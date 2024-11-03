Какой завтра, 4 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 ноября, День железнодорожника Украины. Верующие чтят память святого преподобного Иоакиния Великого. До Нового года осталось 57 дней.

4 ноября 2024 года – понедельник. 985-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Иоакиния Великого. Был известным христианским святым и монахом, жившим в IV веке. Он родился в Египте и был одним из основателей отшельничества, то есть жизнь отшельнования и самопознания. Иоакий Великий известен своей преданностью духовной жизни и великими подворными подвигами. Он основал несколько монастырей и был известен своим духовным лидерством. Его жизнь была направлена на достижение духовной чистоты и близости к Богу. Йоакиний Великий умер в 405 году.

Что нельзя делать 4 ноября

Нельзя выносить какие-либо вещи из дома.

Не следует заводить новые знакомства.

Запрещается открывать окна.

Народные приметы и традиции на 4 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: белые круги у солнца до снежной бури;

лужи покрыл лед — ждите много снега в декабре;

на деревьях иней до быстрого мороза;

утром туман – идет потепление;

мышей больше, чем обычно – до холодной зимы;

еще не улетели в теплые края дикие утки – ждите мягкую зиму.

4 ноября мышей больше, чем обычно — до холодной зимы / Фото: Unsplash

В народе было поверье, что в этот день по земле ходит нечистая сила. Потому люди пытались сидеть дома и лишний раз не выходить на улицу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 4 ноября является хризолит. Давно верили, что этот камень защищает от нечистой силы. Также хризолит помогает прогнать злых духов.

В этот день родились:

1910 год – украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры Семен Ластович;

1911 год – украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА Дмитрий Клячковский;

1967 год — украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука Елена Садовничая.

Памятные даты 4 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 ноября:

1844 год — во Львове образуют Академию техническую;

1848 год – в Лондоне открывают первое в мире метро;

1861 год — на Железнодорожный вокзал во Львове прибывает первый на территории современной Украины поезд из Вены;

1879 год – Джейдс Ритти получает патент на первый кассовый аппарат;

1899 год — публикуют книгу Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений";

1918 год — ночью против 4 ноября начинаются польско-украинские бои за Перемышль;

1922 год – в Египетском королевстве находят гробницу Тутанхамона;

1946 год — подписывают китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле;

1950 год – в Риме государства-члены Совета Европы подписывают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

1970 год — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превышает скорость звука;

1979 год – захват американского посольства в Тегеране иранскими студентами;

1984 год — уснуливают компанию "Dell".

Погода на 4 ноября

Завтра, 4 ноября, в Киеве облачно, утром мелкий дождь. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове пасмурно, утром дождь со снегом, после обеда он сменится мелким дождем, а к вечеру пойдет мелкий снег. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +3 ночью. Во Львове +8 днем и +1 ночью. В Харькове 5 днем и около 0 ночью. В Одессе +11 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника / Фото: Фото из открытых источников

4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника. Этот праздник посвящен работникам железнодорожной отрасли, которые обеспечивают надежное и безопасное движение поездов, доставку грузов и пассажиров. Этот день отмечается с 1940 года и символизирует важность железнодорожной инфраструктуры для экономики страны и обеспечение комфортного транспорта для населения.

Также 4 ноября Международный день маркетинга. Этот день посвящен чествованию профессионалов в сфере маркетинга и повышению осведомленности о важности маркетинговых стратегий для успешного развития бизнеса. Маркетинг охватывает широкий спектр деятельности, включая исследование рынка, разработку продуктов, рекламные кампании, брендинг и многое другое. Он играет ключевую роль в привлечении клиентов, повышении продаж и укреплении позиций компаний на рынке. Этот день — возможность для маркетологов со всего мира обменяться опытом, новыми идеями и инновациями, а также отметить свои достижения и вклад в развитие индустрии.