Какой праздник 4 января 2026 года

4 января 2026 — воскресенье. 1410-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

4 января верующие празднуют День памяти святого преподобного Теоктиста, игумена / © pexels.com

Завтра, 4 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Теоктиста, игумена. Палестинский подвижник V века, один из основателей организованного монашества в Иудейской пустыне. Был близким соподвижником преподобного Евфимия Великого и игуменом монастыря вблизи его лавры. Отличался смирением, мудростью и суровой подвижнической жизнью, воспитывая монахов в духе молитвы, послушания и любви к Богу.

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день гипноза / © pexels.com

4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день гипноза. Его положили начало специалистам по гипнотерапии и психологии, чтобы повысить осведомленность о гипнозе, развеять мифы вокруг него и показать его реальные возможности в науке и медицине. Гипноз — это естественное измененное состояние сознания, в котором человек находится в глубокой сосредоточенности и повышенной восприимчивости к внушению. В отличие от распространенных стереотипов, во время гипноза человек не теряет контроля над собой и не выпадает из реальности.

4 января День хит-парада / © pexels.com

Также 4 января День хит-парада. Неофициальный музыкальный праздник, посвященный популярной музыке, песням-лидерам чартов и феномену хит-парадов как отражению вкусов эпохи. Гит-парады — это своеобразная музыкальная летопись времени. Они показывают, какие песни объединяли людей, звучали из радиоприемников, возглавляли чарты и становились саундтреками жизни.

4 января Всемирный день алфавита Брайля / © pexels.com

А еще 4 января Всемирный день алфавита Брайля. Алфавит Брайля — это тактильная система письма и чтения, в которой символы состоят из комбинаций выпуклых точек. Она позволяет людям с нарушениями зрения читать, писать, получать образование и полноценно общаться. Алфавит Брайля — не просто шрифт, а ключ к независимости, знаниям и самореализации миллионов людей в мире.

4 января празднуют праздник Земля в перигелии / © pexels.com

4 января празднуют праздник Земля в перигелии. Это астрономическое явление, когда наша планета находится на малейшем расстоянии от Солнца в течение года. Обычно это происходит в начале января, чаще 3-5 января. Орбита Земли имеет форму эллипса, поэтому расстояние до Солнца в течение года меняется. В перигелии Земля приближается к Солнцу примерно на 147 млн км, тогда как в афелии (дальнейшая точка) — около 152 млн км.