Какой завтра, 4 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 сентября, Всемирный день сексуального здоровья. Верующие чествуют икону Божией Матери Неопалимая Купина. До Нового года осталось 118 дней.

4 сентября 2023 года – понедельник. 558-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 сентября, церковный праздник

4 сентября в церковном календаре – день чествования иконы Божьей матери, так называемую Неопалимую Купину. Согласно церковным преданиям Бог явился Моисею в виде тернового куста, охваченного пламенем, которое его не жгло. Так Господь призвал пророка вывести из Израиля в Египет свой народ. Неопалимая Купина в христианстве символизирует Богоматерь, а самое непорочное Ее зачатие. Икона Божией Матери Неопалимая Купина изображает Деву Марию с младенцем на руках, которая заключена в восьмиконечную звезду, образованную в свою очередь двумя четырехугольниками (зеленым — цвет Купины) и красным (пламя).

Что запрещено делать в этот день

Нельзя злословить и ругаться.

Запрещено злоупотреблять алкогольными напитками.

Не следует ссориться с соседями и давать взаймы.

Народные приметы и традиции на 4 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на луке много шелухи — ждите очень холодной зимы;

мыши бегают по полу в доме – скоро может заняться пожар;

уже много желтых листьев на деревьях — в следующем году ждите большой урожай;

дождь с утра до снежной и холодной зимы.

4 сентября дождь утром до снежной и холодной зимы / Фото: Pexels

Икона "Неопалимая Купина" считается защитницей от пожаров и молний. Поэтому перед ней молились, когда нужно было попросить у Матери Божией защиты от огня. Утром обязательно посещали молебен.

Погода на 4 сентября

Завтра, 4 сентября, в Киеве облачно, ночью и днем мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. Во Львове днем могут появиться быстро рассеющиеся облака, также во второй половине дня возможен мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +17 ночью. Во Львове +22 днем и +13 ночью. В Харькове +27 днем и +17 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.

Памятные даты 4 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 сентября:

476 год — глава германских наемников на римской службе Одоакр свергает последнего императора Западной Римской Империи Ромула Августула;

1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разрабатывает электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе);

1870 год — после отречения Наполеона III, сдавшегося в плен прусским войскам после поражения у Седана, Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозглашает в Париже Третью республику и формирует правительство национальной обороны;

1885 год – в Нью-Йорке открывается первое в США кафе самообслуживания;

1886 год – последний американский индеец – воин, Джеронимо сдается в Аризоне;

1888 год — американец Джордж Истмен получает патент на фотокамеру, которая работала на скручивающейся в рулон пленке и регистрирует свою торговую марку — "Кодак";

1920 год — Главный Атаман Армии УНР С.Петлюра утверждает "Инструкцию для военных агентов и для лиц, которые их преграждают", где впервые излагает концептуальные подходы к формам и методам деятельности военных атташе Украинской Народной Республики;

1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), которое действовало до 1933;

1938 год — создают Украинскую Национальную Оборону ("Карпатская Сечь"), которую возглавил Степан Росоха;

1965 год — в киевском кинотеатре "Украина" во время премьеры фильма "Тени забытых предков" проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;

1991 год — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднимают желто-голубой флаг;

1996 год — колумбийские партизаны атакуют государственные военные базы, в ответ на средства антикокаиновой войны в стране;

2018 год – официально завершается мультсериал Adventure Time.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 сентября

Какие завтра именины: Юлиан, Федор, Моисей, Афанасий, Донат, Роберт.

Талисманом человека, рожденного 4 сентября является обсидиан. Камень имеет вулканическое происхождение, отличается глубокой гаммой. Издавна верили, что обсидиан помогает воплощать в жизнь самые сокровенные мечты.

В этот день родились:

1889 год – украинский композитор и пианист, инженер Остап Бобикевич;

1949 год – украинский бизнесмен и политик Григорий Суркис;

1990 год — украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина в командном первенстве Ольга Харлан.

Какой завтра день в Украине и мире

4 сентября отмечают Всемирный день тхэквондо / Фото: Pexels

4 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сексуального здоровья. Дата была создана Международной ассоциацией сексуального здоровья 2010, а первое празднование прошло под лозунгом "Поговорим об этом!". Хотя праздник не является официальным, но он помогает обществу осознать, насколько важно сексуальное здоровье для полноценной жизни и благополучия.

Также 4 сентября День таможенного брокера в Украине. Именно в этот день 1992 года Гостаможком Украины был утвержден первый нормативно-правовой документ о деятельности украинских таможенных брокеров. Таможенные брокеры играют чрезвычайно важную роль в осуществлении внешнеэкономической деятельности, установленные в торговых отношениях отечественных предприятий с иностранными компаниями.

А еще 4 сентября празднуют Всемирный день тхэквондо. Именно в этот день 1994 года во Франции во время сессии международной организации, управляющей олимпийским движением, тхэквондо включили в список видов спорта, официально признанных Олимпийскими играми. Первые международные соревнования провели в 2000 году в Австралии. Тхэквондо считают достаточно молодым видом боевых искусств, возникшим на основе традиционных единоборств, известных еще 2 тысячи лет назад. Единоборство начало стремительно развиваться в 1945 году.