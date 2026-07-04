Какой праздник 5 июля 2026 года / © ТСН

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5 июля 2026 года — воскресенье. 1592-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

5 июля верующие празднуют Матери Божьей Неустанной Помощи / © pexels.com

Завтра, 5 июля, верующие празднуют Матери Божьей Неустанной Помощи. Известна христианская икона Пресвятой Девы Марии, которая особенно почитается в католической традиции. Образ происходит из византийской иконографии и стал широко известен в Европе после XV века. На иконе Богородица держит Младенца Иисуса, а рядом изображены архангелы Михаил и Гавриил, которые показывают орудие Страстей Христовых как символ будущих страданий и спасения. Название «Неустанная Помощь» означает постоянную духовную опеку: верующие обращаются к Богородице с молитвами о защите, помощи в трудностях и поддержке в испытаниях. Икона особенно популярна как чудотворная и символ надежды и покровительства.

5 июля в Украине празднуют День работников морского и речного флота / © unsplash.com

5 июля в Украине празднуют День работников морского и речного флота. Выпадает на первое воскресенье июля. Праздник был установлен в Украине в 1993 году, а затем восстановлен в 2015 году как отдельный профессиональный день для работников флота. Этот день посвящен всем работающим на морском и речном транспорте: морякам, капитанам, судоводителям, портовым работникам, речникам и инженерам. Он символизирует благодарность за их труд, обеспечивающий перевозку грузов и пассажиров, развитие торговли и связи между регионами.

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5 июля День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины / © КМДА

Также 5 июля День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Выпадает на первое воскресенье июля. Праздник установлен Указом Президента Украины 2006 года и восстановлен в 2015 году. Этот день посвящен личному составу Военно-Морских Сил ВСУ: морякам, морской пехоте, офицерам, защищающим морские границы Украины, обеспечивают безопасность в Черном и Азовском морях и принимают участие в боевых операциях.

5 июля День освобождения города Славянска от пророссийских террористов / © КМДА

А еще 5 июля День освобождения города Славянска от пророссийских террористов. Освобождение Славянска (2014) — это одна из ключевых операций начального этапа войны на востоке Украины. В апреле 2014 года город был захвачен вооруженными пророссийскими группировками. Славянск стал одним из главных очагов боевых действий в Донецкой области. 5 июля 2014 года украинские силы (Вооруженные Силы Украины и подразделения МВД) вошли в город после ухода боевиков, покинувших Славянск под давлением военных действий. Это стало важной победой украинской армии и символом постепенного возобновления контроля над частью Донбасса.

5 июля День освобождения Краматорска от пророссийских террористов / © unsplash.com

5 июля День освобождения Краматорска от пророссийских террористов. Освобождение Краматорска (2014) — это событие, когда украинские силы (Вооруженные Силы Украины и подразделения МВД) возобновили контроль над городом после периода его захвата пророссийскими группировками весной 2014 года. Краматорск являлся одним из ключевых опорных пунктов боевиков в Донецкой области. После давления со стороны украинских сил и потери других позиций незаконные формирования покинули город без масштабных городских боев, что позволило украинским подразделениям зайти в Краматорск и поднять государственный флаг.

5 июля Всемирный день бикини / © pexels.com

Также 5 июля Всемирный день бикини. Оно посвящено появлению бикини как элемента женской купальной одежды. Именно в этот день 1946 года в Париже французский дизайнер Луи Реар впервые представил бикини публике. Название он позаимствовал у атолла Бикини в Тихом океане, где накануне проводились ядерные испытания, намекая на «взрывной» эффект новинки в моде.

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