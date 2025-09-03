Какой праздник 4 сентября 2025 года / © ТСН

4 сентября 2025 года — четверг. 1289-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии. Он был епископом Антиохии Сирийской во времена правления императора Деция (249–251). Известный своей твердостью в вере и преданностью Христу, Вавила усердно учил паству, защищал чистоту христианской жизни и не допускал, чтобы христиане шли на компромиссы с язычеством.

Наиболее известный эпизод его жизни связан с отказом впустить в храм самого императора, поскольку тот был нечист и осквернен идолопоклонством. Это стало смелым и беспрецедентным поступком, ведь даже многие вельможи не решались противиться кесарю. Вавила же поставил Божий закон выше земной власти.

За это он был схвачен и подвергнут пыткам. Вместе с ним страдали и три юных ученика, которых он воспитывал в вере: Урван, Прилидиан и Эполоний. Вавилу жестоко пытали, а затем заковали в цепи, которые он принял как почетный знак своей верности Христу. Наконец-то святого вместе с учениками казнили примерно в 251 году.

Что нельзя делать 4 сентября

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся — это назовет беду.

Не следует работать с деревом — в следующем году урожай исчезнет.

Запрещается начинать новые дела — они не принесут желаемого результата.

Народные приметы и традиции на 4 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и ясный день — к длительной и сухой осени;

листья начали активно опадать с деревьев — зима придет рано;

птицы собираются в стаи — ждите скорого прихода зимы;

утром туман быстро рассеялся — погода будет хорошей весь день;

северный ветер — к холодной осени.

4 сентября листья начали активно опадать с дерева — зима придет рано / © unsplash.com

В народе 4 сентября носило название Вавилины Осмотрины. Это день, когда в народе внимательно присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 сентября

Какие завтра именины: Василий, Григорий, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Александр, Афанасий, Павел, Петр, Степан, Федор, Елена.

Талисманом человека, рожденного 4 сентября, является обсидиан. Камень образовался в результате вулканических процессов и поражает насыщенностью оттенков. С давних времен ему приписывали силу открывать путь к самым сокровенным желаниям и способствовать их осуществлению.

В этот день родились:

1889 год — Остап Бобикевич, украинский композитор и пианист, инженер;

1908 год — Эдвард Дмитрик, американский кинорежиссер украинского происхождения, входит в список десяти лучших кинорежиссеров за всю историю американского кино;

1990 год — Ольга Харлан, украинская фехтовальщица (сабля), олимпийская чемпионка Пекина и Парижа в командном первенстве.

Памятные даты 4 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 сентября:

476 год — Одоакр, глава германских наемников на службе Римской империи, свергает последнего императора Западного Рима, Ромула Августула;

1837 год — американский изобретатель Сэмюэл Финли Бриз Морзе создает электромеханический телеграф и систему сигналов коротких и длинных знаков, известную сегодня как азбука Морзе, позволившая передавать сообщения на расстоянии;

1870 год — после отречения Наполеона III, попавшего в плен в прусские войска после поражения под Седаном, в Париже Жюль Фавр и Леон Гамбетта провозглашает Третью республику и формирует правительство национальной обороны;

1885 год — в Нью-Йорке открывается первое в США кафе самообслуживания;

1886 год — последний американский индеец-воин Джеронимо кажется властям США в Аризоне;

1888 год — Джордж Истмен получает патент на фотокамеру с рулонной пленкой и регистрирует торговую марку «Kodak»;

1920 год — главный Атаман Армии УНР Симон Петлюра утверждает «Инструкцию для военных агентов»;

1928 год — принимают новое украинское правописание, известное как «скрипниковское», которое оставалось в силе до 1933 года;

1938 год — создают Украинскую Национальную Оборону («Карпатская Сечь»), которую возглавляет Степан Росоха;

1965 год — в киевском кинотеатре «Украина» во время премьеры фильма «Тени забытых предков» проходит митинг протеста против новой волны политических репрессий среди украинской интеллигенции;

1991 год — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые торжественно поднимают сине-желтый флаг;

1995 год — основывают португальскую поисковую систему SAPO;

1996 год — колумбийские партизаны атакуют государственные военные базы в ответ на антикокаиновые меры правительства;

2018 год — официально завершается показ мультсериала «Adventure Time».

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 сентября Всемирный день тхэквондо / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

4 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сексуального здоровья. День учредила Международная федерация планирования семьи (IPPF) в 1999 году. Акция стала ответом на необходимость распространять достоверную информацию о сексуальном здоровье и правах человека в этой сфере. Его цель — повысить осведомленность о сексуальном здоровье, профилактике заболеваний, защите репродуктивных прав и формировании здоровых отношений.

Также 4 сентября День таможенных брокеров. Таможенный брокер — это предприятие или физическое лицо-предприниматель, который на основании договора с клиентом осуществляет таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Украины. Его деятельность регламентируется Таможенным кодексом Украины. Этот профессиональный праздник был установлен в честь утверждения в 1992-м году приказа Государственного таможенного комитета Украины, регламентирующего деятельность таможенных брокеров.

А еще 4 сентября Всемирный день тхэквондо. Этот праздник был установлен Международной федерацией тхэквондо на внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в Хошимине (Вьетнам) 2006 года. Дата была избрана в честь признания тхэквондо олимпийским видом спорта 4 сентября 1994 на сессии Международного олимпийского комитета в Париже.