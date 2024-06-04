Какой завтра, 5 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

5 июня 2024 года – среда. 833-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 июня в церковном календаре – день памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Святой Доротей был епископом Тирским во времена Диоклетияна, нечестивого царя римского. Во время этого периода христианам пришлось сталкиваться с жестоким гонением. Святой Доротей покинул свой престол и скрывался по тайным местам.

После восстановления покоя в Церкви во времена императора Константина Великого, святой Доротей вернулся к Тиру и продолжил пасти словесное стадо, приводя многих из идолопоклоннического прелюбодеяния к Богу. Позже, во время правления императора Юлиана Отступника, святой Доротей снова покинул престол Тирской Церкви, избегая рук палачей. Он был хвоплен и подвержен разным мученическим страданиям. В возрасте ста семи лет он передал свою блаженную душу в руки Христа Бога.

Святой Доротей оставил после себя различные писания, полезные для Церкви. Он знал греческий и латинский языки, и его произведения включали в себя жизнь пророков, апостолов и другие полезные тексты.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя долго спать – проспите всю жизнь.

Не стоит браться за какие-либо домашние дела.

Запрещено тратить большие суммы денег.

Народные приметы и традиции на 5 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: восточный ветер — лето будет дождливым и ветреным;

хорошая погода — зерно хорошо уродит;

теплый и ясный день — ждите большого урожая;

утром пчелы на луга не летят — будет дождь;

над водой туман стелется — к большому урожаю грибов.

5 июня утром пчелы на луга не летят — будет дождь / Фото: Pexels

Согласно народным поверьям, сны против 5 июня являются предупреждением для человека. Если вы увидели хороший сон, значит, вы на правильном жизненном пути. Плохой сон указывает, что нужно что-то в жизни менять.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 июня

Какие завтра именины: Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 5 июня, является лунный камень. В древности люди верили, что это обломок луны, которая упала на землю. Лунный камень пытаются носить так, чтобы он касался голой кожи. Тогда, верят, он помогает лечить всевозможные болезни.

В этот день родились:

1941 год — украинский футболист и тренер Анатолий Пузач;

1984 год — старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Виталий Пархомчук;

1997 год — украинский волейболист Олег Плотницкий.

Памятные даты 5 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 июня:

1849 год — Дания становится конституционной монархией;

1882 год — в Париже открывают Музей Гревен;

1894 год — во Львове начинает работу самая большая за всю историю Галиции Общая Краевая выставка;

1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам и выполнял роль пилота;

1919 год — в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов начинается Чортковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА), в результате которой от поляков освобождают Чортков, Тернополь, Бучач и Перемышляны;

1945 год — военачальники союзных государств подписывают в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в ней правительствами СССР, США, Великобритании и Франции;

1977 год — в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Погода на 5 июня

Завтра, 5 июня, в Киеве будет облачно к вечеру, когда небо прояснится, днем мелкий дождь. Во Львове пасмурная погода, которая прояснится вечером, днем под дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, хотя днем возможно небольшое прояснение, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +24 днем и +18 ночью. Во Львове +22 днем и +14 ночью. В Харькове +31 день и +20 ночью. В Одессе +28 днем и +19 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды / Фото: Pexels

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Из-за небрежного отношения человека природа страдает от загрязнения и уничтожения биоразнообразия. Хотя время вернуть, к сожалению, невозможно, но мы можем научиться сосуществовать с окружающей средой в гармонии, чтобы защитить то, что еще не повреждено. Именно для этого ежегодно отмечается этот особый экологический праздник. Оно было создано по инициативе ООН в 1973 году.

Также 5 июня – Всемирный день бега. Праздник ежегодно выпадает на первую среду июня. Первоначально он был популярен только среди легкоатлетов США, но довольно быстро распространился по всему миру и стал известен не только среди спортсменов. Официальный статус праздник получил в 2016 году, когда было проведено первое международное мероприятие, на котором собрались поклонники бега из 180 стран.

А еще 5 июня Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Именно в этот день 2016 вступило в силу Соглашение о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства. Ежегодно праздник начал праздноваться с 2017 года.

5 июня Международный день борьбы с видовой дискриминацией. Праздник был создан по инициативе зоозащитников, но эту идею впервые развил в своих работах британский писатель Ричард Райдер. Позже его поддержал Питер Сингер, написавший книгу "Освобождение животных". До сих пор она считается лучшей работой по защите животных.

Также 5 июня День воздушных шаров. Именно в этот день 1783 года братья Монгольфье подняли в воздух первый в мире шар, который был изготовлен из ткани и имел диаметр 600 м 3. Это сооружение преодолело расстояние в 2 км всего за 10 минут. Сначала к изобретению относились с опаской, но уже через 5 месяцев воздушный шар впервые поднял в небо людей.

А еще 5 июня День рождения персонального компьютера Apple II. Именно в этот день 1977 года мир увидел персональный компьютер Apple II, стоимость которого вдвое превышала цену предыдущей модели. Он сразу стал очень популярен и дал толчок компьютерной революции. Именно поэтому ежегодно отмечается отдельный праздник.