Какой завтра, 4 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 января, Всемирный день алфавита Брайля. Верующие чтят собор святых 70 апостолов. Четвертый день нового года.

4 января 2025 года — суббота. 1046-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 января в церковном календаре – собор святых 70 апостолов. 70 апостолов, также известные как ученики, были избраны Христом после выбора 12 апостолов. Они были посланы по парам для проповеди и чудесных исцелений. В Новом Завете эти апостолы упоминаются как те, кто активно способствовал распространению христианской веры. Среди этих апостолов были такие известные имена, как Лазарь Четырехдневный, Лука евангелист, Варнава апостол, Тит и многие другие. Они оказали значительное влияние на распространение христианства и укрепление веры среди первых христианских общин. Празднование дня Собора Святых 70 апостолов имеет большое духовное значение. Верующие вспоминают их подвиги и мученическую смерть ради Христа, чествуют их молитвы и поддержку в нелегкие времена. Это также напоминание о важности проповеди Евангелия и духовного служения.

Что нельзя делать 4 января

Не стоит никому рассказывать о своих планах.

Лучше не менять место своей работы.

Запрещается подсматривать и подслушивать.

Народные приметы и традиции на 4 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездное небо ночью — ждите мороза;

услышать, как кричит в лесу лиса — будет ненастье;

небо безоблачно — морозы будут еще долго стоять;

рассвет красный — ждите сильный ветер.

4 января услышать, как кричит в лесу лиса — будет ненастье / Фото: Unsplash

Этот день в народе считается идеальным, чтобы загадывать желания. Обязательно выйдите ночью на улицу и взгляните на небо, если увидели ковш Большой Медведицы, значит ваше желание сбудется.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 января

Какие завтра именины: Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков.

Талисманом человека, рожденного 4 января, является родонит. Более всего этот камень подходит чувствительным людям. Издавна верили, что родонит дарит владельцу настоящую зрелую любовь на всю жизнь.

В этот день родились:

1985 год — украинский футболист Григорий Ярмаш;

1986 год — украинский военный деятель, действующий начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (от 5 августа 2020 года), Герой Украины Кирилл Буданов;

1987 год — украинский физик-материаловед, исследователь фуллеренов и нанотрубок Сергей Приймак.

Памятные даты 4 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 января:

1493 год — Христофор Колумб, открыв Америку, направляется обратно в Испанию;

1873 год — во Львове основывают Литературное общество имени Тараса Шевченко;

1885 год — в штате Айова доктор Уильям Грант проводит первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;

1919 год — Совет Восточной Галиции принимает решение о присоединении к Украине;

1936 год — "Billboard" печатает первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада;

1948 год — после более чем 60 лет британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой. Главой правительства избран У Ну, исполнявший обязанности премьер-министра в переходном правительстве;

1992 год — Албания и Узбекистан признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем;

2007 год — Нэнси Пелоси становится первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 год — открывают самый высокий небоскреб в мире – Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).

Погода на 4 января

Завтра, 4 января, в Киеве пасмурно утром, позже ясная погода, без осадков. Во Львове ясно только вечером, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, утром мелкий снег, который закончится к полудню.

Температура воздуха в Киеве — 0 днем и -2 ночью. Во Львове — -1 день и -4 ночью. В Харькове — -1 день и -3 ночью. В Одессе — +4 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля / Фото: Unsplash

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день алфавита Брайля. Этот день был установлен в честь дня рождения Луи Брайля, французского изобретателя, создавшего систему шрифта для слепых. Брайль разработал свой алфавит в 1824 году, когда ему было всего 15 лет, используя шестнадцать основных знаков, представляющих буквы, цифры и специальные символы. Целью Всемирного дня алфавита Брайля является повышение осведомленности о важности доступа к информации для лиц с нарушениями зрения и продвижения прав слепых людей на образование и интеграцию в общество. Этот день способствует популяризации алфавита Брайля как основного инструмента для чтения и письма для слабовидящих, а также подчеркивает необходимость развития технологий, помогающих людям с ограниченными возможностями.

Также 4 января Всемирный день гипноза. Этот праздник был установлен для повышения осведомленности о гипнозе, его применении и потенциале как инструменте в лечении и психотерапии. Гипноз — это состояние повышенной концентрации внимания, покоя и расслабления, когда человек становится более открытым к влиянию и изменениям восприятия. Он широко используется в различных областях, включая медицину, психотерапию, а также для облегчения стресса, боли, лечения тревожных расстройств, борьбы с зависимостями и других психологических проблем.

День гипноза отмечается с целью уменьшения мифов и предрассудков, окружающих этот процесс, и подчеркивает его потенциальную пользу для психического и физического здоровья. Это также возможность популяризировать методы гипнотерапии, которые могут помочь людям справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются, и улучшить качество их жизни. Гипноз имеет давнюю историю, но современное понимание этого явления значительно развилось. В этот день проводятся различные мероприятия, семинары и тренинги, которые способствуют образованию безопасного и эффективного использования гипноза в терапевтических целях.