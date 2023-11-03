Какой завтра, 4 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 ноября, День железнодорожника Украины. Верующие чтят память Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. До Нового года осталось 57 дней.
4 ноября 2023 года — суббота. 619-й день войны в Украине.
Какой завтра, 4 ноября, церковный праздник
4 ноября в церковном календаре – день памяти Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был последователем апостола Павла. Активно проповедовали христианство и многих язычников обратили в свою веру. Как-то узнали правители, исповедовавшие язычество, о деятельности святых. Они судили их, долго мучили и пытали. Однако не заставали Ермея и Никандра отречься от веры. После долгих пыток мужчины погибли.
Что запрещено делать в этот день
- Не разрешено выносить что-нибудь из дома — можно потерять свое счастье.
- Даже друзьям или родственникам нельзя давать деньги взаймы.
- Лучше не играть в этот день свадьбы.
Народные приметы и традиции на 4 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: мышей очень много — зима будет холодной;
- вокруг солнца видны белые круги — ждите снежную бурю;
- лес издали кажется черным — до оттепели;
- новая Луна и установилась определенная погода — такой она будет до конца месяца;
- молодая Луна и выпал снег — она пролежит недолго.
Среди наших предков было мнение, что этот день — несчастливый. А еще это один из энергетически тяжелых дней года, поэтому в народе часто говорили "На Ярему сиди дома".
Погода на 4 ноября
Завтра, 4 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Леве солнечно, осадков не предполагается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, возможен дождь.
Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +3 ночью. Во Львове — +10 днем и +5 ночью. В Харькове — +5 днем и +1 ночью. В Одессе — +14 днем и +6 ночью.
Памятные даты 4 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 ноября:
- 1844 год — во Львове образуют Академию техническую (с 1920-го — Львовская политехника);
- 1848 год — открывают первое в мире метро, а первая линия метро протяженностью 6 километров связывала лондонские вокзалы Паддингтон и Фаррингдон и называлась "Metropolitan Railway", то есть "Столичная железная дорога";
- 1861 год — на Железнодорожный вокзал во Львове прибывает первый на территории современной Украины поезд из Вены; этот день считается началом истории железных дорог Украины;
- 1879 год — Джейдс Ритти получает патент на первый кассовый аппарат;
- 1899 год — опубликуют книгу Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений";
- 1918 год — ночью против 4 ноября начинаются польско-украинские бои за Перемышль;
- 1921 год — начинается Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжого Юрия Тютюнника – главная Волынская группа переходит польско-украинскую советскую границу под Олевском;
- 1922 год — в Королевстве Египет находят гробницу Тутанхамона;
- 1946 год — подписывают китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле;
- 1950 год — в Риме государства-члены Совета Европы подписывают Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
- 1970 год — пассажирский авиалайнер "Конкорд" во время испытаний вдвое превышает скорость звука;
- 1979 год — захватывают американское посольство в Тегеране, это были иранские студенты ("революционная гвардия");
- 1984 год — основывают компанию "Dell".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 ноября
Какие завтра именины: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян.
Талисманом человека, рожденного 4 ноября, является хризолит. Невероятно красивый камень ярко-зеленого цвета. Его часто используют в нетрадиционной медицине. Считалось, если приложить хризолит к больному месту, через 30 минут боли пройдут.
В этот день родились:
- 1910 год — украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры (не была опубликована) Семен Ластович;
- 1911 год — украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА Дмитрий Клячковский;
- 1967 год — украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука Елена Садовничая.
Какой завтра день в Украине и мире
4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника. Железнодорожное сообщение сыграло немаловажную роль в экономическом развитии и промышленности. Активное развитие железнодорожных сообщений в нашей стране началось с 1868 года. Первый день железнодорожника праздновали в первое воскресенье августа. Однако в 2002 году президент издал указ о переносе даты праздника. Выбрали ее не случайно. Именно в этот день 1861 во Львов из Перемышля прибыл первый поезд.
Также 4 ноября День дорожного регулятора Украины. Дорожные регуляторы занимаются управлением движения транспорта с помощью специальных сигналов. Работает регулятор в специальной одежде. Сигналы регулятора должны четко распознавать и понимать все участники дорожного движения.
А еще 4 ноября Международный фестиваль духовной музыки и искусства. Дата этого мероприятия ежегодно меняется. Проводится фестиваль в Ватикане.