Какой завтра, 5 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

5 февраля 2025 года – среда. 1078-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 февраля в церковном календаре – день памяти святой мученицы Агафьи. Она жила в Сицилии в III веке и пострадала за свою веру во время гонений на христиан. По легенде, она происходила из богатой и знатной семьи, но решила посвятить свою жизнь Богу. Агату подвергли жестоким пыткам из-за того, что она отказалась отречься от христианской веры и вступить в брак с влиятельным римским правителем. После многих испытаний она скончалась мученической смертью. Ее стойкость и вера сделали ее символом мужества и веры. В честь святой Агаты в христианском мире возводят многочисленные храмы, и многие верующие обращаются к ней с молитвами о защите и помощи. Ее считают покровительницей больных, особенно тех, кто страдает заболеваниями груди.

Что нельзя делать 5 февраля

Запрещается оставлять после себя беспорядки.

Нельзя выяснять отношения – они точно ухудшатся.

Не следует бездельничать, лениться.

Народные приметы и традиции на 5 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: нет осадков, сухая погода — к неурожайному лету;

морозно – ждите скорого прихода весны;

солнечный и теплый день – будет немало дождей весной;

снега нет — к засушливому лету.

5 февраля морозно — ждите скорого прихода весны / Фото: Unsplash

В этот день крестьяне обязательно молились, чтобы скот был круглый год здоровым. Также родные тех, кого бросили в тюрьму, молятся о спасении души.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 февраля

Какие завтра именины: Антон, Макар, Михаил, Александра, Василиса.

Талисманом человека, рожденного 5 февраля, является сардоникс. Камень, лишающий лихорадки. Давно его носили женщины от бесплодия. А еще сардоникс считается талисманом путешественников.

В этот день родились:

1887 год – украинский авиатор, авиаконструктор Константин Калинин;

1887 год – украинский зоолог Николай Шарлемань;

1950 год – украинский археолог, доктор исторических наук Виталий Зубар.

Памятные даты 5 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 февраля:

1585 год — во Львове основывают Успенское ставропигийское братство;

1818 год – после смерти Карла XIII королем Швеции и Норвегии становится Карл XIV Юган, известный ранее как маршал Франции Жан Батист Бернадот;

1861 год – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс получает патент на кинематоскоп;

1904 год — войска США покидают Кубу после шести лет оккупации;

1917 год — одобрена действующая конституция Мексики, первой в мире закрепившей социальные права;

1919 год – первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связывает в Германии Берлин и Веймар;

1924 год – радио ВВС начинает передавать из Гринвицкой обсерватории сигналы точного времени;

1928 год — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит;

1935 год — в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса принимают решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов;

1952 год — Нью-Йорк становится первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры;

1977 год – арестованы лидеры Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихий;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Норвегией;

1998 год – в Симферополе взрывом смертельно ранят заместителя главы Совета министров Крыма Александр Сафонцев;

1999 год — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона, однако боксер отсидел всего 3,5 месяца;

2009 год – получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно "Фаина", в составе экипажа которого находились 17 украинцев.

Погода на 5 февраля

Завтра, 5 февраля, в Киеве ясная погода, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове будет облачно, днем возможен мелкий снег, который к приходу вечера закончится. В Одессе днем ясно, но утром и вечером пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — – 3 днем и -5 ночью. Во Львове — 0 днем и -4 ночью. В Харькове — -2 днем и -3 ночью. В Одессе — -2 днем и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 февраля в Украине отмечают День Государственной специальной службы транспорта / Фото: Unsplash

5 февраля в Украине празднуют День Государственной специальной службы транспорта. Согласно указу президента Украины №14/2025, в стране введен новый профессиональный праздник — День Государственной специальной службы транспорта, который ежегодно будут праздновать 5 февраля. Это решение призвано подчеркнуть значимость службы в обеспечении работы транспортной инфраструктуры, особенно в условиях военного положения.

Государственная специальная служба транспорта (ГОСТ) — это военное формирование, которое с 2017 года находится в ведении Министерства обороны Украины. Ее основная миссия – обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Специалисты ДССТ выполняют широкий спектр задач: занимаются разминированием территорий, строят фортификационные сооружения, восстанавливают железнодорожные пути и мосты, поврежденные в результате боевых действий. Их работа играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны и налаживании военной логистики.

Ранее у работников ДССТ не было отдельного профессионального праздника и праздновали День железнодорожника 4 ноября. Однако, поскольку сфера их деятельности значительно шире железнодорожного транспорта, было принято решение о введении специального дня, посвященного их важной работе.

Также 5 февраля Всемирный день чтения вслух. Выпадает на первую среду февраля. Этот день посвящен популяризации чтения, развитию грамотности и поощрению людей всех возрастов читать книги вслух. Идея праздника в том, что чтение – это не только полезный навык, но и способ объединения людей и передачи историй и знаний. Его начала в 2010 году организация LitWorld, занимающаяся поддержкой грамотности во всем мире. Цель – сделать книги и чтение доступными для каждого, независимо от социального статуса или места жительства.