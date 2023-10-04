Какой завтра, 5 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 октября, Всемирный день учителя. Верующие чтят память святой мученицы Харитины. До Нового года осталось 87 дней.

5 октября 2023 года — четверг. 589-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 октября, церковный праздник

5 октября в церковном календаре – день памяти святой мученицы Харитины. Девушка осталась сиротой в раннем возрасте и воспитывалась добрым и благочестивым христианином Клавдием. Харитина уверовала в Иисуса Христа, поэтому решила посвятить свою жизнь служению Богу. Клавдий любил девушку как родную дочь, поэтому это намерение ее поддержал. Он приобрел для нее отдельный дом, где она жила в целомудрии. Харитина стала примером для верующих, подвигла их принять Господа в сердце.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит одевать новые вещи.

Запрещено переезжать и оставлять незаконченными дела.

Лучше не устраивать свадьбу и не играть новоселье.

Народные приметы и традиции на 5 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: безветренная погода указывает на похолодание;

еще нет снега – зима будет еще нескоро;

на берегу и дубе листья еще не опали — ждите холодной зимы;

чайки летают стаей и кричат — к сильному дождю;

облака идут против ветра – пойдет снег.

5 октября на берегу и дубе листья еще не опали — ждите холодной зимы / Фото: Pexels

К этому дню пытались закончить все огородные и полевые работы. Приходило время для домашних дел. Женщины, например, в этот период ткали полотна, приговаривая: "Харитина ткала и пряла – весь дом одевала".

Погода на 5 октября

Завтра, 5 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе утром облачно, но во второй половине дня уже ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +11 ночью. Во Львове — +16 днем и +9 ночью. В Харькове — +21 день и +11 ночью. В Одессе — +24 днем и +15 ночью.

Памятные даты 5 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 октября:

1143 год — по Саморскому договору Леонское королевство признает Португалию королевством;

1594 год — начинается восстание под предводительством Северина Наливайко;

1762 год — в венском Бургтеатре проходит премьера оперы немецкого композитора Кристофа Глюка "Орфей и Эвридика";

1910 год — в Королевстве Португалия устанавливают демократическую республику;

1933 год — режиссера Леся Курбаса увольняют из харьковского театра "Березиль" за "национализм";

1939 год — конец польско-германской войны;

1941 год — в Киеве образуют Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским, в состав входят и М. Капустянский, А. Бойдуник, А. Кандыба-Ольжич;

1962 год — группа The Beatles выпускают первый сингл "Love Me Do";

2009 год — выходит на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 октября

Какие завтра именины: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

Талисманом человека, рожденного 5 октября, является нефрит. Минерал, обладающий лечебным потенциалом. Издавна верили, что нефрит способен подарить своему владельцу молодость, долголетие.

В этот день родились:

1883 год — украинский военный деятель, полковник Армии УНР Болбочан Петр Федорович;

1942 год — украинский художник Иван Литвин;

1984 год — офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Станислав Партала.

Какой завтра день в Украине и мире

5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя / Фото: Pexels

5 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день учителя. Проводится ежегодно с 1994 года. В Украине же день учителя отмечают традиционно в первое воскресенье октября. Организованный Всемирный день учителя по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для того, чтобы напомнить о важной роли педагогов в воспитании подрастающего поколения.

Также 5 октября Международный день Джеймса Бонда. Именно в этот день 1962 года в Лондоне состоялась премьера первой киноленты об агенте 007 Джеймсе Бонде, которая сразу же пришлась по душе зрителям. Поэтому был создан отдельный праздник в честь 50-летия "Бондианы". Празднование обычно включает в себя ретроспективный показ фильмов, а также организацию благотворительных интернет-аукционов вещей-воспоминаний о Джеймсе Бонде.

А еще 5 октября Международный день против проституции. Это информационное событие, начатое в 2002 году. Она служит платформой для противодействия сексуальному труду, помогает повысить осведомленность о проблеме.