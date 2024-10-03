Какой завтра, 4 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 октября, День ветеринарной службы в Украине. Верующие чтят память святого священномученика Еротея, епископа Атенского. До Нового года осталось 88 дней.

4 октября 2024 года – пятница. 954-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 октября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Он был одним из ареопагитских советников, обращенных в христианство святым апостолом Павлом. Он стал епископом Афин и активно проповедовал христианскую веру. Иеротей присутствовал на похоронах Пресвятой Богородицы в Иерусалиме, что подчеркивает его важную роль в раннем христианском сообществе.

Что нельзя делать 4 октября

Не следует думать о плохом, говорить в отрицательном ключе.

Нельзя идти в лес — заблудитесь.

Запрещается пускать в дом незнакомых людей.

Народные приметы и традиции на 4 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — такова она будет целый месяц;

сильный ветер до суровой зимы;

к вечеру потеплело — зимой выпадет много снега;

у березы листья пожелтели только вверху — до теплой и ранней весны.

4 октября у березы листья пожелтели только вверху — к теплой и ранней весне / Фото: Unsplash

Считалось, что именно с этого дня осень уже возвращается на зиму, дни становятся холоднее и пасмурнее. Также существовало мнение, что лешие и всяческая нечисть идет в землю к весне.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 4 октября является бриллиант. Издавна верили, что камень способен аккумулировать в себе энергию солнца и отдавать ее хозяину. Также существует мнение, что бриллиант помогает уравновесить эмоции.

В этот день родились:

1892 год – украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;

1934 год – украинская художница и педагогиня Выродова-Готье Валентина Гавриловна;

1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.

Памятные даты 4 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:

1535 год — печатают первую англоязычную Библию ("Библия короля Иакова");

1582 год — Папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в исчислении дат;

1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1772 год — во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Иосифа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Руское;

1780 год — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;

1830 год — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I провозглашают независимость Бельгии;

1875 год — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основывают университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);

1883 год — впервые отправляется в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой;

1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;

1900 год — начинает работу Львовская опера;

1910 год — в Португалии свергают королевскую власть, страна провозглашена демократической республикой;

1911 год – в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;

1927 год – в Брюсселе по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1941 год – в ходе Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;

1958 год — из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;

1965 год — Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снимает с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа;

2001 год — британские ученые расшифровывают генетический материал вызывающей чуму бактерии.

Погода на 4 октября

Завтра, 4 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, в течение всего дня будет идти дождь, который усилится после обеда. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, хотя к вечеру небо может проясниться, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +14 ночью. Во Львове +11 днем и +10 ночью. В Харькове +23 днем и +12 ночью. В Одессе +22 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 октября в Украине отмечают День ветеринарной службы / Фото: pixabay.com

4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Этот праздник был введен в честь работников ветеринарной службы, которые занимаются санитарным и эпидемиологическим контролем, а также проводят карантинные мероприятия при выявлении вспышек эпизоотических болезней. Этот день важен для подчеркивания роли ветеринаров в обеспечении здоровья животных и, соответственно, здоровья людей, поскольку многие болезни могут передаваться от животных к людям. Ветеринары также играют ключевую роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов животного происхождения.

Также 4 октября начинается Всемирная неделя космоса. Этот международный праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Целью этой недели является повышение осведомленности о космических исследованиях и их вклад в улучшение жизни на Земле. В рамках Всемирной недели космоса проводятся различные мероприятия, такие как лекции, выставки, образовательные программы и другие активности, направленные на популяризацию науки и техники среди молодежи. Это также прекрасная возможность для ученых и исследователей поделиться своими достижениями и планами на будущее.

А еще 4 октября Всемирный день животных. Этот международный праздник был основан в 1931 году на Международном конгрессе поклонников движения в защиту природы во Флоренции. Целью этого дня является привлечение внимания к правам животных и их благосостоянию. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности защиты животных, включая образовательные программы, акции и кампании по поддержке животных. Это также прекрасная возможность для людей объединиться в заботе о животном мире и способствовать сохранению биоразнообразия.

4 октября празднуют Всемирный день улыбки. Ежегодно выпадает на первую пятницу октября. Идея этого дня принадлежит художнику Харви Боллу, создавшему известный желтый смайлик в 1963 году. Целью Всемирного дня улыбки есть распространение доброты и позитива через простой акт улыбки. В этот день людей призывают делать добрые дела и дарить улыбки другим.