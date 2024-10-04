Какой завтра, 5 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

5 октября 2024 года — суббота. 955-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 октября в церковном календаре – день памяти святой мученицы Харитины. Она стала символом веры, мужества и несокрушимости перед преследованиями.В детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана благочестивым христианином Клавдием.Благодаря своей вере и доброте, она обратила многих людей в христианство. Во время гонений императора Диоклетиана Харитина подверглась жестоким пыткам, но не отказалась от своей веры.Она скончалась мученической смертью в 304 году.Ее пример вдохновляет многих на мужество и преданность своим убеждениям.

Что нельзя делать 5 октября

Запрещается злословить, ссориться.

Нельзя отказывать в помощи просящим.

Не следует лениться и жаловаться на судьбу.

Народные приметы и традиции на 5 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще листья с березы не опали, ждите поздний снег;

в воздухе летает паутина – тепло продержится еще долго;

черемуха и клен сбросили листву – скоро придет настоящая зима;

мало шишек на сосне – будет теплая зима.

5 октября черемуха и клен сбросили листву – скоро придет настоящая зима / Фото: pixabay.com

В старину женщины в этот день начинали прясть полотна, вязали и шили. Также молились святым о здоровье близких, просили о семейном благополучии.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 октября

Какие завтра именины: Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра.

Талисманом человека, рожденного 5 октября является нефрит. Камень, обладающий мощным энергетическим действием Издавна верили, что нефрит способен защитить своего владельца от любого негативного влияния.

В этот день родились:

1883 год — украинский военный деятель, полковник Армии УНР, глава Крымской операции против большевиков с целью установления на территории полуострова украинской власти и взятия под контроль Черноморского флота Болбочан Петр Федорович;

1887 год – украинский языковед Олекса Синявский;

1909 год — украинский поэт, прозаик Богдан-Игорь Антоныч.

Памятные даты 5 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 октября:

1143 год— по Саморскому договору Леонское королевство признает Португалию королевством;

1594 год — начинается восстание под предводительством Северина Наливайко;

1762 год — в венском Бургтеатре проходит премьера оперы немецкого композитора Кристофа Глюка;

1933 год — режиссера Леся Курбаса увольняют из харьковского театра "Березиль" за "национализм";

1939 год — заканчивается польско-германская война;

1941 год — в Киеве образуют Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским;

2009 год — выходит на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

Погода на 5 октября

Завтра, 5 октября, в Киеве облачно, ночью сильный дождь, который стихнет до утра, днем снова уйдет, но с меньшей силой, которую наберет вечером. Во Львове облачно, ночью мелкий дождь, который закончится к утру, снова уйдет после обеда и к вечеру станет сильнее. В Харькове без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +16 ночью. Во Львове +13 днем и +11 ночью. В Харькове +25 днем и +15 ночью. В Одессе +23 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя / Фото: Фото из открытых источников

5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя. Этот праздник был основан в 1994 году ЮНЕСКО для чествования учителей во всем мире и повышения их статуса. Дата выбрана в честь подписания Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 года. Этот день является возможностью выразить благодарность учителям за их важную работу и вклад в развитие общества. Во многих странах проводятся различные мероприятия, включая праздничные концерты, награждения учителей и другие торжества.

Также 5 октября Всемирный день утомленных больных. Выпадает на первую субботу октября. Праздник был начат в 1993 году по инициативе Международной ассоциации утомленных пациентов. Целью этого дня является повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми сталкиваются утомленные пациенты, а также оказание им психологической поддержки. Усталость – это отверстие, которое выводят на стенку живота для отведения каловых масс, и часто являются результатом серьезных заболеваний, таких как онкологические болезни, колит или болезнь Крона.

А еще 5 октября Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Этот праздник был начат в 1969 году на XVI Конгрессе Союза почтальонов, который собрался в Токио. Целью этого дня является честь труда почтальонов, которые играют важную роль в нашей жизни, обеспечивая доставку корреспонденции и печатных изданий.

5 октября празднуют Всемирный день пешей ходьбы. Выпадает на первый выходной день октября. Этот праздник был начат в 1991 году Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) в Германии. Целью этого дня является популяризация пешего хода как доступного и полезного вида физической активности, способствующего улучшению здоровья и общего самочувствия. Во многих странах проводятся различные мероприятия, такие как массовые прогулки, марафоны и другие активности, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни.

Также 5 октября Всемирный день изготовления открыток. Каждый год приходится на первую субботу октября. Этот праздник был начат в 2006 году по инициативе издания Paper Craft. Сначала оно было задумано для подписчиков журнала, но быстро приобрело популярность и стало международным. Целью этого дня является популяризация изготовления открыток собственноручно, что придает особое значение и тепло к любому поздравлению. В этот день люди собираются вместе, чтобы создавать открытки, обмениваться идеями и дарить свои поделки друзьям и родным.

А еще 5 октября – Международный день экономных развлечений. Выпадает на первую субботу октября. Праздник был начат в 1999 году Шелом Горовицем, автором книги "Скупой гедонист: как жить как королевская семья с карманной книгой крестьянина". Целью этого дня является популяризация развлечений без больших трат, поощрение людей находить радость в простых и недорогих занятиях. Это может быть прогулка по природе, пикник в парке, запуск воздушного змея, чтение книги или настольные игры с семьей и друзьями.

5 октября празднуют Международный день Джеймса Бонда. Этот праздник был начат в 2012 году в честь 50-летия выхода первого фильма о Джеймсе Бонде, "Доктор Ноу", премьера которого состоялась в Лондоне 5 октября 1962 года. Этот день посвящен празднованию культового персонажа британской разведки, созданного писателем Яном Флемингом. За это время было снято 26 фильмов о Джеймсе Бонде, и роль агента 007 исполняли шесть разных актеров.

Также 5 октября Международный день фетра. Выпадает на первую субботу октября. Этот праздник был начат в 2009 году сообществом FeltUnited, которое создали Элис Вермеулен и Синтия Рейнольдс. Целью этого дня является объединение мастеров со всего мира, чтобы продемонстрировать свои работы и поделиться страстью к войлоку. В этот день проводятся различные мероприятия, мастер-классы и выставки, демонстрирующие многогранность и красоту войлока.

А еще 5 октября Международный день против проституции. Этот праздник был основан в 2002 году по инициативе американской феминистской группы Escape. Целью этого дня является повышение осведомленности о проблемах проституции, торговли людьми и сексуальной эксплуатации. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как зажигание свечей, митинги и пикеты, чтобы привлечь к этим проблемам и поддержать жертв сексуальной эксплуатации. Это также возможность для обсуждения социальных, экономических и моральных аспектов проституции.

5 октября празднуют День цифрового скрапбукинга. Выпадает на первую субботу октября. Праздник был начат в 2007 году Сьюзан Уайт и Энджи Педерсен с целью повышения осведомленности о цифровом скрапбукинге. Этот день посвящен творческому оформлению и сохранению воспоминаний в цифровом формате. Люди празднуют, создавая цифровые макеты, обустраивая фотографии, сканируя и реставрируя семейные фото. Это отличный повод для всех, кто любит творчество и хочет сохранить свои воспоминания в современном формате.

Также 5 октября Всемирный день борьбы с менингитом. Этот праздник был начат в 2009 году сообществом людей, переживших эту болезнь, среди которых был Боб Вернер, соучредитель Фонда борьбы с менингитом имени Бекки Вернер. Целью этого дня является повышение осведомленности о менингите, тяжелой инфекции, которая поражает миллионы людей во всем мире. Менингит может быстро прогрессировать и привести к серьезным осложнениям или даже смерти, особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Важную роль в профилактике играет своевременная диагностика и вакцинация. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на информирование общественности о симптомах менингита и важности вакцинации. Это также возможность поддержки научных исследований и помощи тем, кто пострадал от этой болезни.