Какой завтра, 6 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 6 апреля, Международный день асексуальности. Верующие чтят память святителя Евтихия. До Нового года осталось 269 дней.
6 апреля 2024 года — суббота. 773-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
6 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Евтихия. Родился он во Фригии, получил образование в Константинополе. Сначала долгое время был священником, а затем поступил в монастырь, где за свои труды получил сан архимадрита, а позже стал патриархом. Евтихий разоблачил правительство, за что получило 8 лет заключения. После того как вышел из тюрьмы, вернулся в свой монастырь. В ссылке исцелил многих людей.
Что нельзя делать 6 апреля
- Нельзя ругаться и злословить.
- Запрещено срезать яблони и даже отламывать отдельные ветки.
- Не следует пить алкогольные напитки.
Народные приметы и традиции на 6 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: сильный ветер – к неурожаю;
- утки строят гнезда во влажных местах – будет сухим лето;
- утренний туман показывает, что сухая погода продержится до конца апреля;
- тихий день и звездная ночь – к большому урожаю.
Верующие обязательно обращаются к святителю Евтихию с молитвами, чтобы он подарил здоровье всем родственникам и друзьям. Особенно почитали этот день наши предки горох, ведь эта культура считалась символом плодородия. А потому готовили гороховую кашу или суп.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 апреля
Какие завтра именины: Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.
Талисманом человека, рожденного 6 апреля, является гранат. Драгоценный минерал, отличающийся насыщенным красным оттенком. Издавна гранату приписывали особые свойства. Его считали символом власти и страсти.
В этот день родились:
- 1965 год — украинский бандурист, поэт, бард, лауреат фестиваля "Червона Рута-1989" Эдуард Драч;
- 1970 год — украинская певица и композитор Ирина Билык;
- 1973 год — MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго" Александр "Фоззи" Сидоренко.
Памятные даты 6 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 6 апреля:
- 1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встречает свою любимую Лауру, которые позже посвящает все сонеты;
- 1384 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Атолейруше;
- 1453 год — начинается осада Константинополя турками-османами под командованием Мехмеда II;
- 1748 год — в Италии обнаруживают руины Помпеи;
- 1814 год — Наполеон отрекается от престола, его приговаривают к ссылке на остров Эльба;
- 1818 год — в Париже барон Карл Де Дрез демонстрирует первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда);
- 1869 год — запатентован целлулоид;
- 1896 год — в Афинах начинаются первые современные Олимпийские игры;
- 1909 год — Роберт Пири и Мэтью Генсон первыми в мире достигают Северного полюса;
- 1917 год — начало работы Всеукраинского Национального конгресса;
- 1941 год — немецко-итальянские войска начинают военные действия против Королевства Югославия;
- 1992 год — Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1;
- 2005 год — президентом Ирака становится Джалаль Талабани;
- 2016 год — Нидерланды на консультативном референдуме отвергают ассоциацию Украины и ЕС.
Погода на 6 апреля
Завтра, 6 апреля, в Киеве облачно, днем возможен дождь. Во Львове пасмурно, возможен дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +7 ночью. Во Львове — +15 днем и +8 ночью. В Харькове — +13 днем и +4 ночью. В Одессе — +13 днем и +8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день хождения по огню. Каждый год приходится на первую субботу апреля. Он посвящен древней практике хождения по раскаленным уголькам. Такой ритуал имеет глубокие исторические корни и использовался в разных культурах мира. Он символ человеческой выдержки, способности преодолевать свои страхи и принимать трансформацию.
Также 6 апреля Международный день асексуальности. Главная цель этого события состоит в том, чтобы поддержать асексуальных людей, повысить осведомленность об асексуальности как важной составляющей сексуальной ориентации.
А еще 6 апреля День людей с синдромом Боринга-Опица. Событие основал Тейлор Хурганус, вице-глава Фонда синдрома Боринга-Опица, 2015 года. Дату выбрали в честь создания первой группы в Facebook, посвященной этому заболеванию. Впервые синдром был описан в 1999 году и он все еще мало исследован. Характеризуется он рядом симптомов, включающих задержку в развитии, трудности с кормлением, интеллектуальную отсталость и характерные черты лица.
6 апреля празднуют Международный день спорта во благо мира и развития. Достаточно молодой праздник, которому еще нет и 10 лет. Было создано по инициативе ООН для привлечения внимания человечества к важности спорта и спортивным состязаниям в развитии человека.
Также 6 апреля Всемирный день настольного тенниса. Молодой спортивный праздник, созданный в 2015 году. Интересно, что к 1956 году настольный теннис назывался пинг-понгом, а в 1988 году он получил статус олимпийского вида спорта.