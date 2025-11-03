Какой праздник 4 ноября 2025 года / © ТСН

Реклама

4 ноября 2025 года — вторник. 1349-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанникия Великого. Иоаникий Великий родился около 752 года в Вифинии (Малая Азия) в простой, набожной, но малоимущей семье. В юности он пас скот и отличался естественной скромностью и трудолюбием. Из-за недостатка образования он долго оставался неграмотным, однако его духовная проницательность и внутренняя благоговейность стали основой его будущей святыни.

В молодом возрасте Иоаникий служил в армии империи и прославился мужеством и честностью. Однако бремя войны и суета земной славы направили его сердце на другой путь — путь полного отречения.

Реклама

Покинув военную службу, он избрал монашескую жизнь в Мавривунтском монастыре. Там же, научившись читать и писать, он раскрыл для себя силу Псалтири и богословской литературы. Утвердившись в строгой дисциплине и непрерывной молитве, он вскоре отправился в пустыню, чтобы посвятить себя уединенному подвигу.

Преподобный более пятидесяти лет провел в полном одиночестве на горе Олимп в Вифинии. Его жизнь была образцом добровольного убожества, физического воздержания и непрестанной молитвы. Питание его было минимальным, сон очень коротким, а все силы он отдавал духовному совершенствованию.

Именно в этот период Иоанник стал широко известен как подвижник великой силы духа. Существуют многочисленные свидетельства о его прозорливости, исцелении, освобождении людей от беснования и поддержке тех, кто находился в печали и жизненных испытаниях.

В конце жизни Иоанникий все больше времени проводил в молитве за мир в Церкви и за благополучие людей, приходивших по его благословению. Он отошел к Господу 4 ноября 846 года, оставив после себя глубокое духовное наследие и многочисленные свидетельства об сияющих чудесах, сопровождавших его служение.

Реклама

Что нельзя делать 4 ноября

Не стоит ссориться, злословить — ссора в этот день “привлечет” расстройство на долгое время.

Не следует тяжело работать — это день тишины, воздержания и молитвы.

Запрещается принимать поспешные решения — Иоанник предостерег от опрометчивых действий и импульсивных решений.

Народные приметы и традиции на 4 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день — к холодной и сухой зиме;

облачно или туман — ждите тепло до конца осени;

дул теплый ветер — будет поздняя и мягкая зима;

пошел первый снег — зима скоро наступит;

услышать вороновые крики — к непогоде;

звездная ночь — ждите морозов.

4 ноября звездная ночь — ждите морозы / © unsplash.com

В народе 4 ноября называлось Йоаникия день. В обиходе говорили: “Пришел Иоаникий — греет осенний покой”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 ноября

Какие завтра именины: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.

Талисманом человека, рожденного 4 ноября, является хризолит. С давних времен существовало убеждение, что этот камень служит надежным оберегом от всякой темной силы, а его энергетика способна отгонять недобрые духи и очищать пространство от всего зла.

Реклама

В этот день родились:

1910 год — Семен Ластович, украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры (не опубликована), репрессирован в 1939 году;

1911 год — Дмитрий Клячковский, украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА;

1967 год — Елена Садовнича, украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука.

Памятные даты 4 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 ноября:

1708 год — гетман Иван Мазепа официально сообщил Петру I о разрыве с Москвой и заявил о переходе на сторону Шведской империи, после чего начал стратегический маневр для соединения с армией Карла XII;

1844 год — во Львове основана Академия техническая, которая впоследствии, с 1920 года, вошла в историю как Львовская политехника;

1848 год — в Лондоне ввели в действие первую в мире подземную железную дорогу;

1861 год — на львовский железнодорожный вокзал прибыл первый в пределах современной Украины поезд из Вены;

1879 год — Джеймс Ритти получил патент на первый в мире кассовый аппарат;

1890 год — в Лондоне торжественно открыли первую линию метро;

1899 год — увидел свет фундаментальный труд Зигмунда Фрейда “Толкование сновидений”;

1918 год — в ночь на 4 ноября начались ожесточенные польско-украинские бои за Перемышль;

1921 год — стартовал Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжого Юрия Тютюнника;

1922 год — в Египетском королевстве археологи открыли гробницу фараона Тутанхамона;

1937 год — в урочище Сандармох капитан ГБ Михаил Матвеев осуществил последнюю волну массовых казней 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди которых было много представителей украинской интеллигенции;

1946 год — КНР и США заключили Договор о дружбе и взаимной торговле;

1950 год — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

1970 год — пассажирский сверхзвуковой самолет “Конкорд” во время испытательных полетов впервые дважды превысил скорость звука;

1979 год — иранские студенты, называвшие себя “революционной гвардией”, захватили здание посольства США в Тегеране;

1984 год — основана компания “Dell”, которая впоследствии стала одним из ведущих мировых производителей компьютерной техники.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника Украины / © unsplash.com

4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника Украины. Целью этого дня является оказание почестей большому труду и роли железнодорожников — машинистов, проводников, ремонтников, инженеров, диспетчеров и всех, кто обеспечивает движение поездов, развитие инфраструктуры железных дорог и безопасность перевозок. Именно 4 ноября 1861 к вокзалу во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вена (через Перемышль). Это событие считается началом железнодорожного движения на территории современной Украины.

Также 4 ноября Международный день маркетинга. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть ключевую роль маркетинга как отрасли, влияющей не только на бизнес-результаты, но и на культуру, общество и коммуникацию.

Реклама

А еще 4 ноября День украинского фрилансера. Праздник сравнительно новый — его инициатором выступила украинская платформа Freelancehunt 2021 года. Оно было создано, чтобы отметить работников, избравших формат фриланса: работают самостоятельно, на проектной или дистанционной основе, без традиционной привязки к одному работодателю.

4 ноября празднуют Международный день благодарения коучам. Этот день призван выразить благодарность всем коучам — спортивным, жизненным, бизнес-коучам, которые помогают людям развиваться, преодолевать вызовы и становиться лучше.