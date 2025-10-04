Какой праздник 5 октября 2025 года / © ТСН

5 октября 2025 года — воскресенье. 1319-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 октября, верующие празднуют день памяти святой мученицы Харитины. Харитина родилась в Понтийском регионе (современная Турция) около 287 года. В раннем детстве она осталась сиротой. Благочестивый мужчина по имени Клавдий, увидев ее, взял к себе, воспитал и полюбил как родную дочь. Она выросла в христианском духе, посвятив свою жизнь служению Богу. Ее пример вдохновлял многих к обращению в христианство.

Во времена императора Диоклетиана, проводившего жестокие гонения на христиан, Харитина была оговорена язычниками и подверглась жестоким пыткам. Несмотря на все мучения, она оставалась верна Христу и умерла, молясь к Богу.

Святая Харитина стала символом веры, самопожертвования и преданности Христу. Ее жизненный путь напоминает о важности стойкости в вере и мужестве перед трудностями. Церковь чтит ее память как пример несокрушимой веры в Бога.

Что нельзя делать 5 октября

Запрещается тяжело работать физически — это время молитвы.

Не рекомендуется употреблять много алкоголя — следует сохранять ясность ума.

Нельзя конфликтовать — ссоры затянутся надолго.

Народные приметы и традиции на 5 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром туман — будет ясный и солнечный день;

облака плывут очень низко — ждите дождя или мокрого снега;

роса долго лежит на траве — до теплого и сухого дня;

синицы активно поют — приближаются заморозки;

солнце ярко красное на закате — ждите ветреную погоду.

5 октября синицы активно поют — приближаются заморозки / © Pixabay

В народе 5 октября носило название Харитина Осенняя. День считается периодом убывания солнца. Уже начинают активнее падать листья и остыть ночью.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 октября

Какие завтра именины: Гаврила, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей, Александра.

Талисманом человека, рожденного 5 октября является нефрит. Это камень с очень сильной энергетикой. В древности его считали надежным щитом, предохраняющим владельца от всех видов негатива и вредных воздействий.

В этот день родились:

1964 год — Александр Кардаков, украинский бизнесмен и общественный деятель;

1966 год — Инесса Кравец, олимпийская чемпионка по легкой атлетике;

1984 год — Станислав Партала, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 5 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 октября:

1143 год — по Саморскому договору Леонское королевство официально признает Португалию независимым королевством;

1594 год — начинается восстание под руководством Северина Наливайко;

1762 год — в венском театре Бургтеатр проходит премьера оперы немецкого композитора Кристофа Глюка “Орфей и Эвридика”;

1933 год — режиссера Леся Курбаса увольняют из харьковского театра ”Березиль” из-за обвинений в “национализме”;

1939 год — завершается польско-германская война;

1941 год — в Киеве создают Украинский национальный совет под председательством Николая Величковского;

1962 год — в свет выходит первый сингл группы The Beatles “Love Me Do”;

2009 год — в Украине выходит на экраны фильм “Las Meninas” режиссера Игоря Подольчака;

2023 год — Вооруженные силы РФ наносят ракетный удар по городу Гроза.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 октября Всемирный день учителя и День учителя в Украине / © unsplash.com

5 октября в Украине празднуют День территориальной обороны Украины. Территориальная оборона в Украине существует как структурное звено обороны государства, призванное защищать населенные пункты, стратегические объекты и помогать регулярным войскам в случае военной угрозы. Система территориальной обороны получила особое значение после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и приступила к боевым действиям на Донбассе. С этого времени она стала неотъемлемой частью национальной безопасности. День территориальной обороны был установлен Указом Президента Украины с целью отличия мужества и самоотверженности тех, кто защищает Родину на местах.

Также 5 октября Всемирный день учителя и День учителя в Украине. Праздник был установлен в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО и Международной организации труда. Его цель — обратить внимание на социальное положение учителей, их условия труда и вклад в развитие общества. В Украине День учителя выпадает на первое воскресенье октября. В 2025 он совпал со Всемирным днем учителя.

А еще 5 октября Всемирный день борьбы с менингитом. Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может быть вызвано бактериями, вирусами, грибками или паразитами. Это заболевание может развиваться очень быстро и без своевременного лечения может привести к серьезным осложнениям или смерти.

5 октября празднуют Международный день благословения рыболовного флота. Традиция благословения рыболовных судов берет свое начало в средиземноморских рыболовных общинах. Одной из историй является рассказ о корабле сицилийских крестоносцев, который во время бури попал в итальянскую рыбацкую деревню Мольфета. Веря, что их спасение произошло благодаря статуе, которую они привезли, местные жители построили для нее святыню и положили начало традиции благословения рыболовных судов. Со временем эта практика распространилась на другие страны, включая США, Австралию, Португалию и Испанию.

Также 5 октября Международный день африканской диаспоры. Этот день посвящен признанию культурного наследия, вклада и борьбы африканских общин по всему миру. Он также способствует укреплению связей между африканским континентом и его диаспорой.