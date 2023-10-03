Какой завтра, 4 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 октября, День ветеринарной службы в Украине. Верующие чтят память священномученика Иерофея. До Нового года осталось 88 дней.

4 октября 2023 года – среда. 588-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 октября, церковный праздник

4 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Иерофея. В христианство его обратил апостол Павел. Также он посвятил Иерофея, который в то время был членом афинского ареопага, в сан епископа. Согласно преданию Иерофей и епископ Дионисий, память которого упоминается накануне, присутствовали во время погребения Девы Марии. Погиб священномученик от рук язычников.

Что запрещено делать в этот день

Не доверяйте незнакомцам, особенно, если они уговаривают совершить какой-то поступок.

Запрещено злоупотреблять лекарством и алкогольными напитками.

В этот день стараются не играть свадьбы, иначе брак будет недолгим.

Народные приметы и традиции на 4 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: свиньи таскают солому – к буре;

если конь храпит – ждите непогоду, фыркает – тепло;

вечерняя заря имеет красный цвет – будет ветреная погода;

с этого дня крепнет холод.

4 октября лошадь храпит — ждите непогоду, фыркает — тепло / Фото: Pexels

На Ерофеев день, как его называли в старину наши предки, существовала традиция заготавливать особую настойку на зиму. Для нее заранее высушивали лекарственные травы (материнку, донник, майоран, зверобой и т.п.), а 4 октября заливали водкой и настаивали в темном месте один месяц.

Погода на 4 октября

Завтра, 4 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, во второй половине дня мелкий дождь, который закончится к вечеру. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе безоблачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +19 днем и +13 ночью. Во Львове – +17 днем и +10 ночью. В Харькове – +22 днем и +12 ночью. В Одессе – +25 днем и +14 ночью.

Памятные даты 4 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:

1535 год — напечатана первая англоязычная Библия ("Библия короля Иакова");

1582 год — Папа Римский Григорий XIII объявляет о проведении реформы календаря, которая имела целью ликвидировать ошибку в исчислении дат: с момента введения юлианского календаря до XVI века "набежала" разница в 10 дней по сравнению с астрономической датой;

1675 год — нидерландский физик Христиан Гюйгенс получает патент на карманные часы;

1772 год — во время церемонии во Львове Антон фон Перген от имени императоров Марии Терезы и Йозефа II официально провозглашает о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть монарха Королевства Венгрия;

1780 год — после гибели своего руководителя члены экспедиции британского мореплавателя Джеймса Кука возвращаются на родину;

1830 год — в результате восстания в Брюсселе против нидерландского короля Виллема I была провозглашена независимость Бельгии;

1875 год — декретом австро-венгерского императора Франца-Иосифа I основывают университет в Черновцах (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича);

1883 год — впервые отправляется в рейс "Восточный экспресс", соединивший Османскую империю с Западной Европой;

1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую Радикальную Партию — первую украинскую политическую партию;

1900 год — начинает работу Львовская опера;

1904 год — в Швеции создают футбольный клуб "Гетеборг";

1910 год — в Португалии свергают королевскую власть, страна провозглашена демократической республикой;

1911 год — в Лондоне вводят в действие первый в мире эскалатор;

1927 год — в Брюсселе по инициативе Международной организации труда учреждают Международную ассоциацию социального обеспечения;

1941 год — в ходе Второй Мировой войны немецкие войска занимают город Запорожье;

1958 год — из Лондона в Нью-Йорк начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;

1965 год — Папа Римский Павел VI издает буллу, которой снял с евреев обвинение в смерти Иисуса Христа;

1968 год — происходит первый полет пассажирского самолета Ту-154;

1994 год — в Швейцарии сжигают себя 48 членов секты "Орден Храма Солнца";

2001 год — британские ученые расшифровывают генетический материал вызывающей чуму бактерии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября

Какие завтра именины: Владимир, Павел, Степан, Вероника

Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Самый дорогой драгоценный камень мира. Издавна верили, что бриллиант приносит своему владельцу четкое понимание того, что происходит в его жизни, помогает обрести любовь. А еще существовало поверье, что этот камень также "предупреждает" своего владельца об опасности.

В этот день родились:

1892 год — украинский поэт-неоклассик Юрий Клен;

1977 год — украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Яценко.

Какой завтра день в Украине и мире

4 октября в Украине отмечают День ветеринарной службы / Фото: Pexels

4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Главная цель этого профессионального праздника состоит в том, чтобы почтить работу тех людей, которые занимаются эпидемиологическим и санитарным контролем, проводят карантинные мероприятия, если обнаружены эпизоотические болезни.

Также 4 октября Всемирный день церебрального паралича. Приходится каждый год на первую среду октября. Событие организовали с целью того, чтобы осветить проблемы, с которыми сталкиваются люди с этим диагнозом и их семьи, повысить осведомленность о заболеваниях среди общества. Согласно статистике в мире насчитывается более 17 млн человек из ДЦП. Связано заболевание с поражением некоторых участков мозга, что приводит к нарушению работы всей центральной системы.

А еще 4 октября Международный день "В школу пешком или на велосипеде". Мероприятие было введено в США в 1997 году, но совсем скоро его поддержало еще 40 стран мира. Основная цель этого события состоит в том, чтобы побуждать учащихся ходить в школу пешком или ездить на велосипеде, что лучше для здоровья и окружающей среды.

4 октября празднуют Всемирный день животных. Впервые праздник был организован в Берлине 24 марта 1925 года по инициативе известного писателя и защитника животных Генриха Циммермана. Спустя 4 года празднование перенесли на 4 октября. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день умер католический священнослужитель Франциск Ассизский, считающийся покровителем животных.