- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 4 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 4 ноября, День железнодорожника Украины. Верующие чтят память святого преподобного Иоанникия Великого. До Нового года осталось 57 дней.
4 ноября 2025 года — вторник. 1349-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 4 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанникия Великого. Иоаникий Великий родился около 752 года в Вифинии (Малая Азия) в простой, набожной, но малоимущей семье. В юности он пас скот и отличался естественной скромностью и трудолюбием. Из-за недостатка образования он долго оставался неграмотным, однако его духовная проницательность и внутренняя благоговейность стали основой его будущей святыни.
В молодом возрасте Иоаникий служил в армии империи и прославился мужеством и честностью. Однако бремя войны и суета земной славы направили его сердце на другой путь — путь полного отречения.
Покинув военную службу, он избрал монашескую жизнь в Мавривунтском монастыре. Там же, научившись читать и писать, он раскрыл для себя силу Псалтири и богословской литературы. Утвердившись в строгой дисциплине и непрерывной молитве, он вскоре отправился в пустыню, чтобы посвятить себя уединенному подвигу.
Преподобный более пятидесяти лет провел в полном одиночестве на горе Олимп в Вифинии. Его жизнь была образцом добровольного убожества, физического воздержания и непрестанной молитвы. Питание его было минимальным, сон очень коротким, а все силы он отдавал духовному совершенствованию.
Именно в этот период Иоанник стал широко известен как подвижник великой силы духа. Существуют многочисленные свидетельства о его прозорливости, исцелении, освобождении людей от беснования и поддержке тех, кто находился в печали и жизненных испытаниях.
В конце жизни Иоанникий все больше времени проводил в молитве за мир в Церкви и за благополучие людей, приходивших по его благословению. Он отошел к Господу 4 ноября 846 года, оставив после себя глубокое духовное наследие и многочисленные свидетельства об сияющих чудесах, сопровождавших его служение.
Что нельзя делать 4 ноября
Не стоит ссориться, злословить — ссора в этот день “привлечет” расстройство на долгое время.
Не следует тяжело работать — это день тишины, воздержания и молитвы.
Запрещается принимать поспешные решения — Иоанник предостерег от опрометчивых действий и импульсивных решений.
Народные приметы и традиции на 4 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
ясный день — к холодной и сухой зиме;
облачно или туман — ждите тепло до конца осени;
дул теплый ветер — будет поздняя и мягкая зима;
пошел первый снег — зима скоро наступит;
услышать вороновые крики — к непогоде;
звездная ночь — ждите морозов.
В народе 4 ноября называлось Йоаникия день. В обиходе говорили: “Пришел Иоаникий — греет осенний покой”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 ноября
Какие завтра именины: Григорий, Иван, Илья, Николай, Александр, Симон, Степан.
Талисманом человека, рожденного 4 ноября, является хризолит. С давних времен существовало убеждение, что этот камень служит надежным оберегом от всякой темной силы, а его энергетика способна отгонять недобрые духи и очищать пространство от всего зла.
В этот день родились:
1910 год — Семен Ластович, украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры (не опубликована), репрессирован в 1939 году;
1911 год — Дмитрий Клячковский, украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА;
1967 год — Елена Садовнича, украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука.
Памятные даты 4 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 ноября:
1708 год — гетман Иван Мазепа официально сообщил Петру I о разрыве с Москвой и заявил о переходе на сторону Шведской империи, после чего начал стратегический маневр для соединения с армией Карла XII;
1844 год — во Львове основана Академия техническая, которая впоследствии, с 1920 года, вошла в историю как Львовская политехника;
1848 год — в Лондоне ввели в действие первую в мире подземную железную дорогу;
1861 год — на львовский железнодорожный вокзал прибыл первый в пределах современной Украины поезд из Вены;
1879 год — Джеймс Ритти получил патент на первый в мире кассовый аппарат;
1890 год — в Лондоне торжественно открыли первую линию метро;
1899 год — увидел свет фундаментальный труд Зигмунда Фрейда “Толкование сновидений”;
1918 год — в ночь на 4 ноября начались ожесточенные польско-украинские бои за Перемышль;
1921 год — стартовал Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжого Юрия Тютюнника;
1922 год — в Египетском королевстве археологи открыли гробницу фараона Тутанхамона;
1937 год — в урочище Сандармох капитан ГБ Михаил Матвеев осуществил последнюю волну массовых казней 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди которых было много представителей украинской интеллигенции;
1946 год — КНР и США заключили Договор о дружбе и взаимной торговле;
1950 год — в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод;
1970 год — пассажирский сверхзвуковой самолет “Конкорд” во время испытательных полетов впервые дважды превысил скорость звука;
1979 год — иранские студенты, называвшие себя “революционной гвардией”, захватили здание посольства США в Тегеране;
1984 год — основана компания “Dell”, которая впоследствии стала одним из ведущих мировых производителей компьютерной техники.
Какой завтра праздник в Украине и мире
4 ноября в Украине празднуют День железнодорожника Украины. Целью этого дня является оказание почестей большому труду и роли железнодорожников — машинистов, проводников, ремонтников, инженеров, диспетчеров и всех, кто обеспечивает движение поездов, развитие инфраструктуры железных дорог и безопасность перевозок. Именно 4 ноября 1861 к вокзалу во Львов прибыл первый пассажирский поезд из Вена (через Перемышль). Это событие считается началом железнодорожного движения на территории современной Украины.
Также 4 ноября Международный день маркетинга. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть ключевую роль маркетинга как отрасли, влияющей не только на бизнес-результаты, но и на культуру, общество и коммуникацию.
А еще 4 ноября День украинского фрилансера. Праздник сравнительно новый — его инициатором выступила украинская платформа Freelancehunt 2021 года. Оно было создано, чтобы отметить работников, избравших формат фриланса: работают самостоятельно, на проектной или дистанционной основе, без традиционной привязки к одному работодателю.
4 ноября празднуют Международный день благодарения коучам. Этот день призван выразить благодарность всем коучам — спортивным, жизненным, бизнес-коучам, которые помогают людям развиваться, преодолевать вызовы и становиться лучше.