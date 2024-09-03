Какой завтра, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 сентября, День таможенного брокера в Украине. Верующие чтят память святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. До Нового года осталось 118 дней.

4 сентября 2024 года – среда. 924-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он был выдающимся христианским деятелем III века. Он стал епископом сирийской Антиохии в 237 году и служил там в течение 13 лет. Во время правления императора Декия, который был известен своей жестокостью к христианам, Вавила был заключен в тюрьму и казнен в 250 году. Перед смертью он попросил, чтобы вместе с его телом похоронили и оковы, которые он носил из любви к Христу. Его мученическая смерть стала символом стойкости и веры.

После смерти Вавилы христиане построили церковь, где хранили его святые мощи до 351 года. Позже их перенесли в новую церковь в пригороде Антиохии Дафне, где во время переноса гром уничтожил языческую святыню Аполлона.

Что нельзя делать 4 сентября

Запрещается давать и брать взаймы – будут финансовые проблемы.

Нельзя отказывать другим в помощи.

Не следует разводить костер – может начаться пожар.

Народные приметы и традиции на 4 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождливо, но позже быстро все высохло — ненастье будет затяжным;

много ягод на рябине — к морозной зиме;

много шелухи на луке — зимой будет холодно;

утром пошел дождь — к снежной зиме.

4 сентября много шелухи на луке — зимой будет холодно. / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память святого мученика. В этот период уже заканчивались все полевые работы, поэтому крестьяне ремонтировали, чистили и хоронили садовый и огородный инвентарь до следующего сезона.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 сентября

Какие завтра именины: Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Симон, Елена.

Талисманом человека, рожденного 4 сентября, является обсидиан. Издавна камень используется в волшебных ритуалах. Наши предки верили, что обсидиан лечит простудные заболевания и хорошо влияет на работу ЖКТ.

В этот день родились:

1908 год – американский кинорежиссер украинского происхождения, входит в список десяти лучших кинорежиссеров за всю историю американского кино Эдвард Дмитрик;

1949 год – украинский бизнесмен и политик Григорий Суркис;

1990 год — украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве Ольга Харлан.

Памятные даты 4 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 сентября:

476 год — глава германских наемников на римской службе Одоакр свергает последнего императора Западной Римской Империи Ромула Августула;

1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе);

1870 год — после отречения Наполеона III, сдавшегося в плен прусским войскам после поражения у Седана, Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозглашают в Париже Третью республику и формируют правительство национальной обороны;

1885 год — в Нью-Йорке открывается первое в США кафе самообслуживания;

1886 год — последний американский индеец-воин, Джеронимо, сдается в Аризоне, после заключения он становится фермером и советником армии США;

1888 год — американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку — "Кодак";

1920 год — главный атаман Армии УНР С.Петлюра утверждает "Инструкцию для военных агентов и для лиц, которые их преграждают", где впервые излагает концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе Украинской Народной Республики;

1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), которое действовало до 1933 года;

1938 год — создают Украинскую Национальную Оборону ("Карпатская Сечь"), которую возглавляет Степан Росоха;

1965 год — в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;

1991 год — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг;

1996 год — колумбийские партизаны атакуют государственные военные базы, в ответ на средства антикокаиновой войны в стране;

2018 год – официально завершается мультсериал Adventure Time.

Погода на 4 сентября

Завтра, 4 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе облака затянут небо уже в середине дня и будут оставаться до вечера, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +20 ночью. Во Львове — +28 днем и +17 ночью. В Харькове — +29 днем и +20 ночью. В Одессе — +28 днем и +22 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 сентября Всемирный день тхэквондо / Фото: Unsplash

4 сентября в Украине празднуют День таможенного брокера. Этот праздник был установлен в 1992 году, когда Государственный таможенный комитет Украины утвердил первый нормативно правовой документ, регламентирующий деятельность таможенных брокеров. Таможенные брокеры играют немаловажную роль во внешнеэкономической деятельности, помогая предприятиям с таможенным оформлением товаров при их перевозке через границу. Они обеспечивают полное сопровождение процесса таможенного оформления, что значительно упрощает работу компаний.

Также 4 сентября Всемирный день тхэквондо. Этот праздник был основан в 2006 году на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной федерации тхэквондо во Вьетнаме. Дата была выбрана в честь включения тхэквондо в список олимпийских видов спорта 1994 года. Тхэквондо, что в переводе означает "путь ноги и кулака", является корейским боевым искусством, сочетающим техники ударов руками и ногами. Это не только физическая активность, но и философия, способствующая саморазвитию и дисциплине.

А еще 4 сентября Всемирный день сексуального здоровья. Этот праздник был начат в 2010 году по инициативе Всемирной ассоциации сексуального здоровья (World Association for Sexual Health) с целью повышения осведомленности о важности сексуального здоровья. Сексуальное здоровье включает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное благополучие, связанное с сексуальностью. Это не только отсутствие болезней, но и положительное отношение к сексуальности и сексуальным отношениям, возможность безопасно вести сексуальную жизнь, которая доставляет удовольствие, без принуждения, насилия и дискриминации.

4 сентября празднуют Глобальный день поиска талантов. Приходится каждый год на первую среду сентября. Этот день посвящен профессионалам, которые занимаются поиском и привлечением квалифицированных специалистов в различные организации. Это включает рекрутеров, менеджеров по найму и специалистов отделов управления персоналом. Их работа критически важна для успеха любой компании, ведь именно они находят и привлекают лучших кандидатов. Традиционно в этот день проводятся различные мероприятия, такие как профессиональные тренинги, семинары и нетворкинг события, где специалисты могут обмениваться опытом и обучаться новым методам рекрутинга. Также многие компании организуют внутренние мероприятия по признанию и награждению своих лучших рекрутеров.