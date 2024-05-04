Какой завтра, 5 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 мая, Международный день пермакультуры. Верующие восточного обряда празднуют один из самых больших праздников — Пасху. До Нового года осталось 240 дней.

5 мая 2024 года — воскресенье. 802-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 мая в церковном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской. Она была ранне-христианской святой девственницей и мученицей, жившей в I-II веке. Родилась в семье языческого правителя Ликиния и до крещения носила имя Пенелопа. Ирина была крещена одним из учеников апостола Павла, апостолом Тимофеем, и впоследствии обратила в христианство своих родителей и около 3000 человек.

Ее жизнь была полна чудес и испытаний. В частности, когда ее отец, разгневанный на отказ дочери поклоняться языческим богам, приказал бросить ее под копыта диких лошадей, они не причинили ей вреда. Ирина умерла мирно в городе Эфесе.

Что нельзя делать 5 мая

Мужчине запрещается сажать овощи.

Старую траву нельзя оставлять на поле.

Не рекомендуется стричься.

Народные приметы и традиции на 5 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы перестали щебетать до грозы;

ненастье – будет большой урожай хлеба;

идет дождь с небольшими перерывами – к ухудшению погоды;

кошка ест траву — ждите дождя.

5 мая кошка ест траву — ждите дождя / Фото: Unsplash

В этот день было принято сажать капусту, но разрешалось делать это только женщинам. Верили, если за это дело возьмется мужчина, тогда урожая не будет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 мая

Какие завтра именины: Яков, Ирина, Александра, Клавдия, Фаина.

Талисманом человека, рожденного 5 мая является малахит. Положительный камень, который, по преданию, предохраняет человека от болезней. Издавна верили, что малахит помогает лечить органы дыхания.

В этот день родились:

1907 год — украинская писательница, лауреат Государственной премии Украины имени Т. Г. Шевченко Ирина Вильде;

1938 год – украинский композитор Юрий Ищенко;

1988 год — украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011 года Денис Беринчик.

Памятные даты 5 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 мая:

1581 год — в Остроге печатник Иван Федоров издает свое последнее произведение — "Хронологию" Андрея Римши;

1789 год – открывают Генеральные Штаты в Версале;

1821 год – на острове Святой Елены умирает Наполеон I;

1836 год — в Бельгии начинает действовать первая в Европе железная дорога;

1865 год — в штате Огайо происходит первое в США ограбление поезда;

1891 год — в Нью-Йорке открывают концертный зал "Карнеги-холл";

1912 год – в Стокгольме начинаются V Олимпийские игры;

1920 год — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви;

1945 год – антигерманское восстание в Праге;

1949 год — начинает действовать Совет Европы;

1956 год – в Токио начинается первый чемпионат мира по дзюдо;

1988 год – первая телетрансляция с вершины Эверест;

1999 год – Северная Македония закрывает свои границы для албанских беженцев из Косово;

1999 год — впервые в истории Шотландии проходят выборы собственного парламента;

2014 год – создают добровольческий полк "Азов".

Погода на 5 мая

Завтра, 5 мая, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, днем будет дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +17 днем и +10 ночью. Во Львове +16 днем и +10 ночью. В Харькове +16 днем и +11 ночью. В Одессе +17 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 мая Международный день семейного равенства / Фото: Unsplash

5 мая в Украине и мире празднуют Международный день пермакультуры. Событие приходится на первое воскресенье мая каждый год и является глобальным. Она посвящена популяризации и практике пермакультуры.

Также 5 мая Международный день семейного равенства. Праздник выпадает на первое воскресенье мая и является днем защиты прав всех семей, независимо от их структуры, состава или сексуальной ориентации. Этот день признает разнообразие семей по всему миру и способствует равным правам всех семей.

А еще 5 мая празднуют День всемирного наследия Африки. Является важным событием, посвященным популяризации и празднованию богатого культурного и природного наследия африканского континента. Этот день был основан Африканским Союзом 2015 года с целью повышения осведомленности о важности сохранения африканского культурного наследия и признании его универсальной ценности.

Также 5 мая Международный день рассветного хора. Это замечательное событие, приходящееся на первое воскресенье мая. В этот день люди по всему миру просыпаются рано, чтобы насладиться невероятной симфонией пения птиц на рассвете.

А еще 5 мая День распространения информации об апноэ во сне. Этот день имеет целью повысить осведомленность о апноэ во сне, которое является распространенным расстройством сна, поражающим миллионы людей по всему миру. Апноэ сна характеризуется прерыванием дыхания во время сна, что может привести к нарушению режима сна и различным проблемам со здоровьем.

5 мая празднуем Всемирный день португальского языка. Этот день был основан Сообществом португаломовных стран для содействия использованию португальского языка, а также для празднования различных культур и традиций португаломовного мира.

Также 5 мая Международный день акушерки. Этот праздник был начат в 1991 году и с тех пор отмечается более чем в 50 странах мира. Идея проведения этого дня возникла еще в 1987 году на конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах.

Целью этого дня является повышение осведомленности о ключевой роли акушерок в обеспечении безопасности и поддержки женщин во время беременности, родов и послеродового периода. Он также подчеркивает важность акушерской помощи для снижения материнской и младенческой смертности и поддержки здоровья матерей и детей.

А еще 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Посвящён повышению осведомленности о легочной гипертензии, редком заболевании легких, которое может быстро прогрессировать и требует дорогостоящего лечения. Этот день также чтит память о ребенке, который умер от этого заболевания более 30 лет назад из-за употребления токсического.

5 мая празднуют Всемирный день гигиены рук. Этот день поддерживается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и имеет целью напомнить людям о необходимости тщательного мытья рук, которое является простым, но эффективным способом защиты от многих болезней.

Также 5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Этот день призван обратить внимание на актуальные проблемы, связанные с защитой и полноценной реализацией прав лиц с инвалидностью. Был создан в 1992 году.

А еще 5 мая Международный день принцесс. Этот праздник вдохновляет на мечты и празднование красоты и достоинства каждого человека.

5 мая Всемирный день веселья. Идея празднования принадлежит доктору Мадану Катарии, основателю необычной "йоги смеха" в Мумбаи, Индия. Его поклонники верят, что умышленный добровольный смех может иметь значительный положительный психологический и физиологический эффект.