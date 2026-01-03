- Дата публикации
Какой завтра, 4 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 4 января, Всемирный день гипноза. Верующие чтят память святого преподобного Теоктиста, игумена. До Нового года осталось 362 дня.
4 января 2026 — воскресенье. 1410-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 4 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Теоктиста, игумена. Палестинский подвижник V века, один из основателей организованного монашества в Иудейской пустыне. Был близким соподвижником преподобного Евфимия Великого и игуменом монастыря вблизи его лавры. Отличался смирением, мудростью и суровой подвижнической жизнью, воспитывая монахов в духе молитвы, послушания и любви к Богу.
4 января в Украине и мире празднуют Всемирный день гипноза. Его положили начало специалистам по гипнотерапии и психологии, чтобы повысить осведомленность о гипнозе, развеять мифы вокруг него и показать его реальные возможности в науке и медицине. Гипноз — это естественное измененное состояние сознания, в котором человек находится в глубокой сосредоточенности и повышенной восприимчивости к внушению. В отличие от распространенных стереотипов, во время гипноза человек не теряет контроля над собой и не выпадает из реальности.
Также 4 января День хит-парада. Неофициальный музыкальный праздник, посвященный популярной музыке, песням-лидерам чартов и феномену хит-парадов как отражению вкусов эпохи. Гит-парады — это своеобразная музыкальная летопись времени. Они показывают, какие песни объединяли людей, звучали из радиоприемников, возглавляли чарты и становились саундтреками жизни.
А еще 4 января Всемирный день алфавита Брайля. Алфавит Брайля — это тактильная система письма и чтения, в которой символы состоят из комбинаций выпуклых точек. Она позволяет людям с нарушениями зрения читать, писать, получать образование и полноценно общаться. Алфавит Брайля — не просто шрифт, а ключ к независимости, знаниям и самореализации миллионов людей в мире.
4 января празднуют праздник Земля в перигелии. Это астрономическое явление, когда наша планета находится на малейшем расстоянии от Солнца в течение года. Обычно это происходит в начале января, чаще 3-5 января. Орбита Земли имеет форму эллипса, поэтому расстояние до Солнца в течение года меняется. В перигелии Земля приближается к Солнцу примерно на 147 млн км, тогда как в афелии (дальнейшая точка) — около 152 млн км.