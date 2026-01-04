- Дата публикации
Какой завтра, 5 января, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник
Завтра, 5 января, Международный разгрузочный день. Верующие чтят память святых мучеников Теопемпта и Теоны. До Нового года остался 361 день.
5 января 2026 года — понедельник. 1411-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 5 января, верующие празднуют День памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны. Теопемпт, христианин и военачальник, отказался поклониться языческим богам и мужественно вытерпел пытку. Теона, языческого воина и волшебника, призвали, чтобы сломить его веру, но, увидев силу Божию, он сам уверовал во Христа. За это оба приняли мученическую смерть.
5 января также Крещенский Святвечер или Подвечерие Богоявления. Это день сурового поста в канун праздника Крещения Господня. Он посвящен духовному очищению, молитве и приготовлению к Богоявлению. В этот день совершается богослужение с образом великого освящения воды, а верующие с благоговением готовятся принять святую агиасму, вспоминая Крещение Иисуса Христа в Иордане.
5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Его цель — дать организму отдых после праздничных перееданий, облегчить пищеварение и восстановить чувство меры в питании. В этот день обычно выбирают легкий рацион: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, каши или просто уменьшают порции, сочетая это с водным режимом и спокойной активностью. Разгрузочный день напоминает о важности заботы о здоровье и внимательном отношении к собственному самочувствию.
Также 5 января День птиц в США. В этот день отмечают важность сохранения природных сред обитания птиц, ответственного отношения к домашним и диким пернатым, а также борьбы с незаконной торговлей птицами. День птиц призван напомнить, что птицы являются неотъемлемой частью экосистемы и нуждаются в человеческой заботе и защите.