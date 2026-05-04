Какой праздник 5 мая 2026 года / © ТСН

5 мая 2026 года — вторник. 1531-й день войны в Украине.

Завтра, 5 мая, верующие празднуют День памяти святой мученицы Ирины. Она жила в I веке и была дочерью правителя в городе Магеддон. По преданию, сначала ее звали Пенелопой. Она приняла христианскую веру после наставлений святого Тимофея, ученика апостола Павла, и во время крещения получила имя Ирина, что означает «мир». Святая смело проповедовала Христа, обратила многих людей в веру и претерпела жестокие мучения за отказ отречься от христианства. Несмотря на преследование, она оставалась непреклонной. В конце концов, мученица отошла к Господу, став примером мужества, чистоты веры и духовной силы. Ее чтят как покровительницу мира и твердости в испытаниях.

5 мая в Украине и мире празднуют Международный день акушерки. Этот профессиональный праздник посвящен акушеркам, сопровождающим женщин во время беременности, родов и в первые дни материнства. Его положили начало по инициативе Международной конфедерации акушерок 1992 года, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов и специалистов этой профессии в сохранении здоровья матери и ребенка.

Также 5 мая Всемирный день борьбы с астмой. Выпадает на первый вторник мая. Астма проявляется приступами одышки, кашлем, свистящим дыханием и ощущением сжатия в груди. При своевременной диагностике и правильном лечении большинство людей могут вести активную и полноценную жизнь.

А еще 5 мая День всемирного наследия Африки. Его начали, чтобы привлечь внимание к уникальному культурному и природному наследию африканского континента, а также к необходимости его сохранения для будущих поколений. Африка имеет огромное историческое богатство: древние города, археологические памятники, национальные парки, традиции народов, языки, искусство и духовное достояние. Многие объекты континента внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

5 мая празднуют День распространения информации об апноэ во сне. Его цель — привлечь внимание к распространенному, но часто недооцененному нарушению сна, при котором дыхание человека многократно останавливается или осложняется во время отдыха. Апноэ во сне может сопровождаться громким храпом, дневной усталостью, головной утренней болью, сонливостью и снижением концентрации внимания. Без лечения это состояние способно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и ухудшать качество жизни.

Также 5 мая Всемирный день португальского языка. Этот праздник посвящен одному из самых распространенных языков мира, на котором говорят более 260 миллионов человек на нескольких континентах. Дату официально провозгласила ЮНЕСКО в 2019 году, признав значение португальского языка как важного средства международного общения, культуры и сотрудничества. Она является государственным языком в Португалии, Бразилии, Анголе, Мозамбике и ряде других стран.

А еще 5 мая Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью. Его цель — привлечь внимание к равенству, достоинству и полноценному участию людей с инвалидностью во всех сферах жизни. Этот день напоминает о важности безбарьерной среды, доступном образовании, трудоустройстве, медицинских услугах и общественном пространстве. Он также подчеркивает необходимость преодоления предубеждений и дискриминации.

5 мая празднуют Всемирный день гигиены рук. Всемирная организация здравоохранения. Его цель — напомнить о важности чистых рук как одного из самых простых и эффективных способов предотвращения распространения инфекций. Особое внимание в этот день уделяют медицинским учреждениям, ведь правильная гигиена рук помогает защищать пациентов и медицинских работников от опасных заболеваний. В то же время, эта привычка важна и в повседневной жизни — дома, на работе, в школах и общественных местах.

Также 5 мая Всемирный день легочной гипертензии. Его цель — повысить осведомленность о редком, но серьезном заболевании, при котором повышается давление в сосудах легких и возрастает нагрузка на сердце. Легочная гипертензия может проявляться одышкой, быстрой усталостью, головокружением, болью в груди и снижением выносливости. Из-за схожести симптомов с другими болезнями ее иногда выявляют не сразу, поэтому ранняя диагностика имеет большое значение.

А еще 5 мая День Европы. Он посвящен единству, миру, демократии и правам человека на европейском континенте. Именно 5 мая 1949 года был создан Совет Европы — международная организация, объединяющая государства для защиты прав человека, развития демократии и верховенства права. Поэтому дата стала символом сотрудничества и общих ценностей европейских стран.

5 мая празднуют Международный день принцесс. Этот день появился как развлекательная инициатива, вдохновленная сказками, мультфильмами и образом принцесс в литературе и кино. Он ассоциируется не столько с королевскими титулами, сколько с идеями мечтаний, нежности, уверенности в себе и самовыражении.

