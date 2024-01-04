Какой завтра, 5 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 января, Международный разгрузочный день. Верующие празднуют Крещенский Сочельник. До Нового года остался 361 день.
5 января 2024 года — пятница. 681-й день войны в Украине.
Какой завтра, 5 января, церковный праздник
5 января в церковном календаре – Крещенский сочельник. Праздник, предшествующий одному из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — крещении в реке Иордан. Традиционно в этот день установлен пост. На праздничном столе особое место занимает кутья. В храмах совершается литургия, после чего священники освящают воду. На столе также обязательно стоит нечетное количество блюд.
Что нельзя делать 5 января
- Нельзя развлекаться, устраивать громкие застолья.
- Не стоит плакать на Крещенский сочельник, потому что весь год проведете в слезах.
- Запрещено стирать, потому что это осквернит воду, которая в эти дни считается священной.
Народные приметы и традиции на 5 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: снежит вечером — будет большой урожай зерновых;
- сильный южный ветер — к дождливому лету;
- на небе мерцают яркие звезды — будут хорошо плодиться ягнята;
- ночью на небе не видно звезд — осенью будет мало грибов;
- услышать громкий лай собак — к удачной охоте в течение всего года;
- утром снег — к большому урожаю гречихи;
- много снега на деревьях — хорошо будут родить плодовые деревья.
Издавна наши предки верили, что снег, собранный в Крещенский сочельник, способен исцелять болезни. Девушки, чтобы сделать кожу молодой и красивой, умывались им утром. А еще старались вечером искупаться в бане, чтобы быть весь год здоровыми. На дверях хозяин дома рисовал крест, чтобы уберечь жилище от нечистой силы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 января
Какие завтра именины: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен, Сергей, Татьяна, Полина.
Талисманом человека, рожденного 5 января, является жемчуг. Удивительный камень, притягивающий взгляд. Подходит женщинам всех возрастов и внешности. В древности верили, что жемчуг продлевает жизнь своего владельца.
В этот день родились:
- 1880 год — украинский композитор, искусствовед, исследователь украинского танца Василий Верховинец;
- 2001 год — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик;
- 2003 год — профессиональный украинский киберспортсмен Валерий Ваховский.
Памятные даты 5 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 5 января:
- 1585 год — основывают львовское Ставропигиальное братство, которое до XVIII в. осуществляло активную культурно-просветительскую, религиозную и общественную деятельность;
- 1586 год — патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства;
- 1769 год — Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;
- 1870 год — начинается забастовка львовских печатников – первая рабочая забастовка в Западной Украине;
- 1875 год — в Париже открывают здание театра "Опера Гарнье";
- 1895 год — открывают рентгеновские лучи;
- 1911 год — княжество Монако становится конституционной монархией;
- 1918 год — УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и языке идиш;
- 1919 год — в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, превращенную год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;
- 1933 год — в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;
- 1935 год — арестовали Бориса Антоненко-Давыдовича;
- 1953 год — премьера пьесы Сэмюэла Бекета "Ожидая Годо", величайшей англоязычной пьесы ХХ века;
- 1968 год — приход к власти в Чехословакии Александера Дубчека, который ведет начало "Пражской весне";
- 1972 год — начало работ по созданию в США многократного транспортного космического корабля;
- 1977 год — арестован лидер Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий;
- 2006 год — "Intel" представляет первый процессор линейки "Core";
- 2011 год — количество интернет-пользователей в мире достигает 2 миллиардов;
- 2019 год — Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Погода на 5 января
Завтра, 5 января, в Киеве будет облачно к вечеру, ночью возможен мелкий снег, который утром стихнет. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, утром небольшой дождь, но к полудню он закончится. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -2 ночью. Во Львове — +6 днем и -1 ночью. В Харькове — +4 днем и +1 ночью. В Одессе — +9 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Этот праздник появился совсем недавно и особенно популярен он среди сторонников здорового питания. Дату выбрали не случайно, ведь на Рождество и Новый год люди часто посещают щедрые застолья, употребляют спиртные напитки. Из-за этого могут возникать различные проблемы со здоровьем. Чтобы после таких гуляний не болеть, рекомендуется взять на заметку этот праздник. Не обязательно полностью отказывать себе в еде, но разгрузиться и питаться только здоровыми продуктами следует.