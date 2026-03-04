Какой праздник 5 марта 2026 года / © ТСН

5 марта 2026 года — четверг. 1470-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

5 марта верующие празднуют День памяти святого мученика Конона / © pexels.com

Завтра, 5 марта, верующие празднуют День памяти святого мученика Конона. Это раннехристианский святой, живший в III–IV веке. Он прославился своей стойкостью в вере во время гонений на христиан: несмотря на пытки и угрозы, не отрекся от Христа. Его мученическая смерть стала символом непоколебимости веры.

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день книги / © pexels.com

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день книги. В этот день проводятся книжные ярмарки, презентации, чтение вслух, литературные фестивали и акции в поддержку чтения среди детей и взрослых. Главная идея праздника — распространять любовь к книге и знаниям, а также отмечать роль писателей и издателей в культуре.

5 марта Распространение информации о диссоциативном расстройстве личности / © pexels.com

Также 5 марта День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Этот день посвящен повышению осведомленности о диссоциативном расстройстве личности (DID) — психическом состоянии, ранее известном как расстройство множественной личности. Он возникает в результате значительной травмы или стресса и характеризуется наличием у одного человека двух или более разных состояний идентичности или «личностей», которые могут поочередно влиять на поведение, память и восприятие мира.

5 марта Всемирный день энергоэффективности / © pexels.com

А еще 5 марта Всемирный день энергоэффективности. Эта инициатива была начата в 1998 году во время Первой международной конференции по энергоэффективности в Вене (Австрия) — тогда эксперты из разных стран договорились посвятить отдельный день обсуждению вопросов разумного и рационального использования энергоресурсов. Цель — повысить осведомленность о важности энергоэффективности.