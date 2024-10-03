Какой завтра, 4 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 октября, День ветеринарной службы в Украине. Верующие чтят память святого священномученика Еротея, епископа Атенского. До Нового года осталось 88 дней.
4 октября 2024 года – пятница. 954-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
4 октября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Он был одним из ареопагитских советников, обращенных в христианство святым апостолом Павлом. Он стал епископом Афин и активно проповедовал христианскую веру. Иеротей присутствовал на похоронах Пресвятой Богородицы в Иерусалиме, что подчеркивает его важную роль в раннем христианском сообществе.
Что нельзя делать 4 октября
- Не следует думать о плохом, говорить в отрицательном ключе.
- Нельзя идти в лес — заблудитесь.
- Запрещается пускать в дом незнакомых людей.
Народные приметы и традиции на 4 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — такова она будет целый месяц;
- сильный ветер до суровой зимы;
- к вечеру потеплело — зимой выпадет много снега;
- у березы листья пожелтели только вверху — до теплой и ранней весны.
Считалось, что именно с этого дня осень уже возвращается на зиму, дни становятся холоднее и пасмурнее. Также существовало мнение, что лешие и всяческая нечисть идет в землю к весне.
Именины: как назвать ребенка, который родился 4 октября
Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Вероника.
Талисманом человека, рожденного 4 октября является бриллиант. Издавна верили, что камень способен аккумулировать в себе энергию солнца и отдавать ее хозяину. Также существует мнение, что бриллиант помогает уравновесить эмоции.
В этот день родились:
- 1892 год – украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;
- 1934 год – украинская художница и педагогиня Выродова-Готье Валентина Гавриловна;
- 1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.
Памятные даты 4 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:
- 1535 год — печатают первую англоязычную Библию ("Библия короля Иакова");
- 1582 год — Папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в исчислении дат;
- 1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;
- 1772 год — во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Иосифа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия, который имел право претендовать на Галицко-Волынское княжество — Руское;
- 1780 год — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;
- 1830 год — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I провозглашают независимость Бельгии;
- 1875 год — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основывают университет в Черновцах (теперь Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);
- 1883 год — впервые отправляется в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой;
- 1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;
- 1900 год — начинает работу Львовская опера;
- 1910 год — в Португалии свергают королевскую власть, страна провозглашена демократической республикой;
- 1911 год – в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;
- 1927 год – в Брюсселе по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;
- 1941 год – в ходе Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;
- 1958 год — из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;
- 1965 год — Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снимает с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа;
- 2001 год — британские ученые расшифровывают генетический материал вызывающей чуму бактерии.
Погода на 4 октября
Завтра, 4 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, в течение всего дня будет идти дождь, который усилится после обеда. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, хотя к вечеру небо может проясниться, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +20 днем и +14 ночью. Во Львове +11 днем и +10 ночью. В Харькове +23 днем и +12 ночью. В Одессе +22 днем и +17 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Этот праздник был введен в честь работников ветеринарной службы, которые занимаются санитарным и эпидемиологическим контролем, а также проводят карантинные мероприятия при выявлении вспышек эпизоотических болезней. Этот день важен для подчеркивания роли ветеринаров в обеспечении здоровья животных и, соответственно, здоровья людей, поскольку многие болезни могут передаваться от животных к людям. Ветеринары также играют ключевую роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов животного происхождения.
Также 4 октября начинается Всемирная неделя космоса. Этот международный праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Целью этой недели является повышение осведомленности о космических исследованиях и их вклад в улучшение жизни на Земле. В рамках Всемирной недели космоса проводятся различные мероприятия, такие как лекции, выставки, образовательные программы и другие активности, направленные на популяризацию науки и техники среди молодежи. Это также прекрасная возможность для ученых и исследователей поделиться своими достижениями и планами на будущее.
А еще 4 октября Всемирный день животных. Этот международный праздник был основан в 1931 году на Международном конгрессе поклонников движения в защиту природы во Флоренции. Целью этого дня является привлечение внимания к правам животных и их благосостоянию. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности защиты животных, включая образовательные программы, акции и кампании по поддержке животных. Это также прекрасная возможность для людей объединиться в заботе о животном мире и способствовать сохранению биоразнообразия.
4 октября празднуют Всемирный день улыбки. Ежегодно выпадает на первую пятницу октября. Идея этого дня принадлежит художнику Харви Боллу, создавшему известный желтый смайлик в 1963 году. Целью Всемирного дня улыбки есть распространение доброты и позитива через простой акт улыбки. В этот день людей призывают делать добрые дела и дарить улыбки другим.