Какой праздник 4 октября 2025 года / © ТСН

4 октября 2025 года — суббота. 1318-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Еротея, епископа Атенского. Еротей был учеником святого апостола Павла. Когда апостол проповедовал в Афинах (Деян. 17), именно там Еротей принял веру во Христа. Он близко общался с другим знаменитым афинянином — святым Дионисием Ареопагитом, считающимся его другом и соучеником во Христе. Апостол Павел поставил Еротея епископом Атенским, поручив ему пастырскую заботу о новообращенных христианах в Греции.

Древние церковные предания свидетельствуют, что у Еротея был дар богоугодной проповеди и часто в Святом Духе озарял людей глубиной богословского понимания. Во время правления римских императоров, преследовавших христиан, Еротей пострадал за веру в Иисуса Христа и принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 4 октября

Нельзя начинать больших дел на поле — считалось, что урожая это не прибавит, а силы отнимет.

Запрещается шить и вышивать после заката — верили, что “зашиваешь судьбу”.

Не следует занимать вещи, деньги — вынесете из дома достаток.

Народные приметы и традиции на 4 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — к долгой и ласковой осени;

листья с березы падают желтые и сухие — зима будет морозной;

пасмурно и холодно — к суровой зиме и ранним заморозкам;

ночь безветренная и звездная — ждите сухой погоды;

гуси высоко летят — зима придет поздно;

много паутины — к затяжной и сухой осени.

4 октября много паутины — до затяжной и сухой осени / © unsplash.com

В народе 4 октября носило название Еротей Ноябрь. Ведь уже начинается массовое опадания листьев с деревьев. Часто говорили: “Еротей — лист с деревьев метет”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 октября

Какие завтра именины: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

Талисманом человека, рожденного 4 октября, является бриллиант. Издавна существовало убеждение, что камень обладает свойством впитывать в себя силу солнца и впоследствии передавать его своему владельцу. Кроме того, существует представление, что бриллиант способен гармонизировать внутреннее состояние человека и даровать ему эмоциональное равновесие.

В этот день родились:

1892 год — Юрий Клен, украинский поэт-неоклассик;

1934 год — Валентина Гавриловна Выродова-Готье, украинская художница-живописица и педагогиня;

1977 год — Елена Яценко, украинская гандболистка, бронзовый призер Олимпийских игр.

Памятные даты 4 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 октября:

1535 год — появляется первое полное печатное издание Библии на английском языке;

1582 год — папа Григорий XIII провозглашает календарную реформу: чтобы устранить накопленную ошибку юлианского летоисчисления;

1675 год — голландский ученый Кристиан Гюйгенс запатентовывает карманные часы;

1772 год — во Львове барон Антон фон Перген, от имени императрицы Марии Терезии и императора Иосифа II, торжественно объявляет о возвращении Королевства Галиции и Владимирии под власть венгерской короны;

1780 год — после гибели Джеймса Кука его экспедиция возвращается на родину;

1812 год — в Крыму основывают Никитский ботанический сад;

1830 год — в Брюсселе в результате восстания против нидерландских властей провозглашают независимость Бельгии;

1875 год — император Франц-Иосиф I издает указ об учреждении университета в Черновцах;

1883 год — в первый рейс отправляется знаменитый “Восточный экспресс”, соединяющий Западную Европу с Османской империей;

1890 год — во Львове создают Русско-Украинскую радикальную партию — первую политическую силу украинцев;

1900 год — открывает сезон Львовская опера;

1904 год — в Швеции основывают футбольный клуб “Гетеборг”;

1910 год — в Португалии происходит свержение монархии и провозглашение республики;

1911 год — в Лондоне начинает действовать первый в мире эскалатор;

1927 год — в Брюсселе, по инициативе Международной организации труда, выступает Международная ассоциация социального обеспечения;

1941 год — в годы Второй мировой войны немецкие войска занимают Запорожье;

1958 год — между Лондоном и Нью-Йорком начинаются первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов;

1965 год — папа Павел VI специальной буллой снимает с еврейского народа обвинения в смерти Иисуса Христа;

1992 год — Конфедерация народов Кавказа призывает Россию и Грузию признать независимость Чечни, Абхазии и Южной Осетии;

1994 год — в Швейцарии 48 членов секты “Орден Храма Солнца” совершают массовое самосожжение;

2001 год — британские ученые расшифровывают геном бактерии, что приводит к чуме.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы / © unsplash.com

4 октября в Украине празднуют День ветеринарной службы. Этот праздник установлен с целью чествования людей, посвятивших свою жизнь здравоохранению животных, профилактике болезней, контролю качества продуктов животного происхождения и безопасности населения. Профессиональная деятельность ветеринаров включает не только лечение животных, но и борьбу с эпидемиями, научные исследования и обучение.

Также 4 октября Международный день фетра. Этот праздник объединяет мастеров, художников, дизайнеров и любителей фетра со всего мира, чтобы отметить богатство этой техники и ее культурную значимость. Эта международная инициатива, начатая в 2009 году, направлена на популяризацию фетра как художественного материала и техники. Праздник объединяет людей, работающих с фетром, проводят мастер-классы, выставки и другие мероприятия, чтобы поделиться своими знаниями и опытом.

А еще 4 октября Всемирный день пешего шествия. Этот день объединяет людей со всего мира в 24-часовом эстафетном мероприятии, где участники выполняют любую физическую активность — от ходьбы до бега, езды на велосипеде или катание на скейтборде — и передают “эстафету” следующему участнику, символизируя единство и здоровый образ жизни. Мероприятия продолжаются от первого восхода солнца на востоке до последнего заката на закате, охватывая все часовые пояса.

4 октября празднуют Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Международный день почтальона был основан на XVI Конгрессе Союза почтальонов в Токио 1969 года. Этот праздник приурочен к первому разносчику газет, начавшему свою деятельность в США в середине XIX века. В Украине этот день также отмечается как День работника почты.

Также 4 октября Всемирный день защиты животных. Праздник начат в 1931 году на Международной конференции защитников животных во Флоренции (Италия). Дата выбрана неслучайно: 4 октября — день памяти святого Франциска Ассизского, покровителя животных. Цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам жестокого обращения с животными, беспризорности, браконьерства и необходимости охраны дикой природы.

А еще 4 октября Всемирный день стомованных больных. Стома — это хирургически созданное отверстие на животе, через которое выводятся фекалии или моча в наружный мешок (остомный пакет). Операция на утомлении может быть необходимой при лечении рака, болезни Крона, язвенного колита, травм или других серьезных заболеваний. Существуют разные типы стом: колостома (от толстой кишки), илеостома (от тонкой кишки) и уростома (для выведения мочи).