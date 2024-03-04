Какой завтра, 5 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 марта, Всемирный день энергоэффективности. Верующие чтят память святого Конона Мандонского. До Нового года остался 301 день.

5 марта 2024 года — вторник. 741 день войны в Украине.

Какой завтра, 5 марта, церковный праздник

5 марта в церковном календаре – день памяти святого Конона Мандонского. Он жил в памфилийском городе Мандон в III веке, когда императором был Деций Траян. Недалеко от поселка Конон разбил огород, где сам все выращивал. Местные считали его добродушным простаком. Хотя он был неопытным, но пытался жить по заповедям Божьим.

Однажды пришел в город новый наместник, по имени Публий. Христиан он не очень любил и даже хотел полностью уничтожить их. Рассказали ему воины о Кононе и наместник сразу приказал привести мужчину на суд. Там Публий сказал ему выбирать: умереть или отказаться от веры. Конон думал недолго и избрал Господа. За это ему сначала вбили в ноги множество гвоздей, а затем погнали впереди колесницы Публия. Так мужчина и умер.

Что нельзя делать 5 марта

Не стоит тратить средства на большие покупки – они будут напрасны.

Не держите злобу на других и не конфликтуйте.

Запрещено в этот день ходить в гости, лучше сидеть дома.

Народные приметы и традиции на 5 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясно — летом не будет града;

уже появились бабочки и мухи — морозов больше не будет;

в лесу начали цвести первоцветы — крестьянам можно начинать вспашку;

в озерах плавают утки — весна будет теплой;

грянул гром — пришла пора сажать в саду молодые деревья;

на поле бегают мыши — год будет неурожайным.

5 марта на поле бегают мыши – год будет неурожайным / Фото: Pexels

Крестьяне в этот день начинали замачивать семена в воде, чтобы позже его высеять. Также уже удобряют землю, роют огород. При этом было принято работать в любую погоду. Зелень ранние овощи высевали прямо в огород, а вот помидоры на рассаду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 марта

Какие завтра именины: Андрей, Кирилл, Константин, Юрий, Марко, Иван, Федор, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 5 марта, является лал (шпинель). Полудрагоценный камень, удивляющий своей палитрой. Лал или шпинель помогает направлять человека в нужную сторону для изменения своей жизни к лучшему.

В этот день родились:

1903 год – украинская поэтесса, драматург Наталья Забила;

1958 год – украинский футболист Владимир Бессонов;

1988 год – украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Илья Кваша.

Памятные даты 5 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 марта:

1558 год — Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания;

1616 год — книга Николая Коперника "Об обращении небесных сфер" получает свое место в Индексе запрещенных книг;

1770 год — "Бостонская бойня": расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне (убито 5 человек);

1774 год — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов;

1792 год — революционное правительство Франции закрывает университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;

1824 год — начинается первая англо-бирманская война;

1836 год — Сэмюэль Кольт представляет промышленный образец револьвера (калибр 0,34);

1842 год — подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупирует Техас, а затем быстро возвращается в Рио Гранде;

1868 год — в Великобритании получают патент на степлер;

1904 год — Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии;

1912 год — итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях, осуществляя воздушную разведку позиций по Турецкой линии;

1933 год — Великая Депрессия: президент США Франклин Рузвельт объявляет "банковский выходной", который закрыл все банки США, и заморозил все операции;

1933 год — в Германии национал-социалисты выигрывают парламентские выборы с 44 процентами голосов;

1946 год — Уинстон Черчилль употребляет словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне, начинается Холодная война;

1960 год — сержант Элвис Пресли демобилизуется из Армии США;

1970 год — вступает в силу Договор о нераспространении ядерного оружия;

1970 год — окончательно обнаружены атомы 105-го элемента, названного позже дубнием;

1979 год — космический аппарат "Вояджер-1" достигает теснейшего сближения с Юпитером;

1995 год — заработал действующий и по сей день вебсервис IRC;

1998 год — NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаруживает достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 год — британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

Погода на 5 марта

Завтра, 5 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове безоблачное утро сменится облачной второй половиной дня, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +1 ночью. Во Львове — +8 днем и +2 ночью. В Харькове — +6 днем и -1 ночью. В Одессе — +8 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности / Фото: Pexels

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности. Цель этого праздника состоит в том, чтобы проинформировать население Земли о важности экономии энергии, а также научить коммерческих потребителей и домохозяйства более рационально использовать энергоносители. Рациональное использование электроэнергии — увеличение мощностей электрических приборов и уменьшение количества энергии для их работы.

Также 5 марта Европейский день геодезии и геоинформации. Геодезией называют науку, которая изучает методы изображения Земли на картах и помогает определить размеры и формы нашей планеты, производя точные измерения на местности. А вот геоинформация есть определенная система сбора, анализа, визуализации и хранения пространственных данных.

А еще 5 марта празднуют День рождения степлера. Именно в этот день 1868 года английский изобретатель Джордж Макгилл получил патент на это популярное сегодня офисное устройство. Хотя первые механизмы для скрепления бумаги создали еще в XVIII веке для короля Франции, само название "степлер" появилось только в 1909 году. А сшиватель, работающий даже без скрепок, изобрел в 1997 году Кристиан Бергер.

5 марта День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Важное событие, посвященное образованию, повышению осведомленности и пониманию, что такое диссоциативное расстройство личности. Ранее он был известен как расстройство множественной личности. Он характеризуется наличием двух или более разных состояний идентичности, контролирующих поведение человека в определенное время. Чаще причиной такого расстройства является тяжелая детская травма. По оценкам на него страдает примерно 2% людей в мире.

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