Какой праздник 5 августа 2025 года / © ТСН

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5 августа 2025 года — вторник. 1259-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Евсигния. Евсигний происходил из знатной и благочестивой семьи. Он был военным или должностным лицом по происхождению, известному своей мудростью, мужеством и верой. В период гонений на христиан, часто встречавшихся в Римской империи, Евсигний отказался отречься от христианства и приносить жертвы языческим богам.

За свою непоколебимую веру он подвергся строгим пыткам. Исторические источники свидетельствуют, что Евсигний прошел через тяжкие испытания, не отречься от Христа, и в конце концов был казнен. Его мученическая смерть стала примером для верующих, символом стойкости и жертвенности ради истины.

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Что нельзя делать 5 августа

Нельзя ссориться, конфликтовать — злые слова принесут беду в вашу жизнь.

Не следует планировать дальние путешествия — они закончатся неудачей.

Запрещается переедать или пить алкоголь — это день для духовных размышлений.

Народные приметы и традиции на 5 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

много росы и она долго не высыхает — ждите большой урожай зерновых;

5 августа небо безоблачно, ясное — до теплой и сухой осени;

утром густой туман — будут дождливые ближайшие дни;

сильный ветер и гром — погода изменится;

южный ветер — погода будет сухой и теплой.

5 августа небо безоблачное, ясное — до теплой и сухой осени / © unsplash.com

В народе 5 августа называлось День Евстигния. Также в народных традициях этот день связывали с завершением лета и началом сбора некоторых поздних культур, а также с определенными народными приметами и обрядами, которые имели целью защитить урожай и обеспечить благосостояние.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 августа

Какие завтра именины: Иван, Ефим, Мария, Дарья, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 5 августа является гранат. Это камень алого или оранжевого оттенка, который с давних времен олицетворяет огненную страсть и мощную силу.

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В этот день родились:

1899 год — Борис Антоненко-Давыдович, украинский писатель, литературный переводчик, исследователь проблем развития и культуры украинского языка, многолетний узник советских концлагерей;

1903 год — Борис Гмыря, украинский певец-бас;

1933 год — Василий Чебаник, выдающийся украинский художник-график, каллиграф и педагог.

Памятные даты 5 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 августа:

1420 год — чешские лагеря обнародуют свою программу — “12 пражских статей”, которая призывает искоренить роскошь, устранить моральное зло и отменить иконопоклонение;

1583 год — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт провозглашает остров Ньюфаундленд собственностью Англии;

1772 год — происходит первое разделение территории Речи Посполитой;

1789 год — во Франции официально отменяют крепостное право;

1884 год — закладывают фундамент первой части Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — начинает работать первая трансатлантическая телеграфная связь;

1886 год — в США выходит первая украиноязычная газета “Америка”;

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год — в Турции запрещают многоженство;

1965 год — вспыхивает война между Индией и Пакистаном;

1991 год — спортсмен Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 метров 10 сантиметров;

2016 год — в Рио-де-Жанейро официально открывают XXXI Летние Олимпийские игры;

2022 год — основывают Награду Президента Украины “За оборону Украины” как признание мужества и защиты страны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора / © unsplash.com

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Первый электрический светофор был создан для регулирования движения на перекрестках и повышения безопасности дорожного движения. Он заменил старые ручные системы, которые часто были менее эффективными и безопасными.

Также 5 августа Всемирный день устриц. Его начали праздновать в ХХ веке, чтобы популяризировать этот деликатес и подчеркнуть его важность в гастрономии многих стран. Устрицы — не просто вкусный продукт, но и символ роскоши, свежести и экологической чистоты. В этот день во многих прибрежных городах устраивают фестивали устриц с дегустациями, мастер-классами и конкурсами.

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