Какой завтра, 5 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

5 февраля 2024 года – понедельник. 712-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 февраля, церковный праздник

5 февраля в церковном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи. Родилась девушка в богатой и благочестивой семье в Палермо. К тому времени императором был Декий, отличавшийся особой жестокостью по отношению к христианам. Когда язычники узнали, что девушка исповедует христианство, сразу ее схватили. На время суда ее поселили у женщины, у которой было пять дочерей. Они пытались соблазнить Агафью украшениями и платьями, но она отказалась принять язычество. Агафью долго мучили и пытали, но Господь исцелял ее раны. Умерла она как мученица.

Что нельзя делать 5 февраля

Запрещено ругаться, ссориться, злословить.

Нельзя находиться в грязном доме.

Лучше не есть жирные продукты.

Народные приметы и традиции на 5 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стоит морозная погода до теплых лет без дождей;

тепло стоит, значит зима скоро кончится и придет весна;

морозный день – весна будет очень теплой;

вдруг ударили морозы – к жаркому лету;

нет снега – летом будет засуха.

5 февраля морозный день — весна будет очень теплой / Фото: Pexels

Среди наших предков было поверье, что святая Агафья защищает рогатый скот. Поэтому ей молились о здоровье животных.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 февраля

Какие завтра именины: Макар, Агафья.

Талисманом человека, рожденного 5 февраля является сардоникс. Издавна он числился камнем фортуны. А еще верили, что с помощью сардоникса можно увидеть собственное будущее.

В этот день родились:

1887 год – украинский зоолог Николай Шарлемань;

1985 год — португальский футболист, нападающий сборной и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду;

1992 год — бразильский футболист, нападающий сборной Бразилии по футболу и французского "ПСЖ" Неймар.

Памятные даты 5 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 февраля:

1585 год — во Львове основали Успенское ставропигийское братство;

1597 год — по приказу Тойотоми Хидейоси в Нагасаки распяли 26 ранних японских христиан;

1818 год — после смерти Карла XIII королем Швеции и Норвегии становится Карл XIV Юган, известный ранее как маршал Франции Жан Батист Бернадот;

1861 год – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс получает патент на кинематоскоп;

1913 год — во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества устраивают большой академический балл;

1917 год — одобрена действующая конституция Мексики, первой в мире закрепившей социальные права;

1919 год – первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связывает в Германии Берлин и Веймар;

1924 год – радио ВВС начинает передавать из Гринвицкой обсерватории сигналы точного времени;

1928 год — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезирует витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит;

1935 год — в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса принимают решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов;

1977 год – арестовали лидеров Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихого;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Норвегией;

1999 год — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получает год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона.

Погода на 5 февраля

Завтра, 5 февраля, в Киеве облачно, ночью мелкий дождь, который усилится по утрам и во второй половине дня сменится дождь со снегом. Во Львове пасмурно, прояснения возможны только утром, ночью сильный дождь, который утром сменится дождем со снегом, а после обеда — мелким дождем. В Харькове облачно с прояснениями, утром небольшой дождь со снегом, во второй половине дня сильный дождь, а вечером снег. В Одессе облачно, прояснится вечером, днем ожидается дождь.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и +1 ночью. Во Львове +5 днем и +2 ночью. В Харькове +3 день и 0 ночью. В Одессе 8 днем и 6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день "Нутеллы" / Фото: Pexels

5 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день "Нутеллы". Праздник был создан по инициативе блоггера Сары Россо в 2007 году. Она предложила такое интересное событие на своей странице в социальной сети, а впоследствии его подхватило все интернет-пространство. "Нутелла" — популярная орехово-шоколадная паста, созданная в Италии в городе Альба кондитером Пьетром Ферреро 1946 года.

Также 5 февраля День эрудита. Праздник посвящен интеллектуально одаренным людям, которые не только обладают большим багажом знаний, но и умело ими пользуются. Хотя праздник и неофициальный, но достаточно популярен в разных странах мира. К сожалению, ничего не известно об истории происхождения этого дня и о том, кто именно стал инициатором его создания. Эрудит — всесторонне развитая личность, обладающая знаниями в различных сферах науки. А в древности эрудитами называли ученых, которые углублялись не только в свою область, но и изучали другие.