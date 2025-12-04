Какой праздник 5 декабря 2025 года / © ТСН

5 декабря 2025 года — пятница. 1380-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 декабря, верующие празднуют день памяти святого преподобного Саввы Освященного. Савва родился в 439 году в Каппадокийской Кесарии в благочестивой семье христиан Иоанна и Софии. По церковному преданию, родители, отправляясь в военные походы, оставляли малого Савву на попечении родственников, но те не могли найти между собой согласия. Избегая семейных споров, мальчик в девятилетнем возрасте добровольно вступил в монастырь Флавиания, где быстро проявил смирение, послушание и духовную зрелость, что было непривычным для его возраста.

В 17 лет он отправился в Палестину — центр тогдашнего монашеского подвига. Там он жил в лавре преподобного Евфимия Великого, а после смерти наставника — в монастыре святого Феоктиста. Впоследствии Савва отошел в пустыню, где провел много лет в полном одиночестве, посте и молитве.

В 483 году преподобный основал свою знаменитую обитель — Великую Лавру, известную сегодня как Мар Саба, расположенную в пустыне близ Вифлеема. Монастырь стал центром духовной жизни Палестины, средоточием строгого аскетизма и богословского образования. Савва Освященный активно выступал против ересей своего времени, в частности монофизитства. Он совершал дипломатические поездки в Константинополь, где встречался с императорами Анастасием и Юстином I, отстаивая православное учение и права палестинских монастырей.

Преподобный Савва отошел к Господу 5 декабря 532 года, достигнув почти девяноста трех лет. Его мощи долго находились в Константинополе, а в конце XX века были торжественно возвращены в монастырь Мар Саба.

Что нельзя делать 5 декабря

Нельзя выяснять отношения — ссоры в этот день «замораживают» хорошие отношения на всю зиму.

Не стоит гулять после захода солнца — «зима вступает во власть», поэтому к вечеру лучше оставаться дома.

Запрещается думать о плохом — негативные пожелания возвращаются сторицей.

Народные приметы и традиции на 5 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром иней — зима будет мягкой и ласковой;

тихий и ясный день — к светлой и спокойной зиме;

ветрено 5 декабря — ждите метели и метели в ближайшие дни;

мороз утром, но днем он «отпускает» — к неустойчивой зиме.

5 декабря мороз утром, но днем он «отпускает» — до неустойчивой зимы / © unsplash.com

В народе 5 декабря называлось Савин Мороз. Поскольку в это время традиционно приходились первые сильные морозы. Считалось, что «Савва морозом землю освящает».

Именины: как назвать ребенка, который родился 5 декабря

Какие завтра именины: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 5 декабря, является гранат. Считается, что этот камень несет в себе мощный энергетический заряд. Примечательно, что его знали и высоко ценили еще в эпоху древней Скифии.

В этот день родились:

1973 год — Дмитрий Валерьевич Коломиец, майор ВВС Украины, Герой Украины;

1974 год — Эльбрус Тедеев, украинский борец;

1999 год — Владислав Петрович Украинец, лейтенант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 5 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 декабря:

63 год до н. э. — в Риме попытка заговора Катилины;

633 год — начался IV Толедский собор, возглавляемый Исидором Севильским;

1484 год — Папа Римский Иннокентий VIII выдал буллу, предоставившую инквизиторам широкие полномочия для преследования ведьм;

1492 год — Христофор Колумб во время первой экспедиции открыл остров Санто-Доминго (современное Гаити), перед тем открыв Багамские острова;

1496 год — король Португалии Мануэл I приказал изгнать евреев из страны;

1560 год — 13-летний Карл IX стал королем Франции, регентшей стала его мать Екатерина Медичи;

1683 год — произошло сражение под Кицканами между казацкими войсками и татарами;

1757 год — в Семилетней войне прусские войска под руководством Фридриха II одержали победу над австрийскими силами Карла Лотарингского;

1766 год — бывший морской офицер Джеймс Кристи провел свой первый аукцион в Лондоне;

1848 год — президент США Джеймс Полк официально подтвердил открытие золота в Калифорнии;

1865 год — Перу и Чили объединились в войне против Испании;

1879 год — в США запатентована первая автоматическая телефонная станция;

1908 год — в Питтсбурге проведен первый матч по американскому футболу;

1917 год — открыта Украинская академия искусств;

1918 год — провозглашена Руськая Народная Республика Лемков;

1918 год — подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой;

1918 год — начались бои за Хыров между войсками УГА и польскими частями;

1919 год — под давлением враждующих армий Симон Петлюра покинул Украину и уехал в Польшу;

1929 год — в США создана первая в мире организация нудистов;

1933 год — в США отменили «сухой закон», действовавший с 1919 года;

1941 год — Великобритания объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии;

1943 год — началась Операция «Арбалет» во время Второй мировой войны;

1944 год — в Германии введен обязательный призыв женщин старше 18 лет;

1945 год — группа бомбардировщиков Grumman TBF Avenger исчезла в Бермудском треугольнике;

1949 год — Иерусалим объявлен столицей Израиля;

1952 год — начался Большой смог в Лондоне, унесший жизни около 4 тысяч человек;

1955 год — в Монтгомери начался автобусный бойкот;

1958 год — в Великобритании открыта первая автомагистраль;

1971 год — в Буэнос-Айресе открыт памятник Тарасу Шевченко;

1976 год — на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) установлен крупнейший в мире магнитный сепаратор;

1983 год — завершение власти военной хунты в Аргентине;

1989 год — в Киеве состоялся ежегодный первый фестиваль «Музыкальные премьеры сезона»;

1991 год — председателем Верховной Рады Украины избран Иван Плющ вместо ставшего президентом Леонида Кравчука;

1994 год — подписан Будапештский меморандум: США, Великобритания и Россия предоставили гарантии безопасности Украине в обмен на отказ от ядерного оружия;

1995 год — во время гражданской войны на Шри-Ланке правительство захватило тамильский опорный пункт Джафна;

2001 год — началась первая Всеукраинская перепись населения;

2006 год — в результате переворота Франк Баинимарама свергло правительство Фиджи;

2014 год — состоялся первый тестовый полет космического корабля «Орион».

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 декабря в Украине празднуют День работников статистики / © unsplash.com

5 декабря в Украине празднуют День работников статистики. Профессиональный праздник людей, собирающих, обрабатывающих и анализирующих статистические данные, без которых невозможно эффективное планирование государственной политики, экономики, социальной сферы и науки.

Также 5 декабря День почвоведа в Украине. Профессиональный праздник людей, которые изучают почву, их плодородие, структуру и влияние на экологию и сельское хозяйство. Это специалисты, от которых зависит благосостояние сельского хозяйства, охрана природы и эффективное использование земельных ресурсов.

А еще 5 декабря Всемирный день грунтов. Его цель — привлечь внимание общественности к важности почв для жизни на планете и необходимости их сохранения. Согласно данным ООН, более 33% почв в мире деградируют, и без правильного управления человечество рискует потерять плодородные земли.

5 декабря празднуют Международный день волонтера. Праздник был основан Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. Его цель — отметить вклад волонтеров в развитие общества, привлечь добровольного труда и подчеркнуть важность солидарности и взаимопомощи.

Также 5 декабря Международный день ниндзя. Неофициальный праздник, посвященный японским воинам-ниндзя — мастерам шпионажа, боевых искусств и тайных операций, ставших символом хитрости, ловкости и таинственности.