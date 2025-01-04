Какой завтра, 5 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 5 января, Международный разгрузочный день. Верующие чтят память святых мучеников Теопемпта и Теоны. До Нового года осталось 360 дней.

5 января 2025 года — воскресенье. 1047-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

5 января в церковном календаре – день памяти святых мучеников Теопемпта и Теоны. Они были христианскими святыми, пострадавшими за веру в начале IV века. Согласно легенде, Теопемпт был епископом в Никомедии (современная Турция) во время правления императора Диоклетиана, известного своим преследованием христиан. Теопемпт отказался отречься от своей веры, за что был подвергнут жестоким пыткам и наконец казнен. Теона же был языческим магом, которого вызывали, чтобы противостоять христианским чудесам, совершенным Теопемптом. Однако, в процессе своих попыток, Теона обратился в христианство, увидев силу веры Теопемпта. Он также был подвергнут пыткам и казнен.

Что нельзя делать 5 января

Нельзя плакать, иначе весь год проведете в слезах.

Запрещено устраивать гические гуляния, развлекаться.

Не следует стирать, в эти дни вода считается священной.

Народные приметы и традиции на 5 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не видно звезд ночью – осенью будет мало грибов;

снежит утром — у гречки будет большой урожай;

громко лают собаки — в течение всего года будут удачные охоты;

сильный ветер с юга – лето будет дождливым.

5 января снежит утром — у гречки большой урожай / Фото: Unsplash

Наши предки верили, если в Крещенский Святвечер собрать снег, то он имеет целебные свойства, например, делает кожу красивее и моложе. Чтобы весь год быть здоровым, нужно вечером искупаться в бане.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 января

Какие завтра именины: Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 5 января является жемчуг. Если на владельца оказывается негативное влияние, они темнеют. Жемчуг считается требовательным камнем, потому что они будут защищать только тех, кто чист душой.

В этот день родились:

1986 год — украинская фехтовальщица, шпажистка, чемпионка Европы 2009 года в индивидуальных соревнованиях, обладательница двух бронзовых наград ЧЕ — 2009 в команде, и в 2009 году — индивидуально Яна Шемякина;

2001 год — украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик;

2003 год – профессиональный украинский киберспортсмен Валерий Ваховский.

Памятные даты 5 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 января:

1585 год — основывают львовское Ставропигиальное братство, которое до XVIII века осуществляло активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность;

1586 год — патриарх Антиохийский Иоаким V подтверждает устав Львовского Успенского (ставропигиального) братства (дата приблизительная);

1769 год — Джеймс Ватт получает патент на ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру;

1870 год – начинается забастовка львовских печатников – первая рабочая забастовка в Западной Украине;

1875 год — в Париже открывают здание театра "Опера Гарнье";

1895 год – открывают рентгеновские лучи;

1918 год — УНР выпускает в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языке и языке идиш;

1919 год — в Мюнхене основывают Немецкую рабочую партию, которую превращают год спустя в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию;

1933 год – в Сан-Франциско начинается строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота;

1972 год – в США начинаются работы по созданию многоразового транспортного космического корабля;

1977 год — арестовывают лидеров Украинского Хельсинкского Союза Николая Руденко и Олексу Тихого;

2006 год — "Intel" представляет первый процессор линейки "Core";

2011 год – количество интернет-пользователей в мире достигает 2 миллиардов;

2019 год — Вселенский патриарх Варфоломей подписывает в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Погода на 5 января

Завтра, 5 января, в Киеве пасмурно к вечеру, когда небо прояснится, без осадков. Во Львове ясно утром, затем небо затянут тучи, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе пасмурно утром, днем ясно, но вечером снова появятся тучи, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -4 ночью. Во Львове -1 день и -5 ночью. В Харькове -1 день и -4 ночью. В Одессе +2 днем и -3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

5 января Крещенский Сочельник или Подвечерие Богоявления / Фото: Unsplash

5 января в Украине и мире празднуют Международный разгрузочный день. Это неофициальная инициатива, призывающая людей со всего мира обратить внимание на свое здоровье, питание и психоэмоциональное состояние, используя день для очищения организма, отдыха и уменьшения физической и умственной нагрузки. Люди используют этот день, чтобы дать желудочно-кишечному тракту отдых.

Также 5 января Крещенский Святвечер или Подвечерие Богоявления. Празднуется накануне праздника Богоявления Господня или Крещения Господня (Крещение). Это один из великих христианских праздников, символизирующий крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В этот день завершается рождественско-новогодний цикл праздников. В этот день соблюдают строгий пост, поэтому пища постная. Традиционно на ужин готовят 12 постных блюд, как и на Рождественский сочельник. Обязательным блюдом является голодная кутья – это кутья без добавления сливочного масла, сливок или молока. Перед ужином семья молится, благодарит за прошлый год и просит Божьего благословения на будущее.

В храмах совершают освящение воды, которую называют Большой Агиасмой. Считается, что освященная вода обладает особыми целебными свойствами, ее хранят дома круглый год. Во многих регионах Украины люди купаются в проруби, символизируя духовное и телесное очищение. Этот обряд называют Иорданское купание. Вечером семья совместно накрывает праздничный стол и готовится к завтрашней торжественной литургии. Под вечер Богоявление напоминает верующим о важности духовного очищения, смирения и подготовки к встрече с Господом.