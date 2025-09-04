Какой праздник 5 сентября 2025 года / © ТСН

5 сентября 2025 года — пятница. 1290-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 5 сентября, верующие празднуют Захария был священником из священнической семьи Авии. Его жена Елисавета происходила из рода Аарона, то есть тоже принадлежала колену священника. Супруги жили праведно, «ходя во всех заповедях и постановлениях Господних безупречно», но долгое время оставались бездетными, что считалось особым испытанием.

Однажды Захария совершал кадильную службу в Иерусалимском храме, и ему явился архангел Гавриил. Ангел возвестил, что в преклонном возрасте он и Елисавета будут иметь сына, которого следует назвать Иоанном. Этот ребенок “будет велик перед Господом”, будет жить аскетично и “приготовит Господу народ готовый”.

Захария усомнился в услышанном, ведь и он, и его жена были пожилыми. За это сомнение архангел наказал его немотой до тех пор, пока не исполнится слово Божие.

Когда родился Иоанн, родственники хотели назвать его именем отца, но Елисавета настаивала на имени, данном ангелом. Захария спросили его мнение, и он написал на табличке: “Иоанн — имя ему”. В тот же миг его уста открылись, и он начал благословлять Бога.

После рождения Иоанна Захария еще некоторое время служил в храме. По преданию, когда царь Ирод приказал убить младенцев в Вифлееме и окрестностях, он стремился убить и Ивана. Елисавета сбежала с ребенком в горы, а Захария остался в храме. По древним христианским источникам, воины Ирода требовали от него выдать местонахождение сына, но он отказался. Тогда Ирод приказал убить Захарию прямо в храме возле жертвенника.

Что нельзя делать 5 сентября

Нельзя злословить, ссориться — ругательство может долго продолжаться и завершиться трагически.

Не следует заниматься грязным или тяжелым физическим трудом — это считается неуважением к святому.

Запрещается гадать — Церковь заклинает провести день в молитве.

Народные приметы и традиции на 5 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

обильная роса — ждите теплую и длительную осень;

гуси высоко летят — к суровой зиме;

дождь в этот день — осенью тоже будет много дождей;

утром туман низко стелется по земле — ждите хорошую погоду;

услышать гром — осень будет теплой и длинной.

5 сентября гуси высоко летят — до суровой зимы / © unsplash.com

В народе 5 сентября называлось Захар Холодный. Часто говорили: “Захар приносит холодные росы”, потому что именно в это время ночи уже становились холодными, а утренняя роса могла выпадать такая обильная, что трава была мокрая, словно после дождя.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 сентября

Какие завтра именины: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Афанасий, Ефим, Елизавета, Ираида, Раиса.

Талисманом человека, рожденного 5 сентября, является кошачий глаз. Камень, принадлежащий к семейству кварца. Его обработанные изделия доступны по цене, но смотрятся привлекательно и эффектно. С давних времен кошачий глаз считают амулетом, который привлекает к владельцу внимание и симпатию окружающих.

В этот день родились:

1964 год — Сергей Лозница, украинский режиссер документальных и художественных фильмов;

1976 год — Татьяна Гуцу, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка;

1987 год — Сергей Бабинец, украинский хоккеист, восьмикратный чемпион Украины.

Памятные даты 5 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 сентября:

1015 год — во время борьбы за киевский престол князь Святополк якобы убивает своего брата Глеба;

1755 год — британские власти начинают насильственную депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада);

1793 год — Французский национальный конгресс вводит Режим Террора для защиты революционных достижений;

1800 год — Королевство Великобритании оккупирует Мальту;

1918 год — немецкая овчарка Рин-Тин-Тин становится первой кинозвездой: американский солдат спас щенка во Франции во время Первой мировой, пес вырос чрезвычайно умным, снялся почти в трех десятках фильмов “Warner Brothers”, вел собственное радиошоу и получил звезду на голливудской Аллее;

1929 год — премьер-министр Франции Аристид Бриан предлагает объединить европейские государства в единый союз;

1939 год — США объявляют о нейтралитете в начале Второй мировой войны;

1957 год — публикуют роман Джека Керуака “На дороге”, который становится классикой литературы поколения битников;

1964 год — группа The Animals возглавляет американский хит-парад с собственной версией песни “The House of the Rising Sun”;

2014 год — во время засады под Веселой Горой и Цветными Песками на Луганщине украинские войска понесут потери: 42 бойца погибли или пропали без вести;

2019 год — объявляют о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого противоречит конституционным нормам Украины из-за статуса специального органа.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туристических журналистов / © unsplash.com

5 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день туристических журналистов. Этот праздник был основан в 2018 году во время Конгресса журналистов туризма в Игуасу, Аргентина, по инициативе Всемирной организации туристической журналистики (World Organization of Tourism Journalism, WTJO). Туристические журналисты играют важную роль в продвижении ответственного туризма, повышении осведомленности о культурном разнообразии и решении глобальных проблем.

Также 5 сентября Международный день женщин коренных народов. Этот день был установлен в честь Аймара-воительницы Бартолины Сисы, которая в 1780 вместе со своим мужем Тупаком Катары возглавила восстание аймара-кечуанцев против испанских колонизаторов в Перу. Международный день женщин коренных народов направлен на признание и поддержку прав коренных женщин, их участие в принятии решений, а также на признание их роли в передаче традиционных знаний, культурной идентичности, сохранении биоразнообразия и родных языков.

А еще 5 сентября Всемирный день множественной миеломы. Этот день направлен на повышение осведомленности о множественной миеломе — редкое, но серьезное онкологическое заболевание крови. Множественная миелома — это рак, возникающий в плазматических клетках костного мозга. Эти клетки производят антитела, помогающие бороться с инфекциями. При множественной миеломе аномальные плазматические клетки накапливаются в костном мозге, замещая здоровые клетки и нарушая нормальное функционирование кроветворения.

5 сентября празднуют Международный день благотворительности. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2013 по инициативе Венгрии. Дата была избрана в честь годовщины смерти Матери Весы Калькуттской, известной своей самоотверженной благотворительной деятельностью среди бедных и больных в Калькутте. Международный день благотворительности напоминает нам о важности помощи друг другу и о создании добрых дел в нашем обществе.