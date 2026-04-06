6 апреля 2026 года — понедельник. 1502-й день войны в Украине.

Какой сегодня праздник

6 апреля верующие празднуют День памяти святого Евтихия, архиепископа Царьградского / © pexels.com

Сегодня, 6 апреля, верующие празднуют День памяти святого Евтихия, архиепископа Царьградского. Родился около 512 года во Фригии. С юности избрал монашескую жизнь, отличался глубокой верой, мудростью и строгим аскетизмом. 552 стал архиепископом Константинополя. Активно участвовал во Втором Константинопольском соборе, где отстаивал православное учение. В правление императора Юстиниан I подвергся преследованиям и был сослан из-за богословских споров, но впоследствии вернулся на кафедру.

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день асексуальности / © pexels.com

6 апреля в Украине и мире празднуют Международный день асексуальности. Это относительно новая инициатива — впервые ее провели в 2021 году при поддержке международных сообществ, в частности Asexual Visibility and Education Network. Эта дата посвящена повышению осведомленности об асексуальности — ориентации, при которой человек не испытывает сексуального влечения или чувствует его очень редко. В то же время асексуальные люди могут испытывать романтические чувства, строить отношения и стремиться к близости.

6 апреля день синдрома Оринга-Опица / © pexels.com

Также 6 апреля День синдрома Оринга-Опица. Это врожденное расстройство развития, которое может влиять на формирование лица, сердца, дыхательных путей и половой системы. Наиболее характерный признак — широко расположенные глаза (гипертелоризм). Синдром возникает из-за генетических мутаций (часто связанных с Х-хромосомой), поэтому может передаваться по наследству.

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития / © pexels.com

А еще 6 апреля Международный день спорта во благо мира и развития. Дата приурочена к открытию первых современных Олимпийских игр 1896 года в Афинах — события, символизирующие единство народов через спорт. Этот день подчеркивает, что спорт — это не только соревнование, но и мощный инструмент для укрепления мира и взаимопонимания, развития общества и молодежи, преодоления дискриминации, популяризации здорового образа жизни.

6 апреля празднуют Всемирный день настольного тенниса / © pexels.com

6 апреля празднуют Всемирный день настольного тенниса. Его основала Международная федерация настольного тенниса 2015 года. Настольный теннис — один из самых доступных видов спорта: для игры нужны минимальные ресурсы, а польза большая — развитие реакции, концентрации и координации. Это еще и способ легко знакомиться, общаться и ощущать радость движения.