Какой завтра, 5 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 августа, Международный день блюза и Международный день светофора. Верующие чтят Почаевскую икону Божией Матери. До Нового года осталось 148 дней.

5 августа 2023 года — суббота. 528-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 августа, церковный праздник

5 августа в церковном календаре – день Почаевской иконы Божией Матери. Эта святыня считается наиболее почитаемой среди верующих славянского мира. Происхождение иконы неизвестно. Однако по преданию ее создали в Болгарии или Византии, потому что она написала именно в византийском стиле. Уже 400 лет чудотворная святыня находится в Почаеве (Тернопольская область) в Почаевской лавре. В монастырских книгах обнаруживается немало чудес, которые сотворила эта икона. Например, именно к ней всегда обращались, когда хотели избавиться от неизлечимых болезней.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя ссориться и унывать — раньше люди верили, что тогда целый месяц другие будут обращаться с тобой так же.

Запрещено скупиться, особенно если это касается знаний — если кто-то попросил совета, обязательно его нужно дать.

Не разрешается лениться и долго спать — не успеете сделать, что запланировали.

Народные приметы и традиции на 5 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на небе много звезд — ждите дождя через несколько дней;

вечером по земле стелется туман – будет жара;

ярко мерцают звезды в рассветное время — через несколько дней будет дождливо;

паук плетет паутину в сторону севера — ждите похолодания, полдня — еще будет жара;

громко кричит сыч – будет похолодание.

5 августа громко кричит сыч — будет похолодание / Фото: Pexels

В этот период среди наших предков жатва находилась в самом разгаре, ведь нужно было закончить их к началу осенних дождей. Но даже в таких условиях в полдень пытались не работать, потому что верили — на поле летают духи, мешающие собрать урожай. Женщины и девушки собирали калину, хранили ягоды на зиму. Это растение считалось эффективным лекарством против многих болезней. Девушки даже пытались умыться калиновым соком, чтобы их красота не увядала.

Погода на 5 августа

Завтра, 5 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, ночью дождь, но период с утра до вечера пройдет без осадков. В Харькове во второй половине дня на небе появятся тучи, рассеющиеся до вечера, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +33 днем и +24 ночью. Во Львове — +29 днем и +19 ночью. В Харькове — +33 днем и +23 ночью. В Одессе — +29 днем и +22 ночью.

Памятные даты 5 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 августа:

1420 год — чешские лагеря выдвигают свою программу ("12 пражских статей"), требующую уничтожения роскоши, нравственного зла, отмены иконопоклонничества;

1583 год — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт объявляет остров Ньюфаундленд собственностью Королевства Англия;

1772 год — происходит первый раздел Речи Посполитой;

1789 год — в Королевстве Франция отменяют крепостное право;

1884 год — закладывают первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — открывается первый трансатлантический телеграф, тогда Королева Виктория обменялась поздравлениями с президентом США Джеймсом Бьюкененом;

1886 год — в США выходит первая газета на украинском языке "Америка";

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год — в Турции запрещают многоженство;

1963 год — министры иностранных дел Великобритании, СССР и США подписывают договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1965 год — начинается война между Индией и Пакистаном;

1967 год — выпускают первый альбом группы "Pink Floyd";

1991 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см;

2022 год — основывают Награду Президента Украины "За оборону Украины".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 августа

Какие завтра именины: Трофим, Андрей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 5 августа, является гранат. Камень с глубоким бордовым цветом, которому издавна приписывали немало магических и лечебных свойств. Издавна считалось, что гранаты рождают у своего владельца сильные страстные желания.

В этот день родились:

1893 год – выдающаяся украинская киноактриса эпохи немого кино Вера Холодная;

1930 год – американский астронавт, первый человек на Луне Нил Армстронг;

1968 год – украинский футболист, бывший капитан сборной Украины по футболу, чемпион Украины, Англии Олег Лужный.

Какой завтра день в Украине и мире

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов / Фото: Pexels

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов. Традиционно праздник выпадает на первые выходные августа. День был создан еще в 1976 году по инициативе жителей города Твинсбург (штат Огайо, США), в частности, Рея Дерсинга и Ари Хиллера. А вдохновили на создание такого праздника однояйцовые близнецы Моисей и Аарон Уилкокси, купившие в 1819 году 1.6 км2 земли, пожертвовали ее на строительство школы, но с одним условием, что название города Миллсвилл будет изменено на Твинсбург (город близнецов).

Также 5 августа Международный день светофора. Событие, созданное в честь установления 1914 года в городе Кливленд (США) светофора с автоматическим цветовым переключением. Автором этой конструкции является Джейсон Хог, а сам светофор сконструировал в 1868 году английский изобретатель Джеймс Найт.

А еще 5 августа празднуют Международный день блюза. Каждый год приходится на первую субботу августа. День посвящен яркому и богатому жанру блюзовой музыки, который можно назвать праздником ритма и души. Его положили начало 2013 году с целью почтить блюз как жанр, глубоко повлиявший на развитие музыки в целом. Возник он на юге США примерно в 1860-х годах среди афроамериканцев на основе традиций африканской музыки.

5 августа Международный день алопеции. Выпадает на первую субботу августа. С латинского языка слово алопеция можно перевести как облысение. Это патологическое выпадение волос, которое становится причиной его полного или частичного исчезновения на всей голове или на определенных ее участках. Заболеть алопецией могут как дети, так и взрослые. Основателем проекта является Мэри Маршал, которая также больна алопецией, была адвокатом, а сейчас работает музыкантом, преподавательницей народных танцев. Впервые день был проведен в 2010 году.

Также 5 августа празднуют Всемирный день устриц. День национальный в США, именно там его и создали. В настоящее время устрицы можно назвать деликатесом, но в XVI-XVII веках моллюски считались едой бедняков во Франции и Великобритании. Хотя в Италии это блюдо подчас употребляли и богачи. В этой стране продукт приобрел особую славу из-за репутации и любовных подвигов Казановы, который, по его рассказам, съедал на завтрак именно устрицы.

А еще 5 августа День свежего дыхания. Неприятный запах изо рта является социальной проблемой, о которой не подозревает большинство людей. Немногие догадываются, что 50% бактерий, живущих во рту человека, некоторые спиртные напитки, пища вызывают неприятный запах. Поэтому очень важно чистить зубы по утрам и вечерам, что помогает бороться с этой неприятностью.

5 августа День нижнего белья. Праздник родился в США по инициативе компании Freshpair, которая и продает нижнее белье. В 2013 году она организовала в Нью-Йорке марафон с целью побить мировой рекорд Гиннеса, регламентирующий наибольшее количество людей, вместе собравшихся в одном месте в нижнем белье. В этом году на Таймс-сквер находились более 800 человек, но этого не хватило для установления нового рекорда.