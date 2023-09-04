Какой завтра, 5 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 сентября, Международный день благотворительности. Верующие чтят память священника Захария и его супруги Елисаветы. До Нового года осталось 117 дней.

5 сентября 2023 года — вторник. 559-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 сентября, церковный праздник

5 сентября в церковном календаре – день памяти священника Захария и его супруги Елисаветы. По преданию праведная Елисавета была сестрой Анны, родившей Деву Марию. Жила она вместе со своим мужем в Хевроне, но не имела детей даже в преклонном возрасте. Однажды явился Захарию ангел Гавриил, сообщивший, что у супругов появится сын Иоанн. Священник этому известию не поверил, за что Господь отнял у него дар речи. Говорить он смог только в тот день, когда родился сын. Во время периода, когда Ирод убивал младенцев, Захария и Елисавета хоронили Иоанна в пустыне. Захария схватили и пытались узнать, где находятся его жена и сын. Но он ничего не сказал, за что был убит. Согласно одному из преданий через 40 дней жизни в пустыне Елисавета умерла, а Иоанна вскормил ангел.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается пускать незнакомцев в дом.

Нельзя угощать кого-нибудь продуктами.

Лучше не ходить в этот день в грязной одежде.

Народные приметы и традиции на 5 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: листья уже пожелтели, осень придет рано, а зима будет суровой;

у рябины желтые листья — значит зима будет ранней и холодной;

на рябине много ягод — к дождливой осени;

домашний скот прячется в сарай — ждите ухудшения погоды;

на луке много шелухи — будет мягкая и малоснежная зима.

5 сентября на рябине много ягод — к дождливой осени / Фото: pixabay.com

Наши предки верили, что 5 сентября — несчастливый день. А вот любые предсказания и гадания в эту дату обязательно сбывались. В народе выгоняли лихорадку с помощью березовых веников, ведь верили, что нечистая сила испугается и не придет зимой. Также существовало мнение, что родившийся в этот день человек обладает чрезвычайными способностями. Поэтому такие люди часто были пастухами, чтобы защитить овец от злых духов. Бездетные верующие молились Захарии и Елисавете о рождении ребенка.

Погода на 5 сентября

Завтра, 5 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове безоблачная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе безоблачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +16 ночью. Во Львове — +24 днем и +12 ночью. В Харькове — +26 днем и +18 ночью. В Одессе — +29 днем и +21 ночью.

Памятные даты 5 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 сентября:

1015 год — в борьбе за киевский престол князь Святополк убивает брата Глеба;

1755 год — британские власти начинают депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год — Французский национальный конгресс устанавливает Режим Террора для защиты революции;

1800 год — Королевство Великобритании захватывает Мальту;

1918 год — Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка становится первой собакой кинозвездой;

1929 год — премьер Французской республики Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в одно;

1939 год — США провозглашают нейтралитет во Второй мировой войне;

1957 год — выходит в свет роман Джека Керуака "На дороге" — одна из лучших книг о поколениях битников;

1964 год — группа The Animals занимает первое место в американском хит-параде со своей версией песни The House of the Rising Sun.

1991 год — проходит первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии — "Киношок";

1998 год — песня "If You Tolerate This" группы Manic Street Preachers возглавляет чарт;

2014 год — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска теряют 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 сентября

Какие завтра именины: Ефрем, Иоанн, Николай, Павел.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября, является кошачий глаз. Камень, отличающийся особым эффектом, имитирующим кошачий глаз. Минерал относят к категории драгоценных. Издавна верили, что кошачий глаз помогает оградить владельца от магического воздействия.

В этот день родились:

1870 год — украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР Владимир Сикевич;

1958 год — украинский литератор, актер, режиссер Александр Денисенко;

1976 год — украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу;

1987 год — украинский хоккеист, восьмикратный чемпион Украины Сергей Бабинец.

Какой завтра день в Украине и мире

5 сентября в Украине и мире празднуют Международный день благотворительности / Фото: pixabay.com

5 сентября в Украине и мире празднуют Международный день благотворительности. Дата была основана ООН для того, чтобы побудить как можно больше людей заниматься благотворительностью. Праздник был создан в честь матери Весы, которая является одной из самых известных фигур, связанных с благотворительностью. Настоящее имя Агнес Гондже Боянджиу, она родилась 26 августа 1910 года в городе Скопье (современная Македония). Ее родители были католиками и мать славилась таким милосердием, что всегда приглашала в свой дом бедняков, чтобы их накормить.

Также 5 сентября День психоаналитика. Праздник наиболее известен на территории США. Но даже в нашей стране можно поздравить тех людей, кто помогает разобраться в себе, своих проблемах и решить их для лучшей жизни.

А еще 5 сентября День Амазонки. Праздник популярен в Бразилии, где протекает эта величественная река. Вообще чествуют не только ее, но и все окрестные территории, называемые Амазонией.