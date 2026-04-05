Реклама

5 апреля 2026 года — воскресенье. 1501-й день войны в Украине.

Сегодня, 5 апреля, верующие празднуют День памяти святых мучеников Теодула и Агапода и тех, кто с ними. Агапод был пожилым диаконом, известным своей мудростью и преданностью вере. Теодул — младший читатель (церковнослужитель), отличавшийся искренностью и ревностью к христианству. Во время преследований их арестовали за отказ отречься от веры во Христа. После пыток они остались непоколебимыми. За это их бросили в море, где они приняли мученическую смерть. Вместе с ними пострадали и другие христиане, чьи имена не сохранились, но Церковь почитает их как союзников в подвиге веры.

Также 5 апреля 2026 Вербное воскресенье. Большой христианский праздник, который отмечают за неделю до Пасхи. Оно посвящено торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди приветствовали Его пальмовыми ветвями. В Украине вместо пальмовых ветвей используют вербу — первое оживающее весной дерево. Ее освящают в церкви как символ жизни, обновления и благословения Божия. В народе говорят: «Не я бью — верба бьет», легонько касаясь веточками, желая здоровья, силы и благополучия.

Реклама

5 апреля в Украине празднуют День геолога. Выпадает на первое воскресенье апреля. Праздник был начат еще в 1966 году в честь крупных открытий месторождений природных ресурсов. Этот день — возможность поблагодарить специалистов за их труд в экспедициях, часто в экстремальных условиях, ведь именно благодаря им развивается промышленность и укрепляется экономика.

Также 5 апреля Международный день супа. Это неофициальный, но популярный праздник, посвященный одному из самых древних и универсальных блюд в мире. Супы существуют в кухнях многих народов — от легких овощных до наваристых мясных. Они не только вкусны, но и полезны: хорошо усваиваются, согревают и поддерживают организм.

А еще 5 апреля Международная неделя тромбона. Праздник положил начало International Trombone Association. В течение недели в разных странах проходят концерты, мастер-классы, лекции и флешмобы с участием как профессиональных исполнителей, так и студентов. Цель этой недели — показать возможности тромбона в разных жанрах: от классической музыки до джаза и современных стилей, а также объединить музыкальное сообщество по всему миру.

5 апреля празднуют Международный день совести. Этот праздник посвящен внутреннему голосу человека — его совести, моральным принципам и ответственности за свои поступки. Цель праздника — напомнить людям о важности честности, доброты и справедливости в повседневной жизни, а также побуждать к саморефлексии и осознанному выбору. В этот день часто проводятся лекции, дискуссии и просветительские мероприятия, посвященные этике, морали и социальной ответственности.

Реклама

Также 5 апреля День неонатолога. Профессиональный праздник врачей, которые ухаживают за новорожденными, особенно за преждевременно родившимися или больными детьми. Этот день — возможность поблагодарить неонатологов за их самоотверженный труд, терпение и профессионализм, ведь они помогают новой жизни появиться на свет и укрепить здоровье маленьких пациентов.

А еще 5 апреля День создания Первой конституции Украины. Этот праздник посвящен принятию Первой Конституции Украины — документа, закрепившего основы государственности и права украинского народа. Первой в истории Украины была Конституция Филиппа Орлика 1710 года, которая регламентировала отношения гетмана и казацкой старшины, гарантировала права казачества и народных институций и стала символом стремления украинцев к самоуправлению и верховенству закона.