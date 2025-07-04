Какой праздний 5 июля 2025 года / © ТСН

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5 июля 2025 года — суббота. 1228-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 июля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Атанасия Атонского. Родился около 920 года в городе Трапезунд (Малая Азия). Во время крещения получил имя Авраамий и проявлял незаурядную любовь к духовности еще с ранних лет. Получил хорошее образование в Константинополе, где учился у знаменитого ученого Атанасия. В его честь позже получил монашеское имя.

После учебы Авраамий оставил светскую жизнь и поселился на Афоне, который тогда был еще местом отшельника монахов. Его стремление к аскезе привлекло внимание многих влиятельных лиц. Его даже поддержал сам византийский правитель Никифор II Фоки, с которым Авраамий был знаком еще с жизни в Константинополе.

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Около 963 года он основал Великую Лавру, ставшую первым организованным монастырем на Афоне. Он же установил и устал, впоследствии ставший образцом для других афонских монастырей. Погиб преподобный в результате несчастного случая. Во время строительства на него обрушился купол храма.

Что нельзя делать 5 июля

Не следует начинать важные дела — они не принесут результата.

Нельзя игнорировать просьбы ближних — ваша помощь обернется для вас сторицей.

После обеда запрещается работать в поле — можно разгневать святого.

Народные приметы и традиции на 5 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

жарко 5 июля — зима будет яростной;

дождь — к продолжительной непогоде в июле;

утром услышать гром — ждите краткий дождь и теплый день;

на рассвете туман — к хорошему урожаю;

закат яркий — в ближайшие дни будет теплая погода;

сухой день — жатва пройдет положительно.

5 июля сухой день — жатва пройдет положительно / © unsplash.com

В народе 5 июля носило название Анатасий Грядышний. Его так называли, потому что уже начиналась жатва, особенно в южных регионах. Грядышний происходит от слова «грядка».

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 июля

Какие завтра именины: Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Варвара, Анна, Елизавета.

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Талисманом человека, рожденного 5 июля, является коралл.

В этот день родились:

1992 год — Петр Полицак, украинский военный, солдат Вооруженных сил Украины, один из «киборгов», Герой Украины;

1997 год — Роман Ратушный, украинский общественный деятель, журналист, участник российско-украинской войны;

1997 год — Роман Бутусин, украинский военный, солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 5 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 июля:

1054 год — в созвездии Тельца вспыхивает сверхмощная звезда, превращающаяся в суперновую, ее яркость была такой, что она оставалась видимой на дневном небе в течение 23 суток, а ночью — более полутора лет;

1439 год — во Флоренции подписывают Флорентийскую унию — попытку объединения Православной и Католической церквей под верховенством Папы Римского;

1687 год — мир увидел фундаментальный научный труд Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии» («Принсипа»);

1809 год — происходит масштабная битва под Ваграмом — ключевое столкновение между армиями Наполеона Бонапарта и австрийского императора Франца I;

1841 год — англичанин Томас Кук начинает первое в мире туристическое агентство;

1865 год — в Лондоне основывают благотворительную христианскую организацию «Армия Спасения»;

1866 год — от эпидемии холеры умирает Иосиф Гладкий — последний кошевой атаман Задунайской Сечи, бывший атаман Черноморского казачества;

1919 год — после ожесточенного девятичасового боя войска Украинской Народной Республики одерживают победу и входят в Жмеринку;

1939 год — в Николаеве завершают строительство и вводят в действие городскую канализационную систему;

1941 год — в оккупированном Кракове немецкая полиция арестовывает лидера Организации Украинских Националистов Степана Бандеру и депортирует его в Берлин;

1946 год — мир впервые видит новаторский купальник-бикини;

1954 год — Элвис Пресли записывает свою первую песню — «That’s All Right, Mama»;

1965 год — в городе Калуш (ныне — Ивано-Франковская область) начинает работу химически-металлургический комбинат;

1965 год — в Киеве официально начинают масштабное строительство нового жилмассива — Оболони;

1974 год — в швейцарской Лозанне Украинская ССР присоединяется к Всемирной почтовой конвенции;

1985 год — украинский легкоатлет Сергей Бубка одерживает победу на международных соревнованиях в Брюсселе, установив результат в прыжках с шестом — 580 см;

1991 год — Верховный Совет УССР официально отвергает территориальные претензии Румынии к Украине;

1994 год — Институт подготовки кадров Службы безопасности Украины выпускает первых слушателей;

1994 год — в результате мощного урагана без электроснабжения остается 809 населенных пунктов в семи областях Украины;

2014 год — украинские Вооруженные Силы освобождают от пророссийских боевиков города Славянск и Краматорск, восстановив государственный контроль над важной частью Донбасса.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 июля в Украине и мире празднуют Международный день Днепра. / © unsplash.com

5 июля в Украине и мире празднуют Международный день Днепра. Просветительский и экологический праздник, который ежегодно выпадает на первую субботу июля. Его положили начало в начале 2000-х годов по инициативе экологов, общественных организаций и нацковцев Украины. Днепр — третья по длине река Европы.

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Также 5 июля Международный день кооперативов. Ежегодный международный праздник, который приходится на первую субботу июля. Его главная цель заключается в подчеркивании важности кооперативного движения как модели устойчивого экономического развития, социальной справедливости, демократического управления.

А еще 5 июля Всемирный день бикини. Праздник, посвященный созданию бикини, ставшего настоящей революцией в мире моды и общественных норм. Его представил в 1946 году французский дизайнер Луи Реар в Париже. Название произошло от атолла Бикини в Тихом океане, где в этом году проводились атомные испытания.

5 июля празднуют День трудоголика. Неофициальный, но интересный праздник, предназначенный для привлечения внимания к проблемам чрезмерной занятости, зависимости от работы и баланса между профессиональной и личной жизнью.

Также 5 июля День освобождения города Славянска от пророссийских террористов. Памятная дата, которая чествует важное событие в истории современной Украины. Именно в этот день 2014 украинские военные возобновили контроль над Славянском.

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А еще 5 июля День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов. Еще одна немаловажная дата в истории современной Украины. Она связана с освобождением одного из ключевых городов Донецкой области в ходе вооруженного конфликта 2014 года.