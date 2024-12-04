Какой завтра, 5 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 декабря, День работников статистики в Украине. Верующие чтят память святого преподобного Саввы Освященного. До Нового года осталось 26 дней.

5 декабря 2024 года — четверг. 1016-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Он родился в 439 году в Муталасте, в Каппадокии. Стал одним из величайших христианских святых и основателем нескольких монастырей. Он начал свой духовный путь в возрасте 17 лет, когда присоединился к монастырю преподобного Евфимия Великого. После смерти Евфимия Савва продолжал жить в монастыре и впоследствии основал собственный монастырь, известный как Великая Лавра или Лавра Святого Саввы. Преподобный Савва известен своей аскетической жизнью, мудростью и духовным руководством. Он способствовал развитию монашества и внес значительный вклад в формирование монашеских правил и традиций. Савва Освященный умер в 532 году.

Что нельзя делать 5 декабря

Беременным нельзя мыть голову.

Запрещается планировать важные дела.

Не следует злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 5 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: поленья трещат в печи – будут морозы;

дым вниз стелется — ждите потепления;

снег рыхлый, однако тающий – к потеплению;

красный огонь в печи – будет стужа;

белки покидают гнезда, хотя стоит морозная погода – начнется оттепель.

5 декабря белки покидают гнезда, хотя стоит морозная погода — начнется оттепель. / Фото: Unsplash

Чтобы призвать в свою жизнь удачу и изобилие, в этот день перед сном клали под подушку монету. Это было время выходного, потому пытались отложить все свои будничные дела.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 декабря

Какие завтра именины: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 5 декабря, является гранат. Полудрагоценный камень, издавна считавшийся мощным проводником сверхъестественных сил. Верили, что гранат способен усилить созидательные способности.

В этот день родились:

1973 год — майор ВВС Украины, Герой Украины Коломиец Дмитрий Валерьевич;

1974 год — украинский борец Эльбрус Тедеев;

1999 год — лейтенант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Украинец Владислав Петрович.

Памятные даты 5 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 декабря:

63 год до н. е. — заговор Катилины в Риме;

1484 год — Папа Римский Иннокентий VIII своей буллой предоставляет инквизиторам широкие полномочия в деле охоты на ведьм;

1492 год — во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открывает остров Санто-Доминго (теперь Гаити);

1496 год — король Португалии Мануэл I приказывает изгнать евреев из страны;

1766 год — Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, проводит свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, чем провоцирует золотую лихорадку 1849 года;

1879 год — в США получили патент на первую автоматическую телефонную станцию (АТС);

1908 год — в Питтсбурге проводят первый матч по американскому футболу;

1917 год — открывают Украинскую академию искусств;

1929 год — в США создают первую в мире организацию нудистов;

1933 год — в США отменяют "сухой закон", введенный в 1919 году;

1944 год — в Германии объявляют призыв в армию женщин старше 18 лет;

1971 год — в Буэнос-Айресе (Аргентина) открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — главой Верховной Рады Украины избирают Ивана Плюща;

1994 год — в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписывают меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России;

2001 год — начинается первая Всеукраинская перепись населения.

Погода на 5 декабря

Завтра, 5 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -2 ночью. Во Львове — +1 день и -2 ночью. В Харькове — +1 день и -1 ночью. В Одессе — +2 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 декабря Международный день ниндзя / Фото: Unsplash

5 декабря в Украине празднуют День работников статистики. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №1120/2002 от 2 декабря 2002 года. Его цель – подчеркнуть важную роль работников статистики в развитии экономики, науки и общества. Этот праздник также напоминает обществу, насколько важна точная, прозрачная и объективная информация для развития государства.

Также 5 декабря День почвоведа в Украине. Этот профессиональный праздник приурочен ко Всемирному дню почв (World Soil Day), провозглашенному ООН 2014 с целью повышения осведомленности о важности почв для жизни на Земле. Почва – это один из самых ценных природных ресурсов, основа для жизни растений, животных и людей. Праздник является напоминанием о необходимости бережного отношения к почвам как жизненно важному ресурсу для нынешних и будущих поколений.

А еще 5 декабря Международный день ниндзя. Это неофициальный, но очень популярный праздник, посвященный загадочным и легендарным японским воинам — ниндзя. Праздник возник как часть современной поп-культуры и стал поводом для развлечений, переодеваний и привлечения внимания к японской культуре. Идея Международного дня ниндзя появилась в 2003 году как маркетинговый ход для продвижения фильма "Последний самурай". Впоследствии праздник получил популярность среди поклонников японской культуры, боевых искусств и комиксов.

5 декабря празднуют Международный день волонтера. Этот праздник, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, призван почтить вклад волонтеров в развитие общества, способствовать привлечению новых участников и повышать осведомленность о важности волонтерской деятельности. Волонтеры — это люди, которые бесплатно и по собственному желанию помогают решать социальные, экологические, гуманитарные или культурные проблемы. Официальный слоган ООН для этого дня меняется каждый год. Он подчеркивает важность волонтерства в достижении Целей устойчивого развития (ЦСР), таких как преодоление бедности, качественное образование, защита окружающей среды и т.д.

Также 5 декабря Всемирный день почв. Это официальный международный праздник, введенный ООН в 2014 году по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Цель дня — повысить осведомленность о критической роли почв в жизни планеты и необходимости их сохранения.