Какой завтра, 5 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 ноября День работников социальной сферы в Украине. Верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистими. До Нового года осталось 56 дней.

5 ноября 2023 года — воскресенье. 620-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 ноября, церковный праздник

5 ноября в церковном календаре – день памяти мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион жил в городе Эмеси (Ливан сегодня) в III веке. Его родители долго не могли родить ребенка, потому молились Богу, чтобы тот послал им малыша. Сначала они были язычниками, но, веря в чудо, обратились. В возрасте 24 лет Галактион обручился с Епистимой, которая исповедовала идолопоклонничество. Под влиянием жениха, она тоже приняла христианство. Тогда молодые люди решили не жениться, а посвятить свою жизнь Господу. Вступили в монастырь рядом с Синаем, где оба жили благочестивой жизнью.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено открывать дверь в дом поздно вечером, можно навлечь нечистую силу.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Лучше не ссориться и не ругаться с близкими.

Народные приметы и традиции на 5 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: падает снег — ждите снежную зиму;

луна покрыла мгла — ненастье будет длиться долго;

все деревья покрылись инеем – скоро придет оттепель;

иней на вербе — зима будет длиннее обычного;

ветер дует с севера, но облаков на небе нет – ждите похолодания.

все деревья покрылись инеем — скоро придет оттепель / Фото: Pexels

Незамужние девушки в этот день молились о хороших женихах. Согласно поверьям можно приманить счастье, если утром у дома разбрасывать мелкие монетки, сделанные своими руками. А еще ранним утром девушка должна была выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую замужнюю жизнь.

Погода на 5 ноября

Завтра, 5 ноября, в Киеве облачно, возможен дождь. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, возможен мелкий дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +10 ночью. Во Львове +13 днем и +9 ночью. В Харькове +14 днем и +9 ночью. В Одессе +19 днем и +13 ночью.

Памятные даты 5 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 ноября:

1605 год — Пороховый заговор в Британии;

1913 год — Великобритания аннексирует Кипр и вместе с Французской республикой объявляет войну Османской Империи;

1916 год — императоры Германии и Австро-Венгрии провозглашают создание Королевства Польша;

1935 год — выпускают настольную игру "Монополия";

1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов);

1963 год — открывают станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Шулявская";

1964 год — открывают троллейбусное движение в Чернигове;

1965 год — открывают станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница";

1968 год — Василий Макух совершает на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения РСФСР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;

1971 год — открывают станции киевского метрополитена "Святошино", "Нивки" и "Берестейская";

2015 год — в Украине начинают Национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 ноября

Какие завтра именины: Гавриил, Григорий, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 5 ноября является змеевик. Весьма популярен ювелирно-производственный декоративный камень с необычным внешним видом. Издавна змеевик использовали для лечения различных болезней, в частности, головных болей.

В этот день родились:

1824 год – украинский поэт, представитель украинского романтизма Яков Щеголов;

1934 год — украинский кинорежиссер Кира Муратова;

1952 год – украинский футболист и тренер Олег Блохин.

Какой завтра день в Украине и мире

5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами / Фото: Pexels

5 ноября в Украине празднуют День работников социальной сферы. Каждый год праздник приходится на первое воскресенье ноября. Еще в древнем мире были такие люди, которые пытались изо всех сил помогать другим, направлять их на верный путь. Например, философ Аристотель считал, что люди создают семьи ради общения, а когда семьи начинают общаться между собой, то образуются селения. Поселки, общаясь, образуют государства. И уже в те времена стали появляться те, у кого было свое видение того, как создать семью.

Также 5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Эта природная беда может повлечь за собой сотни тысяч человеческих жертв. Но люди могут минимизировать количество пострадавших, ведь цунами появляются из-за подводных землетрясений высокой магнитуды. Ученые-сейсмологи настаивают, что спасти человеческую жизнь поможет распространение информации о землетрясениях. Само событие было создано по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.

А еще 5 ноября празднуют Международный день менеджеров-волонтеров. Во всем мире уважают работу этих специалистов, они помогают решать серьезные вопросы для человечества. Официально праздник был утвержден еще в 1999 году по инициативе американки Нен Готорн, которая помогла создать комитет по изучению целесообразности празднования Международного дня менеджеров-волонтеров. К 2005 году праздник праздновали в декабре, позже 1 ноября, но затем дату перенесли на 5 ноября.

5 ноября Всемирный день клоуна. Профессиональный праздник тех, кто радует людей своими выступлениями и мимикой. В этот день вы можете приветствовать своих друзей или знакомых, работающих в этой сфере.