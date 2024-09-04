Какой завтра, 5 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

5 сентября 2024 года — четверг. 925-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 сентября в церковном календаре – день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Святой пророк Захария был отцом Иоанна Предтечи и мужем праведной Елизаветы. Он происходил из рода Аарона и был священником в храме Иерусалимском во время правления царя Ирода.

Однажды во время служения в храме Захарии появился ангел и сообщил, что его бесплодная жена Елизавета родит сына. Захария усомнился в этом, и за свое неверие был наказан немотой до рождения сына. Когда родился Иван, Захария написал на дощечке имя "Иоанн", и тотчас к нему вернулся дар речи.

Захария был убит по приказу царя Ирода, когда тот пытался найти и убить новорожденного Мессию. Его жена Елизавета умерла через 40 дней после него, а Иоанн вырос в пустыне до своего явления израильскому народу.

Что нельзя делать 5 сентября

Запрещается ругаться и злословить.

Не следует давать пустые обещания — они в этот день приравниваются ко лжи.

Нельзя носить рваную или грязную одежду.

Народные приметы и традиции на 5 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не слышно и не видно лягушек – перед непогодой;

плывут низко облака — к дождю;

много ягод на рябине — осень будет дождливой;

облака красные на рассвете — ждите непогоду;

листья на рябине пожелтели — к ранней зиме.

5 сентября не слышно и не видно лягушек — перед непогодой / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. В старину наши предки считали, что в этот день пишется судьба человека, при этом учитываются все его поступки — как хорошие, так и плохие.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 сентября

Какие завтра именины: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Раиса, Елизавета, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября, является кошачий глаз. Одна из разновидностей кварца. Поделочный камень стоит немного, но выглядит хорошо. Издавна кошачий глаз помогает привлекать окружающих к своему владельцу.

В этот день родились:

1964 год — украинский режиссер документальных и художественных фильмов Сергей Лозница;

1976 год — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу;

1987 год — украинский хоккеист, восьмикратный чемпион Украины Сергей Бабинец.

Памятные даты 5 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 сентября:

1015 год — в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;

1755 год — британские власти начинают депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год — Французский национальный конгресс устанавливает Режим Террора для защиты революции;

1800 год — Королевство Великобритании захватывает Мальту;

1918 год — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка — первая кинозвезда;

1929 год – премьер Французской республики Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в одно;

1939 год — США провозглашают нейтралитет во Второй мировой войне;

1957 год — вышел в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколениях битников;

1964 год — группа The Animals занимает первое место в американском гитараде со своей версией песни "The House of the Rising Sun";

2014 год — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска теряют 42 бойца погибшими и пропавшими без вести;

2019 год — заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального противоречит нормам Конституции Украины.

Погода на 5 сентября

Завтра, 5 сентября, в Киеве облачно, вечером небо порадует солнышком, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно в первой половине дня, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +27 днем и +20 ночью. Во Львове — +26 днем и +16 ночью. В Харькове — +29 днем и +19 ночью. В Одессе — +27 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туристических журналов / Фото: Unsplash

5 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туристических журналов. Этот праздник подчеркивает важную роль, которую играют туристические журналисты в продвижении ответственного туризма, повышении осведомленности о культурном разнообразии и решении глобальных проблем. Этот день был основан в 2018 году на Конгрессе туристических журналистов в Игуасу, Аргентина, по инициативе Всемирной организации туристической журналистики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Цель праздника – признание и поддержка нравственного освещения событий, что способствует толерантности, межкультурному взаимопониманию и экологической устойчивости.

Также 5 сентября Международный день женщин коренных народов. Этот праздник был основан в 1983 году во время Второй встречи организаций и движений Америки в Тихуанаке, Боливия. Дата была выбрана в честь Бартолины Сисы, лидера аймара, которая вместе со своим мужем Тупаком Катари возглавила восстание аймара-кечуа против испанских колонизаторов в Перу. Этот день — дань уважения женщинам коренных народов, которые демонстрируют устойчивость, силу и преданность в сохранении своих культур, языков и традиций. Женщины коренных народов играют важную роль в своих общинах, являясь хранительницами знаний и традиций, а также защитницами социальной справедливости.

А еще 5 сентября Всемирный день множественной миеломы. Цель праздника — повысить осведомленность о множественной миеломе, редком виде рака, который поражает плазматические клетки костного мозга. Множественная миелома составляет примерно 1% всех онкологических заболеваний в мире. Симптомы включают стойкие боли в костях, проблемы с функцией почек и повторяющиеся бактериальные инфекции. К сожалению, диагностика часто происходит на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

5 сентября празднуют Международный день благотворительности. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 2012 г. с целью повышения осведомленности о важности благотворительности и волонтерской деятельности. Дата была выбрана в честь Матери Терезы, умершей 5 сентября 1997 года. Международный день благотворительности направлен на поощрение диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций, а также на поддержку нуждающихся в помощи. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как благотворительные акции, марафоны, концерты и прочие события, направленные на сбор средств и поддержку благотворительных организаций.