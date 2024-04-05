Какой завтра, 6 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

6 апреля 2024 года — суббота. 773-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

6 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Евтихия. Родился он во Фригии, получил образование в Константинополе. Сначала долгое время был священником, а затем поступил в монастырь, где за свои труды получил сан архимадрита, а позже стал патриархом. Евтихий разоблачил правительство, за что получило 8 лет заключения. После того как вышел из тюрьмы, вернулся в свой монастырь. В ссылке исцелил многих людей.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя ругаться и злословить.

Запрещено срезать яблони и даже отламывать отдельные ветки.

Не следует пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 6 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ветер – к неурожаю;

утки строят гнезда во влажных местах – будет сухим лето;

утренний туман показывает, что сухая погода продержится до конца апреля;

тихий день и звездная ночь – к большому урожаю.

6 апреля утки строят гнезда во влажных местах — будет сухим лето / Фото: Pexels

Верующие обязательно обращаются к святителю Евтихию с молитвами, чтобы он подарил здоровье всем родственникам и друзьям. Особенно почитали этот день наши предки горох, ведь эта культура считалась символом плодородия. А потому готовили гороховую кашу или суп.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 6 апреля

Какие завтра именины: Ярема, Григорий, Мефодий, Павел.

Талисманом человека, рожденного 6 апреля, является гранат. Драгоценный минерал, отличающийся насыщенным красным оттенком. Издавна гранату приписывали особые свойства. Его считали символом власти и страсти.

В этот день родились:

1965 год — украинский бандурист, поэт, бард, лауреат фестиваля "Червона Рута-1989" Эдуард Драч;

1970 год — украинская певица и композитор Ирина Билык;

1973 год — MC и DJ украинской альтернативно-реперской формации "Танец на Майдане Конго" Александр "Фоззи" Сидоренко.

Памятные даты 6 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 6 апреля:

1327 год — итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встречает свою любимую Лауру, которые позже посвящает все сонеты;

1384 год — португальцы разбивают кастильцев в битве при Атолейруше;

1453 год — начинается осада Константинополя турками-османами под командованием Мехмеда II;

1748 год — в Италии обнаруживают руины Помпеи;

1814 год — Наполеон отрекается от престола, его приговаривают к ссылке на остров Эльба;

1818 год — в Париже барон Карл Де Дрез демонстрирует первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда);

1869 год — запатентован целлулоид;

1896 год — в Афинах начинаются первые современные Олимпийские игры;

1909 год — Роберт Пири и Мэтью Генсон первыми в мире достигают Северного полюса;

1917 год — начало работы Всеукраинского Национального конгресса;

1941 год — немецко-итальянские войска начинают военные действия против Королевства Югославия;

1992 год — Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1;

2005 год — президентом Ирака становится Джалаль Талабани;

2016 год — Нидерланды на консультативном референдуме отвергают ассоциацию Украины и ЕС.

Погода на 6 апреля

Завтра, 6 апреля, в Киеве облачно, днем возможен дождь. Во Львове пасмурно, возможен дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +7 ночью. Во Львове — +15 днем и +8 ночью. В Харькове — +13 днем и +4 ночью. В Одессе — +13 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

6 апреля Всемирный день настольного тенниса / Фото: Pexels

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день хождения по огню. Каждый год приходится на первую субботу апреля. Он посвящен древней практике хождения по раскаленным уголькам. Такой ритуал имеет глубокие исторические корни и использовался в разных культурах мира. Он символ человеческой выдержки, способности преодолевать свои страхи и принимать трансформацию.

Также 6 апреля Международный день асексуальности. Главная цель этого события состоит в том, чтобы поддержать асексуальных людей, повысить осведомленность об асексуальности как важной составляющей сексуальной ориентации.

А еще 6 апреля День людей с синдромом Боринга-Опица. Событие основал Тейлор Хурганус, вице-глава Фонда синдрома Боринга-Опица, 2015 года. Дату выбрали в честь создания первой группы в Facebook, посвященной этому заболеванию. Впервые синдром был описан в 1999 году и он все еще мало исследован. Характеризуется он рядом симптомов, включающих задержку в развитии, трудности с кормлением, интеллектуальную отсталость и характерные черты лица.

6 апреля празднуют Международный день спорта во благо мира и развития. Достаточно молодой праздник, которому еще нет и 10 лет. Было создано по инициативе ООН для привлечения внимания человечества к важности спорта и спортивным состязаниям в развитии человека.

Также 6 апреля Всемирный день настольного тенниса. Молодой спортивный праздник, созданный в 2015 году. Интересно, что к 1956 году настольный теннис назывался пинг-понгом, а в 1988 году он получил статус олимпийского вида спорта.