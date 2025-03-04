Какой завтра, 5 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 марта, Всемирный день энергоэффективности. Верующие чтят память святого мученика Конона. До Нового года остался 301 день.

5 марта 2025 года – среда. 1106-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 марта в церковном календаре – день памяти святого мученика Конона. Он жил в III веке, был известен своей необычайной верой и подвигом. Он родился в городе Исаврия (нынешняя территория Турции) и вырос в христианской семье. Конон с самого детства имел огромное влечение к Богу и духовной жизни. Он стал отшельником и проводил свою жизнь в молитвах и постах. По преданию, именно ангел научил его христианской вере.

Святой Конон был известен своими чудотворными способностями. Он исцелял больных и изгонял демонов. Однако, во времена правления императора Деция, начались жестокие гонения на христиан. Конон не захотел отречься от своей веры, за что был схвачен и подвергнут страшным пыткам. Он умер мученической смертью за Христа, оставив после себя непоколебимую веру и мужество.

Что нельзя делать 5 марта

Не конфликтуйте, нельзя держать злобу на других.

В этот день запрещается ходить в гости.

Не следует тратить средства на серьезные покупки.

Народные приметы и традиции на 5 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже начали цвести первоцветы – можно начинать вспашку;

ясная погода – летом будет часто град;

мыши бегают по полю до неурожайного года;

мухи и бабочки летают — уже можно не ждать морозов.

5 марта мухи и бабочки летают — уже можно не ждать морозов. / Фото: Unsplash

Крестьяне начинали замачивать в воде семена для того, чтобы позже его высеять в грунт. Уже копали огород, удобряли землю. Причем работали, невзирая на погоду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 марта

Какие завтра именины: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 5 марта является шпинель. Камень, способный усилить сексуальную энергетику между мужчиной и женщиной. Также шпинель защищает своего владельца от болезней.

В этот день родились:

1903 год – украинская поэтесса, драматург Наталья Забила;

1958 год – украинский футболист Владимир Бессонов;

1988 год – украинский прыгун в воду, многократный призер чемпионатов Европы и мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Илья Кваша.

Памятные даты 5 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 марта:

1558 год — Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания. Эта дата считается появлением табака в Европе;

1774 год — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сжигают мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов;

1792 год — революционное правительство Франции закрывает университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;

1824 год – начинается первая англо-бирманская война;

1836 год — Сэмюэль Кольт представляет промышленный образец револьвера (калибр 0,34);

1842 год – подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупирует Техас, а затем быстро возвращается в Рио Гранде;

1868 год — в Великобритании получают патент на степлер;

1904 год – Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии;

1912 год — итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой линии;

1933 год — в Германии национал-социалисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов;

1946 год — Уинстон Черчилль употребляет словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне; началась Холодная война;

1970 год — вступает в силу Договор о нераспространении ядерного оружия;

1979 год — космический аппарат "Вояджер-1" достигает теснейшего сближения с Юпитером;

1995 год – начинает работать вебсервис IRC, который действует и по сей день;

1998 год – NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 год — британские ученые впервые в мире проводят успешную операцию по клонированию свиней.

Погода на 5 марта

Завтра, 5 марта, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове утром и днем небо безоблачно, затем затянется облаками, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе днем возможно небольшое прояснение, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +10 днем и +3 ночью. Во Львове +12 днем и +1 ночью. В Харькове +6 днем и +2 ночью. В Одессе +10 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности / Фото: Unsplash

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности. Его главная цель – привлечь внимание к рациональному использованию энергии, популяризации энергосбережения и развитию возобновляемых источников энергии. Этот день был начат на международной конференции по энергоэффективности, которая состоялась в 1998 году в Вене (Австрия). На этой встрече эксперты из разных стран обсуждали способы уменьшения энергопотребления без потери комфорта и производительности. Ты тоже можешь приобщиться к празднованию, например, сократив использование электроэнергии дома или узнав больше об энергоэффективных решениях!

Также 5 марта Европейский день геодезии и геоинформации. Это профессиональный праздник геодезистов, картографов, специалистов по геоинформационным системам (ГИС) и всех, кто занимается исследованием и отражением земной поверхности. Праздник начат Европейской ассоциацией геодезистов (CLGE) для повышения осведомленности о важности геодезии и геоинформации в современном мире. Оно также приурочено ко дню рождения Герхарда Меркатора (5 марта 1512) — знаменитого фламандского картографа, создавшего известную проекцию карты мира.

А еще 5 марта День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Его цель — повысить осведомленность общества о диссоциативном расстройстве личности (ДРО), развеять мифы и способствовать лучшему пониманию этой сложной психологической особенности. ДРО – это психическое состояние, при котором у человека сосуществуют две или более отдельных личностей (альтер-эго), каждая из которых может иметь собственные воспоминания, поведенческие модели, манеру общения и даже физиологические особенности. Это расстройство часто является следствием тяжелых психологических травм в детстве, особенно в случаях длительного насилия или сильного стресса.

5 марта День исследования значение вашего имени. Это необычный праздник, побуждающий людей исследовать происхождение, историю и символику своего имени. Имена обладают глубоким содержанием: они могут отражать культурное наследие, родственные традиции, а также влиять на личность и восприятие человека в обществе. В разных странах и религиях одно и то же имя может иметь разные значения и ассоциации.

Также 5 марта День борьбы с плохим обслуживанием. Это неофициальный, но важный праздник, напоминающий о правах потребителей и необходимости качественного сервиса в любой сфере — от магазинов и ресторанов до банковских услуг и онлайн-покупок. Потребители делятся своими положительными и отрицательными отзывами в соцсетях.