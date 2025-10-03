- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 4 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 4 октября, День ветеринарной службы в Украине. Верующие чтят память святого священномученика Еротея, епископа Атенского. До Нового года осталось 88 дней.
4 октября 2025 года — суббота. 1318-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 4 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Еротей был учеником святого апостола Павла. Когда апостол проповедовал в Афинах (Деян. 17), именно там Еротей принял веру во Христа. Он близко общался с другим знаменитым афинянином — святым Дионисием Ареопагитом, считающимся его другом и соучеником во Христе. Апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским, поручив ему пастырскую заботу о новообращенных христианах в Греции.
Древние церковные предания свидетельствуют, что у Еротея был дар богоугодной проповеди и часто в Святом Духе озарял людей глубиной богословского понимания. Во время правления римских императоров, преследовавших христиан, Еротей пострадал за веру в Иисуса Христа и принял мученическую смерть.
Что нельзя делать 4 октября
Нельзя начинать больших дел на поле — считалось, что урожая это не прибавит, а силы отнимет.
Запрещается шить и вышивать после заката — верили, что “зашиваешь судьбу”.
Не следует занимать вещи, деньги — вынесете из дома достаток.
Народные приметы и традиции на 4 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и теплый день — к долгой и ласковой осени;
листья с березы падают желтые и сухие — зима будет морозной;
пасмурно и холодно — к суровой зиме и ранним заморозкам;
ночь безветренная и звездная — ждите сухой погоды;
гуси высоко летят — зима придет поздно;
много паутины — к затяжной и сухой осени.
В народе 4 октября носило название Еротей Ноябрь. Ведь уже начинается массовое опадания листьев с деревьев. Часто говорили: “Еротей — лист с деревьев метет”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября
Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.
Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Издавна существовало убеждение, что камень обладает свойством впитывать в себя силу солнца и впоследствии передавать его своему владельцу. Кроме того, существует представление, что бриллиант способен гармонизировать внутреннее состояние человека и даровать ему эмоциональное равновесие.
В этот день родились:
1892 год — Юрий Клен, украинский поэт-неоклассик;
1934 год — Валентина Гавриловна Выродова-Готье, украинская художница-живописица и педагогиня;
1977 год — Елена Яценко, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр.
Памятные даты 4 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:
1535 год — появляется первое полное печатное издание Библии на английском языке;
1582 год — папа Григорий XIII провозглашает календарную реформу: чтобы устранить накопленную ошибку юлианского летоисчисления;
1675 год — голландский ученый Кристиан Гюйгенс запатентовывает карманные часы;
1772 год — во Львове барон Антон фон Перген, от имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II, торжественно объявляет о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть венгерской короны;
1780 год — после гибели Джеймса Кука его экспедиция возвращается на родину;
1812 год — в Крыму основывают Никитский ботанический сад;
1830 год — в Брюсселе в результате восстания против нидерландских властей провозглашают независимость Бельгии;
1875 год — император Франц-Иосиф I издает указ об учреждении университета в Черновцах;
1883 год — в первый рейс отправляется знаменитый “Восточный экспресс”, соединяющий Западную Европу с Османской империей;
1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую радикальную партию — первую политическую силу украинцев;
1900 год — открывает сезон Львовская опера;
1904 год — в Швеции основывают футбольный клуб “Гетеборг”;
1910 год — в Португалии происходит свержение монархии и провозглашение республики;
1911 год — в Лондоне начинает действовать первый в мире эскалатор;
1927 год — в Брюсселе, по инициативе Международной организации труда, выступает Международная ассоциация социального обеспечения;
1941 год — в годы Второй мировой войны немецкие войска занимают Запорожье;
1958 год — между Лондоном и Нью-Йорком начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;
1965 год — папа Павел VI специальной буллой снимает с еврейского народа обвинения в смерти Иисуса Христа;
1992 год — Конфедерация народов Кавказа призывает Россию и Грузию признать независимость Чечни, Абхазии и Южной Осетии;
1994 год — в Швейцарии 48 членов секты “Орден Храма Солнца” совершают массовое самосожжение;
2001 год — британские ученые расшифровывают геном бактерии, что приводит к чуме.
Какой завтра праздник в Украине и мире
4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Этот праздник установлен с целью чествования людей, посвятивших свою жизнь здравоохранению животных, профилактике болезней, контролю качества продуктов животного происхождения и безопасности населения. Профессиональная деятельность ветеринаров включает не только лечение животных, но и борьбу с эпидемиями, научные исследования и обучение.
Также 4 октября Международный день фетра. Этот праздник объединяет мастеров, художников, дизайнеров и любителей фетра со всего мира, чтобы отметить богатство этой техники и ее культурную значимость. Эта международная инициатива, начатая в 2009 году, направлена на популяризацию фетра как художественного материала и техники. Праздник объединяет людей, работающих с фетром, проводят мастер-классы, выставки и другие мероприятия, чтобы поделиться своими знаниями и опытом.
А еще 4 октября Всемирный день пешего шествия. Этот день объединяет людей со всего мира в 24-часовом эстафетном мероприятии, где участники выполняют любую физическую активность — от ходьбы до бега, езды на велосипеде или катание на скейтборде — и передают “эстафету” следующему участнику, символизируя единство и здоровый образ жизни. Мероприятия продолжаются от первого восхода солнца на востоке до последнего заката на закате, охватывая все часовые пояса.
4 октября празднуют Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Международный день почтальона был основан на XVI Конгрессе Союза почтальонов в Токио 1969 года. Этот праздник приурочен к первому разносчику газет, начавшему свою деятельность в США в середине XIX века. В Украине этот день также отмечается как День работника почты.
Также 4 октября Всемирный день защиты животных. Праздник начат в 1931 году на Международной конференции защитников животных во Флоренции (Италия). Дата выбрана неслучайно: 4 октября — день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя животных. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам жестокого обращения с животными, беспризорности, браконьерства и необходимости охраны дикой природы.
А еще 4 октября Всемирный день стомованных больных. Стома — это хирургически созданное отверстие на животе, через которое выводятся фекалии или моча в наружный мешок (остомный пакет). Операция на утомлении может быть необходимой при лечении рака, болезни Крона, язвенного колита, травм или других серьезных заболеваний. Существуют разные типы стом: колостома (от толстой кишки), илеостома (от тонкой кишки) и уростома (для выведения мочи).