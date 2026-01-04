Какой праздник 5 января 2026 года / © ТСН

5 января 2026 года — понедельник. 1411-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

5 января верующие празднуют День памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны / © pexels.com

Завтра, 5 января, верующие празднуют День памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны. Теопемпт, христианин и военачальник, отказался поклониться языческим богам и мужественно вытерпел пытку. Теона, языческого воина и волшебника, призвали, чтобы сломить его веру, но, увидев силу Божию, он сам уверовал во Христа. За это оба приняли мученическую смерть.

5 января также Крещенский Сочельник или Подвечерие Богоявления. / © unsplash.com

5 января также Крещенский Святвечер или Подвечерие Богоявления. Это день сурового поста в канун праздника Крещения Господня. Он посвящен духовному очищению, молитве и приготовлению к Богоявлению. В этот день совершается богослужение с образом великого освящения воды, а верующие с благоговением готовятся принять святую агиасму, вспоминая Крещение Иисуса Христа в Иордане.

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день / © unsplash.com

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Его цель — дать организму отдых после праздничных перееданий, облегчить пищеварение и восстановить чувство меры в питании. В этот день обычно выбирают легкий рацион: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, каши или просто уменьшают порции, сочетая это с водным режимом и спокойной активностью. Разгрузочный день напоминает о важности заботы о здоровье и внимательном отношении к собственному самочувствию.

5 января День птиц в США / © unsplash.com

Также 5 января День птиц в США. В этот день отмечают важность сохранения природных сред обитания птиц, ответственного отношения к домашним и диким пернатым, а также борьбы с незаконной торговлей птицами. День птиц призван напомнить, что птицы являются неотъемлемой частью экосистемы и нуждаются в человеческой заботе и защите.