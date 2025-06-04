Какой праздник 5 июня 2025 года / © ТСН

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5 июня 2025 года — четверг. 1198-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 июня, верующие празднуют день памяти святого священномученика Доротея, епископа Тирского. Он родился в III веке. Во время правления императора Диоклетиана, проводившего гонения за христианами, Доротей покинул родной город. Будучи в изгнании, священномученик не молчал, а продолжал проповедовать.

С приходом на престол императора Константина Великого все изменилось. Уже в глубокой старости, в возрасте 100 лет, Доротей смог вернуться в родной город Тир, чтобы там дальше проповедовать.

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Доротей много писал священных книг и кратких рассказов о жизни апостолов. В частности, он издал сборник «Синтагма».

Доротей снова стал мишенью для власти во времена императора Юлиана Отступника, пытавшегося возродить язычество. В Малой Азии священномученика схватили и долго пытали.

Что нельзя делать 5 июня

Запрещается плевать на землю — наши предки считали это большим презрением к Матери-Природе.

Нельзя ломать ветки, рубить деревья — лес как будто «дышит дождем» в этот день.

После обеда не стоит работать в поле — можно «вспугнуть» землю и не будет урожая.

Народные приметы и традиции на 5 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Доротей дождем зовет — лето с мокрой головой будет;

как на Доротея солнце светит — рожь заколосится сыто;

солнце утром веселое — к ясному и доброму дню;

роса Доротея — к горячему лету и спелому сену;

если кукушка кукует утром — погода будет теплой и солнечной.

Доротей дождем зовет — лето с мокрой головой будет / © unsplash.com

В народе 5 июня называлось Горохов День. Если в этот день посеять горох, то получите большой урожай. Существовала даже поговорка: «„Посеешь горох на Доротея — будет прыгать до Спаса“.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 июня

Какие завтра именины: Гаврила, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 5 июня, является лунный камень. Его следует носить поближе к телу, чтобы он смог раскрыть все свои магические свойства. Лунный камень исцеляет болезни и укрепляет здоровье.

В этот день родились:

1941 год — Анатолий Пузач, украинский футболист и тренер;

1984 год — Виталий Пархомчук, старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины;

1997 год — Олег Плотницкий, украинский волейболист.

Памятные даты 5 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 июня:

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1849 год — Дания официально превращается в конституционную монархию, изменив абсолютную форму правления на парламентско-ограниченную;

1882 год — в Париже торжественно открывают Музей Гревен — один из первых в мире музеев восковых фигур;

1894 год — во Львове стартует Общая краевая выставка — самый масштабный ярмарочно-промышленный и культурный форум в истории Галиции;

1910 год — в небо над Киевом поднимается первый отечественный самолет, спроектированный профессором Политехнического института Александром Кудашевым, который и исполнил роль пилота;

1919 год — во время украинско-польского вооруженного конфликта Украинская Галицкая Армия начинает Чертковскую офензиву;

1945 год — в послевоенном Берлине представители СССР, США, Великобритании и Франции подписывают Декларацию о капитуляции нацистской Германии;

1977 год — на рынке появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год — во время Всеукраинского Православного Собора в Киеве торжественно провозглашают возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви;

2014 год — в условиях войны на востоке Украины украинские силы освобождают от пророссийских боевиков город Красный Лиман.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды / © unsplash.com

5 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день окружающей среды. Праздник, начатый Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году, когда открыли первую глобальную Конференцию по окружающей среде в Стокгольме. Каждый год выбирается тема и определяется страна-хозяин, которая станет площадкой для международных мероприятий. Этот день напоминает, что каждый поступок человека имеет огромное значение, а изменения могут начаться с личной ответственности.

Также 5 июня Всемирный день консультанта по управлению. Профессиональный праздник, который ежегодно проходит в первый четверг июня. Праздник был создан в 2005 году по инициативе Международного совета институтов управленческого консалтинга. Это глобальная организация, объединяющая профессиональные институты консультантов по управлению из более чем 60 стран мира.

А еще 5 июня Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Официальный праздник ООН, созданный в 2017 году. Дату избрали в честь вступления в силу Соглашения о мерах государства порта, запрещающего захождение в порты тех судов, которые подозреваются в незаконном рыболовстве.

5 июня празднуют Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией. Международная инициатива, призывающая к прекращению дискриминации живых существ по видовому признаку, отказу от специсизма. Термин «специсизм» был создан психологом Ричардом Райдером 1971 года для того, чтобы описать пристрастное отношение к нечеловеческим созданиям только из-за их принадлежности к другому виду.

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