая — весна окончательно победила зиму.

4 мая много росы на траве — лето будет дождливым / © unsplash.com

В народе 4 мая носило название Проклов день. Имя Прокл звучало крепко и грозно, так что в народном воображении этот день часто ассоциировали с чем-то весомым, поворотным в природе.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 мая

Какие завтра именины: Пелагея.

Талисманом человека, рожденного 4 мая является аквамарин. Еще в античные времена — в эпоху Древней Греции и Рима — аквамарин почитался как могущественный талисман мореплавателей: его считали надежным защитником в путешествиях по морской стихии. Согласно древним представлениям, этот прозрачно-голубой камень не только оберегал от бурь и несчастий, но и исцелял: особенно его советовали тем, кто страдал от аллергических недугов, потому что верили, что аквамарин способен успокаивать тело и очищать организм.

В этот день родились:

1890 год — Николай Бурлюк, украинский писатель, теоретик искусства;

1950 год — Евгений Прокопов, украинский скульптор, автор Памятнику в честь Небесной сотни и всех погибших Героев Украины, г. Блумингдейл, близ Чикаго (США);

1988 год — Александр Абраменко, украинский фристайлист.

Памятные даты 4 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 мая:

1415 год — В ходе Константского собора принято решение посмертно осудить английского реформатора Джона Уиклифа: его останки, покоившиеся уже более двух десятилетий, было приказано выкопать и сжечь как знак церковного осуждения;

1807 год — Французская империя и Персия заключили Финкенштайнский договор, начав стратегический союз против общих врагов — Великобритании и Российской империи;

1838 год — Украинские художники, объединив усилия, выкупили молодого Тараса Шевченко из крепостного права, открыв перед ним путь к творческой свободе и национальному служению;

1848 год — Во Франции начало работу Учредительное собрание, призванное заложить новую политическую основу государства после Февральской революции;

1863 — Стартовало строительство Одесской железной дороги: первый участок сообщения между Одессой и Балтой протянулся на 257 верст, став важной вехой в развитии инфраструктуры Юга Украины;

1878 год — В стенах оперного театра Томас Алва Эдисон впервые представил широкой публике свое революционное изобретение — фонограф, начавший эру звукозаписи;

1904 — Соединенные Штаты Америки получили бессрочное владение Панамской зоной канала, закрепив стратегический контроль над трансконтинентальным водным путем;

1904 год — В Великобритании инженер Генри Ройс и предприниматель Чарльз Роллс объединились для производства роскошных автомобилей под маркой “Rolls-Royce”, которая впоследствии стала синонимом совершенства;

1915 год — Завершилась героическая оборона горы Маковка — первая масштабная битва Украинских сечевых стрелков, которая длилась почти неделю и стала символом их боевого крещения;

1979 год — Маргарет Тэтчер вошла в историю как первая женщина в должности премьер-министра Великобритании, возглавив правительство после победы Консервативной партии;

1986 год — В связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС была официально расширена зона эвакуации до 30-километрового радиуса, что засвидетельствовало масштаб трагедии;

1990 год — Президиум Верховного Совета УССР принял решение о возвращении исторического названия городу Ворошиловград — отныне его снова официально назвали Луганском;

2023 год — Впервые в истории украинские силы противовоздушной обороны, использовав систему Patriot, сбили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету “Кинжал”, что стало знаковым событием в условиях полномасштабной войны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 мая Международный день пожарных / © unsplash.com

4 мая в Украине и мире празднуют Международный день пермакультуры. Выпадает на первое воскресенье мая. Пермакультура — это целостная философия жизни, которая учит нас сосуществовать с природой, а не властвовать над ней. Это не просто метод ведения хозяйства, а скорее мировоззрение, объединяющее органическое земледелие, экостроительство, энергоэффективность, общую жизнь и этическую экономику. Впервые этот подход сформулировали австралийцы Билл Моллисон и Дэвид Холмгрен в 1970-х годах как альтернатива разрушительным агротехнологиям.

Также 4 мая Международный день семейного равенства. Этот праздник существует для того, чтобы подчеркнуть важность равных прав для всех семей, без исключения — будь то традиционные семьи, однополые пары с детьми или любая другая конфигурация. Международный день семейного равенства подчеркивает, что право на семью и поддержку имеет каждый, независимо от ее формы или внешних обстоятельств.

А еще 4 мая Международный день умерших матерей. Это день, когда чествуют матерей, переживших трагическую утрату своих детей. Праздник создан с целью поддержать женщин в их боли, дать им возможность вспомнить своих детей и почувствовать, что их скорбь не осталась незамеченной. Этот день посвящен тем женщинам, чьи дети ушли из жизни. Это возможность признать их боль и создать простор для взаимной поддержки. Отмечание этого дня напоминает обществу о трудностях, с которыми сталкиваются пострадавшие семьи и важность оказания психологической помощи матерям в их борьбе с горем.

4 мая Международный день уважительного отношения к курам. Этот день существует, чтобы разорвать стереотипы и обратить внимание на часто неадекватное отношение к курам. Несмотря на то, что они являются одними из наиболее распространенных сельскохозяйственных животных, многие находятся в ужасных условиях. Они сталкиваются с жестокостью в процессе производства яиц и мяса, что создает серьезные нравственные вопросы.

Также 4 мая Международный день рассветного хора. Рассветный хор — это прекрасная природная симфония, когда птицы просыпаются утром и своим пением встречают новый день. Обычно птичье пение на рассвете используется для привлечения внимания к себе, установлению территории или привлечению партнеров. Это один из самых завораживающих моментов природы, когда звуки птичьего мира создают атмосферу покоя и гармонии.

А еще 4 мая Международный день пожарных. Этот день был избран в честь произошедшего 4 мая 1561 года, когда в Париже была основана первая пожарная команда, действовавшая под руководством городских властей. Это стало историческим этапом развития пожарной охраны, что и определило дату празднования Международного дня пожарных.

4 мая празднуют День борьбы с буллингом. Он должен привлечь внимание к серьезной проблеме травли в школах и обществе. Этот праздник акцентирует важность противодействия насилию, повышения осведомленности о последствиях буллинга и содействии созданию безопасной среды для каждого человека, независимо от его возраста.

Также 4 мая Всемирный день щедрости. Этот праздник подчеркивает важность щедрых поступков, изменяющих жизнь людей и создающих теплую, поддерживающую среду в обществе. День щедрости призывает каждого к поступкам доброты, будь то материальная помощь или эмоциональная поддержка нуждающихся.

А еще 4 мая Всемирный день веселья. Оно имеет целью напомнить о важности радости и смеха в нашей жизни. Этот праздник пропагандирует позитивный настрой, легкость и способность смеяться, даже когда вокруг сложные ситуации. Оно способствует развитию чувства юмора и установлению более радостной атмосферы среди людей.