Какой завтра, 5 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 ноября, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Верующие чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимы. До Нового года осталось 56 дней.

5 ноября 2024 года — вторник. 986-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Святой мученик Галактион был римским военным, жившим в IV веке. Он был обвинен в вероучении и вынужден был отказаться от христианства. Однако он отказался и был казнен за свою веру. Святой мученик Эпистима был рабом и жил в IV веке. Он был вынужден отказаться от христианства, но, как и Галактион, отказался и был казнен за свою веру.

Что нельзя делать 5 ноября

Нельзя ругаться и ссориться, особенно с близкими.

Не следует употреблять алкогольные напитки.

Запрещается поздно вечером открывать дверь в дом.

Народные приметы и традиции на 5 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер с севера дует, однако туч нет — идет похолодание;

на иве – зима будет долгой и холодной;

иней на всех деревьях – ждите оттепели;

месяц в тумане — ненастье не продлится долго;

Снежит до снежной зимы.

5 ноября снежит до снежной зимы / Фото: Unsplash

В этот день незамужние девушки молились о хороших женихах. А чтобы приобщить счастье в дом, разбрасывали монеты, сделанные своими руками.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 ноября

Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 5 ноября является змеевик. Плотная горная порода. В древности змеевик носили только шаманы и колдуны. Однако его также рекомендуют носить всем, у кого есть много врагов.

В этот день родились:

1941 год – заслуженный художник Украины, график и живописец Дроботюк Борис;

1946 год – мастер художественной керамики, живописец, график, педагог и общественный деятель Анна Мигович;

1952 год – украинский футболист и тренер Олег Блохин.

Памятные даты 5 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 ноября:

1605 год — "Пороховый заговор" в Британии;

1625 год — подписывают Куруковскую ординацию;

1913 год — Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявляет войну Османской Империи;

1916 год — императоры Германии и Австро-Венгрии провозглашают создание Королевства Польша;

1935 год — выпускают настольную игру "Монополия";

1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошь сварную конструкцию;

1963 год — открывают станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Шулявская";

1964 год – открытие троллейбусного движения в Чернигове;

1965 год — открывают станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница";

1968 год — Василий Макух совершает на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения РСФСР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;

1971 год — открывают станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Берестейская";

2015 год — в Украине начинают Национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.

Погода на 5 ноября

Завтра, 5 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и -1 ночью. Во Львове +7 днем и -2 ночью. В Харькове +2 днем и -1 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами / Фото: Unsplash

5 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Этот день предназначен для повышения осведомленности о рисках цунами и необходимых мерах безопасности. Инициатива была начата в 2005 году после того, как цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году привел к значительным человеческим жертвам и разрушительным последствиям. Этот день направлен на повышение осведомленности населения о цунами, их последствиях и мерах безопасности, которые могут быть предприняты для уменьшения рисков. Он также способствует поддержке международного сотрудничества в области предупреждения цунами и оказания помощи пострадавшим.

Также 5 ноября Международный день менеджеров-волонтеров. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности волонтерской деятельности и празднованию тех, кто работает на этой некомпенсированной платой работе, чтобы помочь другим. Этот день был основан в 1987 году Международным центром волонтерской деятельности (ICVolunteers), имеющим свои штаб-квартиры в Женеве и Берне. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности волонтерской деятельности и празднование тех, кто работает на этой некомпенсированной платой работе, чтобы помочь другим.

А еще 5 ноября Всемирный день ромского языка. Этот день посвящен поддержке и сохранению ромского языка, культуры и сообщества. Ромский язык, также известный как цыганский, является одним из наиболее распространенных языков цыганских сообществ в мире. Этот день ставит перед собой цели увеличения осведомленности о ромском языке и культуре, поддержка языкового разнообразия и укрепление идентичности ромских общин. Он также способствует укреплению межкультурного диалога и сотрудничеству между разными сообществами.