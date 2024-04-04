Какой завтра, 5 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 апреля День создания первой Конституции в Украине. Верующие чтят память Феодула-чтеца. До Нового года осталось 270 дней.

5 апреля 2024 года — пятница. 772-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 апреля в церковном календаре — день памяти Феодула-чтеца. Он был чтецом у старца Агафопода, жил в Фессалониках. Это было во времена правления двух императоров: Диоклетиана и Максимиана. Как-то он во сне увидел мужчину в светлой одежде, которая вручила ему какой-то предмет. Проснувшись, Феодул увидел, что держит в руках перстень с изображением Сына Божьего. Он сразу понял, что его ждет подвиг мученика. Так и вышло. Во время гонений христиан старца Агафопода и чтеца Феодула бросили в море, где они умерли.

Что нельзя делать 5 апреля

Ни в коем случае не ссорьтесь и не ругайтесь.

Нельзя делать какие-либо операции, связанные с внешностью.

Запрещено совершать спонтанные покупки.

Народные приметы и традиции на 5 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать пение глухарей — к солнечным дням;

с наступлением 5 апреля верили, что ветер уже дует теплом;

еще не прилетели ласточки — будет холодная погода;

на берегу много сока — до дождливого лета;

сильные дожди указывают на большой урожай.

5 апреля еще не прилетели ласточки — будет холодная погода / Фото: Pexels

Наши предки на Феодуле начинали открывать окна, чтобы впустить в дом теплый воздух. Также по народным поверьям этот святой мученик защищает от нечисти. Для этого произносили в открытое окно специальные молитвы.

Именины: как назвать ребенка, который родился 5 апреля

Какие завтра именины: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

Талисманом человека, рожденного 5 апреля, является бриллиант. Камни с поистине волшебным действием. Издавна верили, что бриллианты помогают привести в порядок нервную систему, уравновесить эмоции и усмирить гнев.

В этот день родились:

1882 год – теоретик украинского монархизма XX века Вячеслав Липинский;

1975 год – украинский хоккеист Сергей Климентьев;

1993 год – офицер Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны, Герой Украины Аль Шами Фарес Недаль.

Памятные даты 5 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 апреля:

56 год до н. — в Луке проходит торжественная встреча триумвиров Гая Юлия Цезаря, Марка Лициния Красса и Гнея Помпея;

919 год — начинается второе вторжение фатимидов в аббасидский Египет;

1340 год — арабский флот разбивает испанскую эскадру в Гибралтарском проливе;

1398 год — немцы выбивают пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд;

1536 год — император Священной Римской империи Карл V устраивает себе последний в истории триумф (торжественный въезд в Рим);

1614 год — в Королевстве Англия начинает заседать "тухший парламент", который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектов;

1710 год — в османском городе Бендеры заключают договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством;

1722 год — нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен открывает остров Пасхи;

1792 год — Джордж Вашингтон впервые в истории США применяет президентское вето;

1793 год — Жан-Поль Марат становится президентом якобинского клуба;

1815 год — начинается извержение вулкана Тамборо (Тамбора) на острове Сумбава (ныне Индонезия);

1818 год — война за независимость Чили: армия Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О'Гиггинса побеждает испанских роялистов;

1913 год — Нильс Бор завершает первую из трех статей, сформировавших успешную атомную модель, на которой построена старая квантовая теория;

1919 год — французские оккупационные войска покидают Одессу;

1933 год — указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещал американцам владеть золотом;

1941 год — британские войска вступают в Аддис-Абебу, столицу оккупированной фашистской Италией Абисинии;

1945 год — начинается грузинское восстание на острове Тексел (Голландия);

1951 год — первое применение аппарата искусственного кровообращения во время открытой кардиотомии в Миннеаполисе, Миннесота;

1956 год — американские химики Маршалл Гейтс-младший и Гильг Чуди осуществляют полный синтез морфина;

2001 год — Верховная Рада принимает Уголовный кодекс Украины;

2005 год — Аскар Акаев слагает с себя полномочия президента Киргизии;

2017 год — в Германии в составе Бундесвера основывают новый род войск – кибервойска, 13500 служащих.

Погода на 5 апреля

Завтра, 5 апреля, в Киеве пасмурно, во второй половине дня на несколько часов может выглянуть солнце, без осадков. Во Львове облачно, сильный дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно почти весь день, вечером на несколько часов солнце может выглянуть из-за облаков, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +4 ночью. Во Львове — +17 днем и +8 ночью. В Харькове — +13 днем и +4 ночью. В Одессе — +12 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 апреля в Украине празднуют День создания первой Конституции / Фото: commons.wikimedia.org

5 апреля в Украине празднуют День создания первой Конституции. Именно в этот день 1710 гетман Филипп Орлик во время казацкого собрания возле Тягини заключил первый конституционный договор нашего государства. Он был написан на староукраинском и латинском языках. Документ содержал 16 статей, в которых определялись права и обязанности членов Войска Запорожского.

Также 5 апреля Международный день совести. Праздник был создан для подчеркивания важности совести в современном обществе. Этот день поощряет отдельных людей и правительств стран задуматься над своими действиями и мнениями. День был основан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2019 году.

А еще 5 апреля День неонатолога. Профессиональный праздник врачей, которые первыми, с кем знакомится малыш после рождения. Это важный и сложный раздел педиатрии, хотя как клиническая медицина относительно молодым. Неонатология начала активно развиваться только во второй половине XX века.

5 апреля празднуют Международный день детской йоги. Глобальное событие, созданное для ознакомления детей и их родителей с трансформационной практикой йоги. Праздник был основан по инициативе Терезы Пауэр, известной преподавательницей детской йоги и автором книг. Основан праздник 2016 года и всегда проходит в первую пятницу апреля.

Также 5 апреля Международный день супа. Неизвестно, когда и где именно сварили первый суп, но исследователи считают, что это блюдо возникло очень давно. Об этом свидетельствует глиняная глубокая посуда, датированная более 20 тысячами лет, найденная в Китае.