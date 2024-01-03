Какой завтра, 4 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 января, Всемирный день алфавита Брайля. Верующие чтят память преподобного Феоктиста. До Нового года осталось 362 дня.

4 января 2024 года — четверг. 680-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 января, церковный праздник

4 января в церковном календаре — день памяти преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал там игуменом. В его монастыре нашли приют немало монахов, бежавших от преследований иконоборцами. Умер примерно в 800 году.

Что нельзя делать 4 января

Не стоит менять место работы.

Запрещено подслушивать и подсматривать.

Нельзя никому рассказывать о своих планах.

Народные приметы и традиции на 4 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снежит — пчелы будут хорошо роиться;

услышать в лесу крик лисы — к непогоде;

красная звезда указывает на то, что будет ветрено;

ночью звездное небо — ждите солнце и мороз;

облака низко висят — будет метель;

безоблачное небо — еще долго будут стоять морозы;

на деревьях лежит много снега — летом пчеловоды соберут много меда;

полнолуние и ясная погода — к большому наводнению весной.

4 января услышать в лесу крик лисы — к непогоде / Фото: Pexels

В народе верили, если в Феоктистов день загадать желание, выйти на улицу ночью и увидеть на небе ковш Большой Медведицы, то загаданное сбудется. Если взять икону и обойти вокруг дома, произнося молитву, из жилища уйдут все злые духи. До окончания обряда нельзя ни с кем разговаривать с домочадцами.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 января

Какие завтра именины: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосим, Танасий, Ефимия, Александр, Ростислав, Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 4 января, является родонит. Издавна верили, что этот камень больше подходит чувствительным людям. Родонит дарит долгую и зрелую любовь. А еще его носили для лечения опорно-двигательной системы.

В этот день родились:

1931 год — украинский артист балета, педагог, заслуженный артист Украины Геннадий Баукин;

1985 год — украинский футболист Григорий Ярмаш;

1987 год — украинский физик-материаловед, исследователь фуллеренов и нанотрубок Сергей Приймак.

Памятные даты 4 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 января:

1493 год — Христофор Колумб открыл Америку и направился обратно в Испанию;

1494 год — в Цетине (современная Черногория) издают свод православных песен "Осмогласник" — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей;

1885 год — в штате Айова доктор Уильям Грант проводят первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;

1912 год — Луна оказывается на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км);

1914 год — после похищения, случившегося в 1911 году, картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" возвращается в Лувр;

1919 год — Совет Восточной Галиции принимает решение о присоединении к Украине;

1919 год — Украинский Центральный Совет запрещает обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег;

1936 год — "Billboard" печатает первый чарт, вскоре этот чарт получает статус официального всеамериканского гитпарада;

1943 год — американский журнал "Тайм" подводит итоги 1942 года и называет "человеком года" Сталина;

1948 год — после более чем 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой;

1951 год — война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно берут Сеул;

1954 год — Элвис Пресли записывает свои первые песни;

1958 год — после 92 дней пребывания в космосе входит в атмосферу и сгорает первый искусственный спутник Земли "Спутник 1" — первый сделанный человеком космический объект;

1970 год — участники группы "The Beatles" последний раз совместно собираются на студии для записи песни "Let It Be";

1985 год — в одной из клиник северного Лондона рождается девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери;

1991 год — группа "Nirvana" подписывает контракт с компанией "Geffen";

1992 год — Албания и Узбекистан признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем;

2004 год — марсоход "Спирит" совершает посадку на Марсе;

2004 год — после "революции роз" в Грузии проходят президентские выборы;

2007 год — Нэнси Пелоси становится первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 год — открывают самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).

Погода на 4 января

Завтра, 4 января, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, утром ночью закончится, а вечером ожидается мелкий снег. Во Львове пасмурно, с утра и до вечера будет идти мелкий дождь. В Харькове переменная облачность. В Одессе облачно, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и -1 ночью. Во Львове — +6 днем и +1 ночью. В Харькове — +7 днем и +5 ночью. В Одессе — +12 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля / Фото: Pexels

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля. Дата была выбрана в честь дня рождения ее автора. Трудно вообразить человеческую жизнь без возможности читать. К сожалению, люди, имеющие слабое зрение или незрячие, ее лишены. Именно для того, чтобы преодолеть эту проблему, был придуман алфавит Брайля. Это особые тактильные символы, позволяющие слабовидящим или слепым читать наравне с другими людьми.

Также 4 января Всемирный день гипноза. Праздник был создан в 2006 году, а приурочили его ко дню смерти ирландского доктора Джека Гибсона, который посвятил себя лечению психосоматических расстройств, используя гипноз. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы донести достоверную информацию о таком необычном методе лечения.

А еще 4 января День хит-парада. Понятие хит-парад означает список лучших музыкальных произведений и песен. Дату выбрали не случайно, ведь именно 4 января 1936 года американский журнал "Билборд" составил первый хитпарад музыкальных пластинок, которые раскупали больше всего.