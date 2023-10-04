Какой завтра, 5 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 октября, Всемирный день учителя. Верующие чтят память святой мученицы Харитины. До Нового года осталось 87 дней.
5 октября 2023 года — четверг. 589-й день войны в Украине.
Какой завтра, 5 октября, церковный праздник
5 октября в церковном календаре – день памяти святой мученицы Харитины. Девушка осталась сиротой в раннем возрасте и воспитывалась добрым и благочестивым христианином Клавдием. Харитина уверовала в Иисуса Христа, поэтому решила посвятить свою жизнь служению Богу. Клавдий любил девушку как родную дочь, поэтому это намерение ее поддержал. Он приобрел для нее отдельный дом, где она жила в целомудрии. Харитина стала примером для верующих, подвигла их принять Господа в сердце.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит одевать новые вещи.
- Запрещено переезжать и оставлять незаконченными дела.
- Лучше не устраивать свадьбу и не играть новоселье.
Народные приметы и традиции на 5 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: безветренная погода указывает на похолодание;
- еще нет снега – зима будет еще нескоро;
- на берегу и дубе листья еще не опали — ждите холодной зимы;
- чайки летают стаей и кричат — к сильному дождю;
- облака идут против ветра – пойдет снег.
К этому дню пытались закончить все огородные и полевые работы. Приходило время для домашних дел. Женщины, например, в этот период ткали полотна, приговаривая: "Харитина ткала и пряла – весь дом одевала".
Погода на 5 октября
Завтра, 5 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром облачно, но во второй половине дня уже ясная погода, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +11 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +21 день и +11 ночью. В Одессе — +24 днем и +15 ночью.
Памятные даты 5 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 5 октября:
- 1143 год — по Саморскому договору Леонское королевство признает Португалию королевством;
- 1594 год — начинается восстание под предводительством Северина Наливайко;
- 1762 год — в венском Бургтеатре проходит премьера оперы немецкого композитора Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика";
- 1910 год — в Королевстве Португалия устанавливают демократическую республику;
- 1933 год — режиссера Леся Курбаса увольняют из харьковского театра "Березиль" за "национализм";
- 1939 год — конец польско-германской войны;
- 1941 год — в Киеве образуют Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским, в состав входят и М. Капустянский, А. Бойдуник, А. Кандыба-Ольжич;
- 1962 год — группа The Beatles выпускают первый сингл "Love Me Do";
- 2009 год — выходит на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).
Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 октября
Какие завтра именины: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
Талисманом человека, рожденного 5 октября, является нефрит. Минерал, обладающий лечебным потенциалом. Издавна верили, что нефрит способен подарить своему владельцу молодость, долголетие.
В этот день родились:
- 1883 год — украинский военный деятель, полковник Армии УНР Болбочан Петр Федорович;
- 1942 год — украинский художник Иван Литвин;
- 1984 год — офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Станислав Партала.
Какой завтра день в Украине и мире
5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя. Проводится ежегодно с 1994 года. В Украине же день учителя отмечают традиционно в первое воскресенье октября. Организованный Всемирный день учителя по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для того, чтобы напомнить о важной роли педагогов в воспитании подрастающего поколения.
Также 5 октября Международный день Джеймса Бонда. Именно в этот день 1962 года в Лондоне состоялась премьера первой киноленты об агенте 007 Джеймсе Бонде, которая сразу же пришлась по душе зрителям. Поэтому был создан отдельный праздник в честь 50-летия "Бондианы". Празднование обычно включает в себя ретроспективный показ фильмов, а также организацию благотворительных интернет-аукционов вещей-воспоминаний о Джеймсе Бонде.
А еще 5 октября Международный день против проституции. Это информационное событие, начатое в 2002 году. Она служит платформой для противодействия сексуальному труду, помогает повысить осведомленность о проблеме.