Какой завтра, 4 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 октября, День ветеринарной службы в Украине. Верующие чтят память священномученика Иерофея. До Нового года осталось 88 дней.
4 октября 2023 года – среда. 588-й день войны в Украине.
Какой завтра, 4 октября, церковный праздник
4 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Иерофея. В христианство его обратил апостол Павел. Также он посвятил Иерофея, который в то время был членом афинского ареопага, в сан епископа. Согласно преданию Иерофей и епископ Дионисий, память которого упоминается накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии. Погиб священномученик от рук язычников.
Что запрещено делать в этот день
- Не доверяйте незнакомцам, особенно, если они уговаривают совершить какой-то поступок.
- Запрещено злоупотреблять лекарством и алкогольными напитками.
- В этот день стараются не играть свадьбы, иначе брак будет недолгим.
Народные приметы и традиции на 4 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: свиньи таскают солому – к буре;
- если конь храпит – ждите непогоду, фыркает – тепло;
- вечерняя заря имеет красный цвет – будет ветреная погода;
- с этого дня крепнет холод.
На Ерофеев день, как его называли в старину наши предки, существовала традиция заготавливать особую настойку на зиму. Для нее заранее высушивали лекарственные травы (материнку, донник, майоран, зверобой и т.п.), а 4 октября заливали водкой и настаивали в темном месте один месяц.
Погода на 4 октября
Завтра, 4 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, во второй половине дня мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе безоблачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве – +19 днем и +13 ночью. Во Львове – +17 днем и +10 ночью. В Харькове – +22 днем и +12 ночью. В Одессе – +25 днем и +14 ночью.
Памятные даты 4 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:
- 1535 год — напечатана первая англоязычная Библия ("Библия короля Иакова");
- 1582 год — Папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в исчислении дат: с момента введения юлианского календаря до XVI века "набежала" разница в 10 дней по сравнению с астрономической датой;
- 1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;
- 1772 год — во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия;
- 1780 год — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;
- 1830 год — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I была провозглашена независимость Бельгии;
- 1875 год — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основывают университет в Черновцах (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);
- 1883 год — впервые отправляется в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой;
- 1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;
- 1900 год — начинает работу Львовская опера;
- 1904 год — в Швеции создают футбольный клуб "Гетеборг";
- 1910 год — в Португалии свергают королевскую власть, страна провозглашена демократической республикой;
- 1911 год — в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;
- 1927 год — в Брюсселе по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;
- 1941 год — в ходе Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;
- 1958 год — из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;
- 1965 год — Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снял с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа;
- 1968 год — происходит первый полет пассажирского самолета Ту-154;
- 1994 год — в Швейцарии сжигают себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца";
- 2001 год — британские ученые расшифровывают генетический материал вызывающей чуму бактерии.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября
Какие завтра именины: Владимир, Павел, Степан, Вероника
Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Самый дорогой драгоценный камень мира. Издавна верили, что бриллиант приносит своему владельцу четкое понимание того, что происходит в его жизни, помогает обрести любовь. А еще существовало поверье, что этот камень также "предупреждает" своего владельца об опасности.
В этот день родились:
- 1892 год — украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;
- 1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.
Какой завтра день в Украине и мире
4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Главная цель этого профессионального праздника состоит в том, чтобы почтить работу тех людей, которые занимаются эпидемиологическим и санитарным контролем, проводят карантинные мероприятия, если обнаружены эпизоотические болезни.
Также 4 октября Всемирный день церебрального паралича. Приходится каждый год на первую среду октября. Событие организовали с целью того, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются люди с этим диагнозом и их семьи, повысить осведомленность о заболеваниях среди общества. Согласно статистике в мире насчитывается более 17 млн человек из ДЦП. Связано заболевание с поражением некоторых участков мозга, что приводит к нарушению работы всей центральной системы.
А еще 4 октября Международный день "В школу пешком или на велосипеде". Мероприятие было введено в США в 1997 году, но совсем скоро его поддержало еще 40 стран мира. Основная цель этого события состоит в том, чтобы побуждать учащихся ходить в школу пешком или ездить на велосипеде, что лучше для здоровья и окружающей среды.
4 октября празднуют Всемирный день животных. Впервые праздник был организован в Берлине 24 марта 1925 года по инициативе известного писателя и защитника животных Генриха Циммермана. Спустя 4 года празднование перенесли на 4 октября. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день умер католический священнослужитель Франциск Ассизский, считающийся покровителем животных.