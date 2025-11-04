Какой праздник 5 ноября 2025 года / © ТСН

Реклама

5 ноября 2025 года — среда. 1350-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Галактиона и Епистимы. Они жили в III веке в Эмесе (современная Сирия). Оба происходили из богатых и солидных семей. Галактион родился в языческой семье, но его мать после долгих молитв к истинному Богу была чудесно исцелена и приняла крещение. Позже обратила к вере и своего сына. Галактион отличался глубоким благочестием, любовью к молитве и стремлением жить по-христиански.

Эпистима была дочерью солидного сенатора. Ее родители хотели выдать ее замуж за знатного юношу, но знакомство с Галактионом перевернуло ее жизнь. Под его духовным влиянием она приняла крещение и избрала путь целомудрия, молитвы и служения Богу.

Реклама

Галактион и Эпистима заключили брак, но договорились жить как брат и сестра — в чистоте и послушании Богу. Они посвятили жизнь аскезе, милосердию и духовному служению. Во время гонений на христиан в Эмесе воины арестовали монахов вместе с Галактионом. Епистима, узнав об этом, добровольно пришла к мучителям и сказала, что хочет разделить судьбу своего духовного друга и мужа. Их жестоко пытали, но они сохранили непреклонность. В конце концов обоих казнили — примерно 253 года.

Что нельзя делать 5 ноября

Не следует начинать новых дел — говорили, что “осенние ветры собьют удачу”.

Нельзя давать денег в долг — по поверью, если дать деньги в этот день, можно “вымести” из дома достаток.

Запрещается работать у воды — реки и озера “засыпают”.

Народные приметы и традиции на 5 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая погода — зима придет поздно;

ранний заморозок указывает на лютую зиму;

идет дождь — ждите частых оттепелей зимой;

туман 5 ноября — зима будет мягкой;

сильный ветер — к вьюгам в декабре.

5 ноября ранний заморозок указывает на февраль зиму / © unsplash.com

В народе 5 ноября носило название Листовой. Название связано с тем, что обычно к этому времени листья уже окончательно облетали с деревьев.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 ноября

Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Тимофей, Тихон.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 5 ноября является хризопраз. Этот полудрагоценный минерал издавна считают оберегом, притягивающим благоприятные события и радость. Существует предание, что сам Александр Македонский встраивал хризопраз в пряжку своего пояса, уверен, что именно этот камень дарит ему военную фортуну и ведет к победам.

В этот день родились:

1941 год — Дроботюк Борис, заслуженный художник Украины, график и живописец;

1946 год — Анна Мигович, мастер художественной керамики, живописица, графика, педагогиня и общественный деятель;

1952 год — Олег Блохин, украинский футболист и тренер.

Памятные даты 5 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 ноября:

1605 год — в Великобритании раскрыли Пороховый заговор: попытку группы заговорщиков взорвать здание парламента вместе с королем и государственными мужами;

1625 год — была заключена Куруковская ординация, которая регулировала отношения между Речью Посполитой и украинским казачеством;

1854 год — во время Крымской войны вблизи Инкермана произошло кровопролитное сражение между русскими войсками и объединенными англо-французскими силами, в результате которого русская армия потерпела сокрушительное поражение;

1914 год — Великобритания объявила об аннексии Кипра и вместе с Францией вступила в войну против Османской империи;

1916 год — монархи Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польского как зависимой от них государственной формации;

1935 год — в продажу поступила настольная игра “Монополия”;

1953 год — в Киеве открыли мост имени Евгения Патона — первую в мире полностью сварную мостовую конструкцию, возведенную без всякого болтового или заклепочного соединения;

1963 год — в столице заработали новые станции метрополитена: “Политехнический институт” и “Завод „Большевик““ (теперь “Шулявская”);

1964 год — в Чернигове официально открыли троллейбусное движение;

1965 год — в Киеве запущены станции метро “Гидропарк”, “Левобережная”, “Дарница” и электродепо “Дарница”;

1968 год — на Крещатике Василий Макух совершил акт самосожжения, протестуя против колониальной политики в отношении Украины и подавления свободы в Чехословакии;

1971 год — киевский метрополитен пополнился станциями “Святошино”, “Нивки” и “Октябрьская” (ныне “Берестейская”);

2015 год — в Украине положили начало национальной программе Traffic Challenge, направленной на уменьшение детского и молодежного травматизма на дорогах.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 ноября День осведомленности о стрессе / © unsplash.com

5 ноября в Украине и мире празднуют Международный день менеджеров-волонтеров. Инициатива была начата в 1999 году. Цель — признать и подчеркнуть важность роли менеджеров (координаторов) волонтеров, обеспечивающих эффективную реализацию волонтерских программ. Менеджеры волонтеров — это те, кто организует, поддерживает, обучает и вдохновляет волонтеров. Без их труда волонтерские проекты могут быть менее эффективными.

Реклама

Также 5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Он был основан по решению Совета Безопасности ООН (УНA) — Генеральная Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в декабре 2015 года. Цель — повысить осведомленность населения мира о рисках, несущих цунами, и стимулировать подготовку, раннее предупреждение и совместные действия по уменьшению этого риска.

А еще 5 ноября День осведомленности о стрессе. Выпадает на первую среду ноября. Он часто сопровождается неделей повышения осведомленности о стрессе — International Stress Awareness Week, продолжающейся в первых числах ноября. Цель — повысить осведомленность о стрессе: как он возникает, как влияет на физическое и психическое здоровье, какие методы существуют, чтобы с ним справляться.

5 ноября празднуют Всемирный день ромского языка. В 2009 году во время международной инициативы в городе Загреб, Хорватия, были сделаны первые шаги по провозглашению этого дня. Официально ЮНЕСКО провозгласила 5 ноября День ромского языка 2015 года. Язык ромов (ромский / romanĭ ćhib) является составной частью культурного, исторического и языкового наследия ромского сообщества и более широкого европейского сообщества.

Также 5 ноября День здорового питания в ноябре. Выпадает на первую среду ноября. Основная цель — повысить осведомленность о значении сбалансированного и полезного питания: замена вредных привычек, больше овощей-фруктов, меньше обработанных продуктов.