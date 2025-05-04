Какой праздник 5 мая 2025 года / © ТСН

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5 мая 2025 года — понедельник. 1167-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 мая, верующие празднуют день памяти святой мученицы Ирины. Была одной из первых христианских святых, чья жизненная история стала символом твердой веры и стойкости перед лицом жестоких гонений. Она родилась на острове Лесбос, в городе Митилини, в семье, которая изначально не имела отношения к христианству. Однако, вырастая, Ирина приняла христианскую веру и принялась активно распространять ее среди местных жителей.

Ее глубокая вера и благочестие быстро стали известны, и вскоре она подверглась преследованию за свои убеждения. После захвата ее врагами Ирину привели в суд, где обвинили в пропаганде христианства. Судья пытался заставить ее отречься от веры, но мученица оставалась непоколебимой. Она не сломалась во время многочисленных пыток и, несмотря на страшные пытки, продолжала признавать свою веру во Христа.

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Ее смерть стала результатом гонений, постигших христиан во времена Римской империи. Святая Ирина была казнена, отдав свою жизнь за веру, и таким образом стала одной из многих мучениц, чья смерть стала выражением несокрушимой преданности христианским идеалам.

Что нельзя делать 5 мая

Нельзя оскорблять других людей и совершать грехи — день памяти мученицы Ирины должен призывать к чистоте сердца и поведению.

Не следует совершать важные или сложные дела без молитвы — учитывая религиозный контекст, важно обращаться к Богу через молитву перед началом любых важных дел, чтобы просить о благословении.

Запрещается заниматься тяжелыми физическими работами — это время духовного очищения и размышлений.

Народные приметы и традиции на 5 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая погода — к хорошему урожаю;

дождь 5 мая — будет хороший урожай на картофель;

мороз на 5 мая — будет холодное лето;

ясная и безоблачная погода — к сухому и теплому лету;

ветер 5 мая — на изменения погоды.

5 мая ясная и безоблачная погода — к сухому и теплому лету / © unsplash.com

В народе 5 мая носило название Ирина Рассадница. В это время уже теплеет, и наступают благоприятные условия для того, чтобы высаживать рассаду в почву.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 мая

Какие завтра именины: Ирина.

Талисманом человека, рожденного 5 мая является малахит. Камень с мощными целебными свойствами, по народным верованиям, способен защитить человека от болезней. Считается, что этот камень имеет особую силу для лечения заболеваний органов дыхания, и с давних пор его использовали именно для этих целей.

В этот день родились:

1922 год — Анатолий Димаров, украинский писатель;

1927 год — Сильвия Федорук, канадская физикиня, ректор Саскачеванского университета, лейтенант-губернатор провинции Саскачеван. Дочь украинских эмигрантов;

1988 год — Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011 года.

Памятные даты 5 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 мая:

1581 год — в Остроге печатник Иван Федорович опубликовал свой последний труд — “Хронологию” Андрея Римши, которая стала первым печатным календарем на русских землях;

1789 год — в Версале состоялось открытие Генеральных Штатов;

1821 год — на острове Святой Елены умер Наполеон I;

1836 год — в Бельгии начала функционировать первая в Европе железная дорога;

1865 год — в штате Огайо произошло первое ограбление поезда в истории США;

1891 год — в Нью-Йорке открыли знаменитый концертный зал “Карнеги-хол”;

1893 год — в селе Жужель на Сокальщине основали первый в Галичине детский сад на базе монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии;

1900 год — в селе Завалля Снятинского уезда Кирилл Трилевский организовал первое спортивно-пожарное общество “Сич”;

1912 год — в Стокгольме начались V Олимпийские игры (официальное открытие состоялось 6 июля).

1915 год — в Вене был создан Общий Украинский Совет, который стал важным политическим объединением на территории Украины, расширяя галицкий Главный Украинский Совет;

1920 год — войска Директории УНР и польские войска освободили Киев от большевистских сил;

1920 год — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви;

1921 год — Коко Шанель презентовала духи “Шанель № 5”, которые быстро стали лидерами продаж в мире;

1941 год — в Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами, ставшими первыми жертвами Канады во Второй мировой войне;

1945 год — в Праге вспыхнуло антигерманское восстание;

1949 год — официально начал действовать Совет Европы;

1956 год — в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо;

1961 год — Алан Шепард стал первым американцем, улетевшим в космос;

1988 год — состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста;

1992 год — Крымский парламент объявил независимость Крыма и назначил референдум о подтверждении этого статуса на август.

1994 год — лидеры Армении, Нагорного Карабаха и России подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе;

1999 год — Северная Македония закрыла границы для албанских беженцев из Косово;

1999 год — в Шотландии состоялись первые в истории выборы в собственный парламент;

2014 год — был создан добровольческий полк ”Азов”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 мая Всемирный день гигиены рук / © unsplash.com

5 мая в Украине и мире празднуют День распространения информации об апноэ во сне. Апноэ может повторяться несколько раз в ночь и продолжаться от нескольких секунд до минут, серьезно нарушая нормальный процесс отдыха организма. Это заболевание может являться причиной развития других проблем, таких как гипертония, сердечные болезни и проблемы с психическим здоровьем.

Также 5 мая Всемирный день португальского языка. Этот день отмечает богатство португальского языка, используемого более 260 миллионами людей по всему миру. Язык является официальным в ряде стран, в частности в Португалии, Бразилии, Анголе, Мозамбике и нескольких других государствах.

А еще 5 мая Международный день акушерки. Этот день подчеркивает значение профессии акушерки, сопровождающей женщину на всех этапах беременности и родов и ее огромный вклад в безопасность матери и ребенка.

5 мая празднуют День Европы. Этот праздник посвящен значимым событиям, ставшим основой для европейской интеграции, и отмечает достижение ЕС в создании мира, стабильности и процветания в Европе.

Также 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Легочная гипертензия — это патологическое повышение давления в легочных артериях, что может вызвать серьезные осложнения для сердца и легких. Это заболевание развивается постепенно и, если не обнаружено вовремя, может привести к сердечной недостаточности и значительно ухудшить качество жизни.

А еще 5 мая Всемирный день гигиены рук. Этот день инициирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и является частью глобальной кампании, направленной на борьбу с инфекциями, передающимися через загрязненные руки.

5 мая празднуют Международный день принцесс. Этот день популярен среди детей и в развлекательных кругах, где образ принцессы ассоциируется со сказками, чудесами и волшебными историями.

5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью Этот праздник акцентирует внимание на необходимости создания инклюзивной среды, в которой каждый человек, независимо от физических или умственных ограничений, может полноценно участвовать в социальной, экономической и культурной жизни.